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Življenjske zgodbe
TujeDomače
Aisling Gallagher
Življenjske zgodbe

Pri 28 letih je bila popolnoma zdrava, en sam obisk stranišča je spremenil vse

N.R.A.
26. 08. 2026 03.22
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Osemindvajsetletna Aisling Gallagher je imela sanjsko službo v Londonu in dobro zdravje. Nenadno pogosto odhajanje na stranišče je sprva pripisala spremembi življenjskega sloga, a je bilo to pravzaprav prvo resno zdravstveno opozorilo.

Aisling je bila vedno zdrava in nikoli ni obiskovala zdravnikov, zato se po selitvi v London k njim ni niti prijavila. K zdravniku se je odpravila šele, ko je opazila kri v blatu. Zaradi izbruha pandemije covida-19 so njen nujni zdravstveni pregled prestavili za več mesecev.

Aisling Gallagher
Aisling Gallagher FOTO: Profimedia

Po opravljeni kolonoskopiji je sledil hud udarec, saj so ji zdravniki odkrili raka na danki v drugi fazi. Mlada Irka se tistega časa spominja kot najhujšega in najbolj nestvarnega obdobja v svojem življenju.

Aisling Gallagher
Aisling Gallagher FOTO: Profimedia

Sledili so obsevanje, kemoterapija in zahtevna operacija. Rak je bil odstranjen, vendar je prizadel 11 bezgavk in zdravljenje je terjalo krut davek. "Neplodnost je bila največji šok in mi je zlomila srce. Ne glede na to, ali si želiš imeti otroke ali ne, je izguba te možnosti kruta," opisuje svoje takratne občutke.

Aisling Gallagher
Aisling Gallagher FOTO: Profimedia

Vendar se njen boj tu ni končal. Zaradi adhezij je večkrat utrpela črevesno zaporo in maja letos prestala še eno obsežno operacijo. Kljub temu ne izgubi optimizma. "Nič od tega me ni ustavilo pri življenju. Če me je kaj naučilo, je to, da je življenje prekratko," pravi mlada ženska. "Ko veš, da se ne počutiš dobro, se pregledaj. Rak ne diskriminira in tvoje zdravje je tvoja supermoč," poziva druge.

Vir: Profimedia

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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