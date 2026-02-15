Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
NovicePrehranaOdnosi in spolnostKožaDietaRakave bolezniAktivno življenjeAlternativaOdnosi in spolnost
Zdravje
RazstrupljanjePrehranaAktivno življenjeDietaImunski sistemVitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniOkužbe in zastrupitveGinekologija in porodništvoBolezni od A-Ž
Žensko zdravje
Zlata leta
Starostne bolezniPreventivaBolezni živčevja in možganov
Duševno zdravje
Osebna rastDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Lepota
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
TOK
LajfstajlPubertetaSeks & razmerjaZdrav lajfPsihaDroge & alkohol
Alkohol
Življenjske zgodbe

Prepoznavanje zgodnjih znakov zasvojenosti z alkoholom

N.R.A.
15. 02. 2026 03.38
0

Osebna izpoved televizijske osebnosti razkriva, kako hitro lahko neopazne navade prerastejo v resno težavo.

Kako je Avery Schlereth prepoznala, da ima težavo z alkoholom

Kot poroča Unilad, je Avery Schlereth, ki je širši javnosti znana iz televizijskih oddaj, v pogovoru opisala obdobje, ko je njena uporaba alkohola prešla iz občasnega sproščanja v vzorec, ki je začel ogrožati njeno zdravje in vsakdanje življenje. V svojem pričevanju je poudarila, da je šele z razmislekom o določenem vedenju razumela, da je njena težava z alkoholom postala resna.

Alkohol
AlkoholFOTO: AdobeStock

Vpliv dolgotrajnega uživanja alkohola na duševno zdravje

Schlereth je pojasnila, da je v času najhujše zasvojenosti popila tudi do dve steklenici vina na večer. Ob tem je opisala, da se je že v otroštvu soočala s težavami v duševnem zdravju, ki pa jih takrat niso obravnavali dovolj resno. Kot navaja Unilad, je bila prepričana, da se bo vsak, ki ga ni imela na očeh, prej ali slej soočil s tragedijo, kar je še dodatno poglabljalo njeno stisko. Pri tem ji je pomagala terapevtska podpora iz mladosti, ki jo je kasneje znova opogumila k iskanju pomoči.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Prelomni trenutek: ko je želja po alkoholu postala stalnica

Schlereth je opisala, da se je med pandemijo koronavirusne bolezni njeno pitje izrazito stopnjevalo. Sprva je poskušala omejiti uživanje alkohola, vendar je hitro opazila, da se vsakega družabnega dogodka ali službenega srečanja veseli predvsem zaradi možnosti pitja. Kot piše Unilad, je to postalo vedenje, ki ga ni mogla več nadzorovati.

Poudarila je, da je pogosto izgubila nadzor nad količino zaužitega alkohola, kar je vodilo v noči pretiranega opijanja. V zadnjem letu pred odločitvijo za zdravljenje je začela opažati, da je alkohol uživala že zjutraj, če je ostal od prejšnjega dne, in se pogosto prebujala še vedno pod vplivom alkohola.

Alkohol
AlkoholFOTO: AdobeStock

Opozorila iz okolice in vpliv na odnose

V svojem pričevanju je izpostavila tudi vpliv zasvojenosti na partnerski odnos. Njen takratni partner je opazil, da njeno pitje presega meje običajnega družabnega uživanja alkohola, in jo opozoril na nevarnost takšnega vedenja. Schlereth je priznala, da je opozorila sprva zavračala, saj je verjela, da gre zgolj za zabavo, ki ne škoduje nikomur. Kot navaja Unilad, je šele kasneje razumela, da so bila ta opozorila nujna in dobronamerna.

Prekomerno uživanje alkohola pomembno povečuje tveganje
Preberi še
Prekomerno uživanje alkohola pomembno povečuje tveganje

Pot do okrevanja in sprememba življenjskega sloga

Po dveh letih abstinence Schlereth opisuje, da je danes povsem predana zdravemu življenjskemu slogu, redni telesni aktivnosti in uravnoteženi prehrani. Poudarja, da se ob alkoholu počuti varno, saj je njena odločitev za treznost trdna in premišljena. Kot poroča Unilad, je prepričana, da je prav doslednost pri skrbi za zdravje ključna za ohranjanje stabilnosti in preprečevanje ponovitve zasvojenosti.

Bi si drznili odreči alkoholu za 30 dni?
Preberi še
Bi si drznili odreči alkoholu za 30 dni?

Njena zgodba opozarja, kako pomembno je zgodnje prepoznavanje sprememb v vedenju, ki lahko nakazujejo razvoj zasvojenosti z alkoholom. Odprt pogovor, strokovna pomoč in podpora bližnjih so bistveni elementi pri okrevanju ter pri ponovni vzpostavitvi zdravega in uravnoteženega življenja.

Vir: Unilad

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
zasvojenost z alkoholom zgodnji znaki Avery Schlereth duševno zdravje okrevanje
Življenjske zgodbe

Osebna izkušnja, ki opozarja na pomen raziskav za prihodnje generacije

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1520