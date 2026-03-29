Carol Paredes
Življenjske zgodbe

Povečala je prsi, da bi se počutila bolje. Leta pozneje je prišlo do zapleta, ki ji je spremenil življenje

N.R.A.
29. 03. 2026 03.15
0

Ko se je 52-letna Američanka Carol Paredes odločila za povečanje prsi, je šlo za preprosto željo: želela se je počutiti bolje v svojem telesu.

Leta 2016 je v Miamiju opravila operacijo, ki naj bi bila rutinska. Kirurg je bil priporočen, poseg drag, a pričakovanja jasna, več samozavesti in občutek, da je naredila nekaj zase. Nič ni nakazovalo, da bo ta odločitev sprožila dolgo in bolečo pot, ki je Carol skoraj stala zdravja in finančne varnosti.

Carol Paredes
Carol ParedesFOTO: Profimedia

Prvi znaki, ki jih je poskušala ignorirati

Kmalu po operaciji je začutila nekaj nenavadnega.

''Implantat sem lahko otipala na boku. Zdelo se mi je, da ni na pravem mestu,'' se spominja. Ker je bila zadovoljna z videzom, je občutek pripisala okrevanju. Verjela je, da bo sčasoma izzvenel.

Carol Paredes
Carol ParedesFOTO: Profimedia

Bolečine, ki so postale del njenega vsakdana

Namesto izboljšanja so se začele težave. Najprej blage, nato vse bolj vztrajne.''Bolečina v dimljah je postala tako močna, da nisem mogla stati, hoditi ali spati. Bila je prisotna ves čas,'' pripoveduje. Sčasoma je pristala v invalidskem vozičku. Telo ji je po malem odpovedovalo, zdravniki pa niso našli vzroka. ''Vračala sem se v bolnišnico, delali so preiskave, a nikoli niso našli ničesar. Začela sem dvomiti vase.''

Carol Paredes
Carol ParedesFOTO: Profimedia

Številni poskusi, da bi našla odgovor

Ko se je stanje slabšalo, je poskusila vse, diete, alternativne terapije, celo metode, ki jih danes sama opiše kot obupne. ''Zdravniki so mi govorili, da še nikoli niso videli primera, kot je moj,'' pravi. Njeno življenje se je skrčilo na iskanje olajšanja, ki nikoli ni prišlo.

Resnica, ki je prišla nepričakovano

Šele obisk kiropraktika je razkril nekaj, česar prej ni nihče omenil: težava bi lahko bila v implantatih. Carol mu sprva ni verjela. A magnetna resonanca je pokazala jasno sliko: levi implantat je počil, silikon pa se je razlival po njenem telesu. Odstranitev je bila nujna.

Carol Paredes
Carol ParedesFOTO: Profimedia

Zapleti, ki so jo izčrpali

Med zdravljenjem je prišlo do dodatnih zapletov. Okužba po odstranitvi implantatov je povzročila anevrizmo, zaradi katere je morala marca 2024 na operacijo srca. Vse skupaj jo je finančno izčrpalo. Ostala je s številnimi dolgovi.

Danes svojo zgodbo deli z drugimi

Carol je svojo izkušnjo začela deliti javno, ker želi opozoriti druge ženske, ki razmišljajo o podobnih posegih. ''Ne tvegajte zdravja zaradi ideje o popolnosti. Popolnost ne obstaja,'' pravi. Njena zgodba ni zgodba o napaki, temveč o tem, kako pomembno je poslušati svoje telo, tudi takrat, ko si želimo verjeti, da je vse v redu.

Vir: profimedia

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
povečanje prsi estetska kirurgija zdravstveni zapleti silikonski vsadki počena prsna vsadka
