Nepričakovan zaplet med operacijo, ki ga zdravniki niso pričakovali

Zgodba Američanke Kory Feltz nas opozarja, da so lahko zdravstvene izkušnje zelo pretresljive. Kory, mati dveh otrok, je bila med operacijo odstranjevanja tumorja na ustnici budna, a negibna. Ta dogodek je le eden od mnogih v njeni skoraj 20-letni bitki s kožnim rakom, ki jo spremljajo bolečine, operacije in strah. Njena izkušnja je pomemben opomnik za ozaveščenost in previdnost.

Pot Kory Feltz: od prve diagnoze kožnega raka do nevarnega tumorja na ustnici

Kory Feltz je prvič zbolela za kožnim rakom pri 27 letih. Rak je bil takrat odkrit naključno na nogi med zdravljenjem ven. Imela je več posegov in kar tri operacije. Leto 2015 je bilo podobno. Na ustnici je opazila majhen izrastek, ki je bil videti kot "rožnat mozoljček z belo sredino". Ni ga mogla iztisniti. "Tvorba je v enem tednu zrasla," je povedala Kory. V dveh tednih je bil izrastek velik 2,5 centimetra. To jo je zelo skrbelo, ker je že imela izkušnjo s kožnim rakom. Zato je takoj odšla v bolnišnico, kjer so jo v dveh tednih operirali. Zdravniki so bili zaskrbljeni zaradi hitre rasti izrastka.

icon-expand Kory Feltz FOTO: Profimedia

Kako je Kory doživela operacijo in občutila paralizo

Kory Feltz je decembra 2015 doživela neprijetno izkušnjo med operacijo, ki si jo je zapomnila za vedno. Med posegom, ki naj bi potekal v spanju, se je nenadoma prebudila. Čeprav je bila pod močnimi pomirjevali in paralizirana, je čutila, kot da ji 'nekaj vleče po obrazu'. Najhuje pa je bilo, da je slišala pogovor med zdravniki. Ker je že delala v kirurgiji, je iz pogovora razumela, da tumor še ni bil popolnoma odstranjen in da postopek še poteka. Zavedanje, da se je prebudila med operacijo in da se ne more premakniti ali govoriti, je bilo zanjo 'zastrašujoč' trenutek. To priča o zelo težki situaciji na operacijski mizi.

Medtem ko so jo operirali, se je prebudila in doživela strašljiv občutek: "Bilo je zastrašujoče. Pod močnimi sedativi nisem mogla nič storiti, bila sem paralizirana," opisuje Kory svojo hudo izkušnjo.

Ko se je po operaciji končno prebudila, je Kory s poskusom humorja hotela ublažiti situacijo: "V šali sem vprašala sestro in moža, ali sem videti kot Kylie Jenner. Oba sta vzdihnila in sta bila videti, kot da jima je pravkar umrl pes," opisuje svoje prve trenutke po grozljivem posegu, ki so ji razkrili resničnost. Danes Kory živi z vidnimi brazgotinami, kroničnim slinjenjem in stalnim, pretresljivim strahom pred vrnitvijo bolezni. Priznava, da ji je rak popolnoma spremenil telo in da nima več nadzora nad tem, kaj se bo z njim zgodilo, kar jo pogosto pahne v nelagodje in negotovost.

Koryjino sporočilo za vse: zakaj so redni pregledi ključnega pomena