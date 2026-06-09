Pljučni rak pri bolnici pripisali perimenopavzi

Kim Oakhill je bila prepričana, da vstopa v novo obdobje življenja, menopavzo, piše net.hr. Pri 48 letih je začela čutiti vztrajne bolečine v nogah, nenavadno utrujenost in tisto značilno nočno znojenje, o katerem govorijo številne ženske njenih let. Zdravniki so njene težave hitro pripisali perimenopavzi in ji predpisali hormonsko terapijo (HRT). Vendar pa zdravila niso prinesla olajšanja, njeno stanje pa se je le slabšalo. Kasneje se je izkazalo, da gre za pljučnega raka v zadnjem stadiju, ki se je razširil že po telesu, kar poudarja pomen temeljitih preiskav tudi pri na videz običajnih težavah.

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Leto dni napačnih diagnoz in simptomi, ki niso izginili

Kim je celo leto hodila od vrat do vrat, medtem ko so se njene težave stopnjevale. Namesto da bi iskali globlje vzroke, so zdravniki le povečevali dozo hormonske terapije. Kasneje so diagnoze vključevale vse od astme do refluksa in vnetja pljuč, a nobena terapija ni delovala. Najbolj nenavaden znak je bila sprememba glasu, ki je včasih zvenel globoko, drugič pa neobičajno visoko. Končno so jo poslali na CT-slikanje, kjer so dejansko iskali le potrditev, da ni nič resnega, a resnica je bila uničujoča: v desnem pljučnem krilu je bila velika kancerogena masa.

icon-expand Pljučni rak FOTO: AdobeStock

Pazite na svoje telo: če se simptomi kljub zdravljenju ne izboljšajo, vztrajajte pri dodatnih preiskavah, kot je CT.

Pomembno je vedeti, da niso vsi simptomi menopavze to, kar se zdijo na prvi pogled. Nočno znojenje je sicer klasika, a je lahko tudi opozorilni znak za resna obolenja, kot so krvni raki ali težave z jetri. Podobno lahko nepravilne krvavitve, ki jih ženske v srednjih letih pogosto ignorirajo, kažejo na raka maternice ali jajčnikov. Če poleg klasičnih težav občutite še hudo slabost ali začnete nenadoma hujšati, ne odlašajte. Zdravniški pregled in drugo mnenje sta v takšnih situacijah ključnega pomena za reševanje življenja.

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Boj za preživetje in rušenje mita, da zbolijo le kadilci

Kim se zdaj bori za vsak dan. Po težki kemoterapiji, ki ji je pustila bolečine in izpadanje las, so ji v javnem zdravstvu sporočili, da zanjo ni več na voljo nobene dodatne pomoči, če se rak spet razširi. Kim, mati treh otrok, se ni vdala. Iskanje pomoči v tujini in zbiranje denarja za zasebno zdravljenje sta zdaj njena realnost. Želi si predvsem spremeniti mnenje ljudi, da rak pljuč prizadene le tiste, ki so kadili. Sama nikoli ni prižgala cigarete, a se vseeno bori s to smrtonosno diagnozo. Njena moč v soočanju z usodo je navdihujoča.