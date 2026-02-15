Prepoznavanje zgodnjih znakov zasvojenosti z alkoholom

Kako je Avery Schlereth prepoznala, da ima težavo z alkoholom

Kot poroča Unilad, je Avery Schlereth, ki je širši javnosti znana iz televizijskih oddaj, v pogovoru opisala obdobje, ko je njena uporaba alkohola prešla iz občasnega sproščanja v vzorec, ki je začel ogrožati njeno zdravje in vsakdanje življenje. V svojem pričevanju je poudarila, da je šele z razmislekom o določenem vedenju razumela, da je njena težava z alkoholom postala resna.

icon-expand Alkohol FOTO: AdobeStock

Vpliv dolgotrajnega uživanja alkohola na duševno zdravje

Schlereth je pojasnila, da je v času najhujše zasvojenosti popila tudi do dve steklenici vina na večer. Ob tem je opisala, da se je že v otroštvu soočala s težavami v duševnem zdravju, ki pa jih takrat niso obravnavali dovolj resno. Kot navaja Unilad, je bila prepričana, da se bo vsak, ki ga ni imela na očeh, prej ali slej soočil s tragedijo, kar je še dodatno poglabljalo njeno stisko. Pri tem ji je pomagala terapevtska podpora iz mladosti, ki jo je kasneje znova opogumila k iskanju pomoči.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Prelomni trenutek: ko je želja po alkoholu postala stalnica

Schlereth je opisala, da se je med pandemijo koronavirusne bolezni njeno pitje izrazito stopnjevalo. Sprva je poskušala omejiti uživanje alkohola, vendar je hitro opazila, da se vsakega družabnega dogodka ali službenega srečanja veseli predvsem zaradi možnosti pitja. Kot piše Unilad, je to postalo vedenje, ki ga ni mogla več nadzorovati. Poudarila je, da je pogosto izgubila nadzor nad količino zaužitega alkohola, kar je vodilo v noči pretiranega opijanja. V zadnjem letu pred odločitvijo za zdravljenje je začela opažati, da je alkohol uživala že zjutraj, če je ostal od prejšnjega dne, in se pogosto prebujala še vedno pod vplivom alkohola.

icon-expand Alkohol FOTO: AdobeStock

Opozorila iz okolice in vpliv na odnose

V svojem pričevanju je izpostavila tudi vpliv zasvojenosti na partnerski odnos. Njen takratni partner je opazil, da njeno pitje presega meje običajnega družabnega uživanja alkohola, in jo opozoril na nevarnost takšnega vedenja. Schlereth je priznala, da je opozorila sprva zavračala, saj je verjela, da gre zgolj za zabavo, ki ne škoduje nikomur. Kot navaja Unilad, je šele kasneje razumela, da so bila ta opozorila nujna in dobronamerna.

Preberi še Prekomerno uživanje alkohola pomembno povečuje tveganje

Pot do okrevanja in sprememba življenjskega sloga

Po dveh letih abstinence Schlereth opisuje, da je danes povsem predana zdravemu življenjskemu slogu, redni telesni aktivnosti in uravnoteženi prehrani. Poudarja, da se ob alkoholu počuti varno, saj je njena odločitev za treznost trdna in premišljena. Kot poroča Unilad, je prepričana, da je prav doslednost pri skrbi za zdravje ključna za ohranjanje stabilnosti in preprečevanje ponovitve zasvojenosti.

Preberi še Bi si drznili odreči alkoholu za 30 dni?

Njena zgodba opozarja, kako pomembno je zgodnje prepoznavanje sprememb v vedenju, ki lahko nakazujejo razvoj zasvojenosti z alkoholom. Odprt pogovor, strokovna pomoč in podpora bližnjih so bistveni elementi pri okrevanju ter pri ponovni vzpostavitvi zdravega in uravnoteženega življenja.