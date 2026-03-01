Po možganski kapi se je zbudila z ruskim naglasom

Ko se glas ne ujema več z osebo

Tara Livingston, 56-letna prebivalka Ontaria, je novembra 2023 doživela možgansko kap. Po operaciji je pričakovala postopno in zahtevno učenje govora, saj so ji zdravniki napovedali dolgotrajno rehabilitacijo. A trenutek, ko se je prebudila iz anestezije, je bil popolnoma nepričakovan in zanjo izjemno pretresljiv; iz njenih ust je prihajal govor z izrazitim ruskim naglasom. Tara pripoveduje, da je poskušala spregovoriti z medicinskimi sestrami, vendar je vsak poskus zvenel, kot da govori nekdo drug. Naglas je bil tako izrazit, da ga ni mogla ustaviti ali nadzorovati. Po kapi je razvila afazijo in apraksijo govora, kar je močno vplivalo na njeno sposobnost oblikovanja zvokov in besed.

Sindrom tujega naglasa: izjemno redka posledica možganske poškodbe

Zdravniki so potrdili, da gre za sindrom tujega naglasa, redko nevrološko motnjo, pri kateri poškodbe možganov spremenijo ritem, melodijo in izgovorjavo govora. Posledica je govor, ki zveni, kot da prihaja iz druge države, čeprav oseba nikoli ni govorila tega jezika. Gre za stanje, ki lahko močno vpliva na občutek identitete in socialne interakcije.

Ko okolica ne razume, kaj se dogaja: predsodki, nerazumevanje in boleči odzivi

Čeprav je Tara rojena Kanadčanka, jo ljudje zaradi njenega novega naglasa pogosto obravnavajo kot priseljenko. Sama priznava, da jo to izjemno prizadene, saj se mora nenehno pojasnjevati in opravičevati za nekaj, kar je posledica možganske poškodbe. Pogosto se znajde v situacijah, ko ji ljudje ne verjamejo ali mislijo, da se šali. Ena najbolj neprijetnih izkušenj se je zgodila v pubu, kjer je ženska začela govoriti z njo v ruščini. Tara ji je mirno razložila, da ne zna ruskega jezika in da gre le za naglas, vendar je sogovornica vztrajala in jo je celo žalila v ruščini. Šele kasneje je izvedela, da jo je zmerjala z žaljivkami, kar jo je globoko prizadelo.

Občutek izgubljene identitete

Tara priznava, da se zaradi svojega novega govora počuti, kot da je izgubila del sebe. Govor je bil pomemben del njene osebnosti, zdaj pa ima občutek, da jo je življenje postavilo v vlogo nekoga drugega. Zaradi posledic kapi ne more več delati in prejema invalidsko pokojnino, kar dodatno vpliva na njeno samozavest in občutek lastne vrednosti.

Dolgotrajna pot okrevanja

Da bi si povrnila svoj prvotni naglas, bo potrebovala vsaj dve leti intenzivne govorne terapije. Logopedi z njo postopoma obnavljajo pravilne govorne vzorce, vendar je napredek počasen in zahteva veliko potrpežljivosti. Tara si močno želi, da bi nekoč spet zvenela tako, kot je zvenela večino svojega življenja.

