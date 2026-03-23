Mladenič premagal osteoporozo in se vrnil nazaj v šport

Maratonec Harry Lancaster je pri 26 letih dosegel sanje mnogih tekačev, ko je na Londonskem maratonu postavil osebni rekord s časom dveh ur in 27 minut, piše net.hr. Tek ni bil zgolj dejavnost, ampak bistven del njegovega življenja. A že 12 mesecev kasneje, v starosti 27 let, je njegova tekaška pot naletela na resno oviro. Zaradi dveh stresnih zlomov je prejel diagnozo osteoporoze, bolezni, ki povzroči, da so kosti krhke in poveča tveganje za zlome. Ta bolezen običajno prizadene starejše, zato je bila diagnoza pri Harryju izjemno šokantna in zahtevala temeljito preučitev.

Kako se je Harry soočil z boleznijo

Harry je poudaril, da čeprav je bilo obdobje po diagnozi resnično strašljivo, se ni želel vdati. "Nisem želel, da bi me diagnoza porazila, izkoristil sem jo kot motivacijo, da se izborim za povratek na startno linijo," je povedal. Odločen, da premaga osteoporozo, se je Harry lotil celovitega pristopa k obnovi zdravja. Svoj tekaški režim je spremenil, da bi poudaril moč in preprečevanje poškodb, in namesto dolgih prog se je osredotočil na nadzorovane gibe. Spanje je postavil za prioriteto za regeneracijo telesa in ga začel obravnavati kot enakovreden del treninga, ne kot postransko zadevo. Pozoren je bil tudi na prehrano, vpeljal je trajnostne spremembe, vključno s povečanim vnosom kalcija in beljakovin za podporo zdravju kosti in splošnemu stanju organizma. Uporaba mleka z visokim deležem beljakovin in kalcija se je izkazala za preprost in učinkovit dodatek k njegovi prehrani, ki mu je pomagal pri okrevanju mišic po treningih in krepil kosti.

Ključni preobrat se je zgodil po devetih mesecih: Harryjev sken je pokazal znatno izboljšanje kostne gostote. To mu je odprlo pot k postopnemu povratku na tekaške steze in razmisleku o novih maratonih, kar je izjemen uspeh v boju z boleznijo.

Kako se profesionalci pripravljajo na maraton

S približevanjem Londonskega maratona se pojavlja vprašanje optimalne priprave. Kot poudarja nutricionistka in fiziologinja vadbe Natalie Rouse, uspešna priprava zajema veliko več kot zgolj zbiranje kilometrov. Prvi korak je pametno načrtovan trening, ki vključuje postopno povečevanje razdalje, kombinacijo dolgih, tempo in regeneracijskih tekov. Ključen del je tudi "tapering" oziroma zmanjšanje intenzivnosti v zadnjih dveh do treh tednih pred dirko, s čimer se zmanjša utrujenost in optimizira energijske ravni. Prav tako so bistvene vaje za moč, kot so počepi, izpadni koraki in planke, ki jih je priporočljivo izvajati dva do trikrat tedensko, saj izboljšajo učinkovitost teka in preprečujejo poškodbe.

Prehrana je seveda ključna; ogljikovi hidrati so primarno gorivo za vzdržljivost. Obroke, bogate z njimi, kot je ovsena kaša s sadjem ali smoothieji, je treba zaužiti dve do tri ure pred daljšimi teki. Umerjen vnos beljakovin in kalcija pomaga pri okrevanju mišic in zdravju kosti. Hidracija ne pomeni le pitja vode; elektroliti, kot so natrij, kalij in kalcij, ki se izgubijo z znojenjem, so ključni za delovanje mišic. Mleko, na primer, naravno nudi tako tekočino kot elektrolite, skupaj z beljakovinami in ogljikovimi hidrati za optimalno okrevanje.

Ključni koraki za celostno okrevanje in mentalno moč

Natalie Rouse poudarja, da je okrevanje enako pomembno kot sam trening. Spanec, ki ga je Harry Lancaster tako pozorno obravnaval, je osrednja točka okrevanja, saj omogoča obnovo telesa in uma. Poleg spanca k okrevanju prispevajo tudi hidratacija, lahke aktivnosti, raztezanje in uporaba masažnega valja. Vsi ti elementi pomagajo pri preprečevanju poškodb in ohranjanju prožnosti telesa. Nič manj pomembna ni mentalna priprava. Vizualizacija uspešnega teka, postavljanje jasnih in dosegljivih ciljev ter vadba teka v ciljnem tempu so strategije, ki okrepijo samozavest in osredotočenost na dan dirke. Harryjeva zgodba je živ dokaz, kako celovit in predan pristop, ki združuje prilagojeno vadbo, optimalno prehrano, dovolj spanca in pozitivno mentalno držo, vodi do premagovanja velikih izzivov in doseganja izjemnih rezultatov.