Prebudila se je iz kome le dva dni pred poroko

16. 05. 2026 12.33
Wang Ranran je po treh mesecih kome odprla oči le dva dni pred načrtovano poroko, potem ko ji je obisk klinike zaradi navadnega prehlada uničil življenje.

Zgodba 24-letne Wang Ranran iz Tai'ana se je začela kot običajen januarski dan, ko je zaradi bolečega grla poiskala pomoč v lokalni kliniki, piše net.hr. Namesto hitrega okrevanja in priprav na sanjsko poroko se je njeno življenje v trenutku ustavilo. Zaradi injekcije, ki jo je prejela brez predhodnega alergijskega testa, je padla v trimesečno komo, iz katere se je čudežno prebudila le 48 ur pred predvidenim datumom poroke. Preiskava je pokazala, da so v kliniki storili usodne napake, ki so mlado žensko skoraj stale življenja, ko so ignorirali osnovne varnostne postopke.

Kaj se zgodi z možgani v komi?
Grozljivo razkritje: Injekcijo je dala nekvalificirana uslužbenka

Preiskava, ki so jo sprožile lokalne oblasti, je razkrila šokantno resnico: klinika je delovala kot nekakšna nevarna pollegalna ustanova. Ženska, ki je pripravila in vbrizgala zdravilo, ni imela nobene medicinske izobrazbe, bila je zgolj pomožno osebje. Tudi tisti, ki se je izdajal za zdravnika, je delal brez veljavnih dovoljenj. Ker niso preverili alergij na zdravila, je Wang Ranran takoj po prejemu injekcije občutila otrplost jezika, začela bruhati in kmalu prenehala dihati. Lastniki klinike so poskušali krivdo prikriti z denarjem, a povzročena škoda je nepopravljiva.

FOTO: AdobeStock

Wang Ranran zdaj čaka dolga pot okrevanja. Čeprav lahko spet odpira oči in prepozna svoje bližnje, še vedno ne more govoriti ali se premikati. Strokovnjaki opozarjajo, da je bila usodna napaka klinike tipičen primer nevarne prakse, kjer pacienti zahtevajo čim hitrejše ozdravljenje, klinike pa jim ustrežejo z agresivnimi injekcijami, ne da bi upoštevale nevarna stranska tveganja. Ta primer bo verjetno služil kot osnova za poostritev nadzora nad vsemi manjšimi zasebnimi ambulantami v državi.

Vir: net.hr

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
zdravniška napaka koma anafilaktični šok poroka Kitajska pravice pacientov klinika
