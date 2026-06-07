Rekli so ji, da ima še tri leta življenja, tukaj je, 15 let pozneje

Julia Pallentino, strastna potapljačica s Floride, je pred skoraj 15 leti izvedela, da ima redko obliko krvnega raka, imenovano multipli mijelom, piše net.hr. Gre za bolezen, ki napade kosti, ledvice in imunski sistem. V tistem času, ko je imela 64 let, so ji spletni viri in začetni strahovi narekovali, da ima pred sabo le še tri leta življenja. Danes, ko jih šteje 79, Julia svojo zgodbo deli kot opomin, da diagnoza ni vedno usodna obsodba. Njena pot se je začela z bolečinami v hrbtu, ki so po magnetni resonanci razkrile tumor na hrbtenici. "Vse je delovalo premočno in zastrašujoče," pravi Julia, ki je kljub prvotnemu šoku s pomočjo izobraževanja prevzela nadzor nad svojo potjo zdravljenja.

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Ko se ljudje soočijo s težko boleznijo, pogosto najprej pomislijo na najhujše, k čemur močno prispevajo nenadzorovana iskanja po spletu. Julia svetuje izjemno previdnost pri tem, kam se bolnik obrne po nasvet. Namesto naključnih forumov so bili za njeno okrevanje ključni forumi za bolnike pod okriljem nacionalnih organizacij. Ugotovila je, da medicina hitro napreduje in da je njen osebni boj del širše slike uspešnega zdravljenja. "Spoznala sem, da zdravljenje hitro napreduje in da ljudje živijo veliko dlje in bolj izpolnjeno," poudarja. Razumevanje osebnega načrta zdravljenja in proaktivno sodelovanje z zdravniki specialisti sta bila njena recepta za uspeh.

Ne bojte se zamenjati zdravnika, če čutite, da nekaj ni v redu za vas. Razumevanje načrta zdravljenja je vaša pravica in dolžnost.

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Kljub temu da je multipli mijelom bolezen, ki se je uradno ne da popolnoma pozdraviti, nam Julia dokazuje, da se z njo da kakovostno živeti. Njena največja strast ostaja potapljanje, ki mu pravi svoj simbol svobode in miru. Od trenutka diagnoze se je že neštetokrat potopila v vode svojega najljubšega karibskega otoka Bonaire. Julia še naprej načrtuje nova doživetja in potovanja, s čimer jasno sporoča, da se njena zgodba ne bo končala v bolniški postelji. Njen nasmeh in seznam krajev, ki jih želi še obiskati, sta največja spodbuda za vsakogar, ki se trenutno bori z resno zdravstveno diagnozo.