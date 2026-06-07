Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
NovicePrehranaKožaRakave bolezniAktivno življenjeAlternativa
Zdravje
PrehranaAktivno življenjeImunski sistemVitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniBolezni živčevja in možganovOkužbe in zastrupitveBolezni od A-Ž
Žensko zdravje
GinekologijaMenopavza
Zlata leta
Starostne bolezniPreventivaDolgoživost
Duševno zdravje
Osebna rastOdnosi in spolnostDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Estetika
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
Starostnica
Življenjske zgodbe

Rekli so ji, da ima še tri leta življenja, tukaj je, 15 let pozneje

N.R.A.
07. 06. 2026 03.12
0

Julia Pallentino nam namesto napovedanih treh let življenja že poldrugo desetletje kaže, da rak ni nujno konec, temveč nov začetek.

Julia Pallentino, strastna potapljačica s Floride, je pred skoraj 15 leti izvedela, da ima redko obliko krvnega raka, imenovano multipli mijelom, piše net.hr. Gre za bolezen, ki napade kosti, ledvice in imunski sistem. V tistem času, ko je imela 64 let, so ji spletni viri in začetni strahovi narekovali, da ima pred sabo le še tri leta življenja. Danes, ko jih šteje 79, Julia svojo zgodbo deli kot opomin, da diagnoza ni vedno usodna obsodba. Njena pot se je začela z bolečinami v hrbtu, ki so po magnetni resonanci razkrile tumor na hrbtenici. "Vse je delovalo premočno in zastrašujoče," pravi Julia, ki je kljub prvotnemu šoku s pomočjo izobraževanja prevzela nadzor nad svojo potjo zdravljenja.

Redka oblika krvnega raka: ste že slišali za multipli mielom?
Preberi še
Redka oblika krvnega raka: ste že slišali za multipli mielom?

Past spletnega iskanja in kako najti zanesljive podatke o zdravljenju

Ko se ljudje soočijo s težko boleznijo, pogosto najprej pomislijo na najhujše, k čemur močno prispevajo nenadzorovana iskanja po spletu. Julia svetuje izjemno previdnost pri tem, kam se bolnik obrne po nasvet. Namesto naključnih forumov so bili za njeno okrevanje ključni forumi za bolnike pod okriljem nacionalnih organizacij. Ugotovila je, da medicina hitro napreduje in da je njen osebni boj del širše slike uspešnega zdravljenja. "Spoznala sem, da zdravljenje hitro napreduje in da ljudje živijo veliko dlje in bolj izpolnjeno," poudarja. Razumevanje osebnega načrta zdravljenja in proaktivno sodelovanje z zdravniki specialisti sta bila njena recepta za uspeh.

Ne bojte se zamenjati zdravnika, če čutite, da nekaj ni v redu za vas. Razumevanje načrta zdravljenja je vaša pravica in dolžnost.

Moč volje in hobiji: Zakaj Julia še vedno obiskuje globine morja

Kljub temu da je multipli mijelom bolezen, ki se je uradno ne da popolnoma pozdraviti, nam Julia dokazuje, da se z njo da kakovostno živeti. Njena največja strast ostaja potapljanje, ki mu pravi svoj simbol svobode in miru. Od trenutka diagnoze se je že neštetokrat potopila v vode svojega najljubšega karibskega otoka Bonaire. Julia še naprej načrtuje nova doživetja in potovanja, s čimer jasno sporoča, da se njena zgodba ne bo končala v bolniški postelji. Njen nasmeh in seznam krajev, ki jih želi še obiskati, sta največja spodbuda za vsakogar, ki se trenutno bori z resno zdravstveno diagnozo.

Vir: net.hr

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
multipli mijelom zdravljenje raka Julia Pallentino podpora bolnikom krvni rak zanesljive informacije medicina
Življenjske zgodbe

Boj za življenje 13-letnice, ki so ji odkrili redko bolezen črevesja

24ur.com Teja Kleč: Ko s tabo nekdo iskreno spregovori o smrti, začnejo s tebe padati strahovi
Moskisvet.com Pri 23 letih zbolela za rakom
Vizita.si Rekli so ji, da ima še tri mesece življenja, danes je že pet let v remisiji
24ur.com Umrla je Olivia Newton-John
24ur.com Shannen Doherty si želi, da bi ji zdravljenje omogočilo še tri do pet let življenja
Vizita.si Zdravniki so raka zamenjali za refluks – zdaj ima le še eno leto življenja
24ur.com Bronja Žakelj: Belo še vedno perem na devetdeset
Priporoča
TEDEN ZA PRIHODNOST
  • a1
  • GEN
  • MERKUR
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1732