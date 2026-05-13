Sarah Bradles
Življenjske zgodbe

V možganih odkrili tumor v velikosti žogice za golf, prometna nesreča ji je rešila življenje

N.R.A.
13. 05. 2026 03.46
1

Tragična prometna nesreča, v kateri je bila udeležena devetintridesetletna Britanka Sarah Bradley iz Somerseta, je imela za posledico nepričakovan zdravstveni izid.

Po prebolelem šoku zaradi same nesreče so ji zdravniki po opravljeni magnetni resonanci podali presenetljivo diagnozo o štiricentimetrskem tumorju v možganih. Je imela obravnavana nesreča v danih okoliščinah usodno vlogo pri pravočasnem odkritju zdravstvenega stanja, ki bi lahko ogrozilo njeno življenje?

"Moja prva misel je bila, da bom umrla. Začela sem imeti dnevne napade panike, včasih večkrat," prizna Sarah. Pred nesrečo je vodila aktiven življenjski slog, ki ga je redno nadgrajevala s telesno vadbo in planinarjenjem, vendar se je nato v trenutku soočila z dramatično življenjsko preizkušnjo, ki je v celoti preoblikovala njen vsakdan.

Nadaljnje diagnostične preiskave so potrdile diagnozo redkega tumorja. Zdravstvena ekipa je pacientki predstavila dve možnosti: visokotvegano kirurško zdravljenje ali konzervativno spremljanje stanja. Kljub začetni težnji po izogibanju invazivnemu posegu so kasnejše preiskave pokazale napredovanje bolezni, zaradi česar je bila operacija neizogibna. Sarah se trenutkov pred posegom spominja z naslednjimi besedami: ''Ironično je, da me v operacijski dvorani ni bilo več strah, čeprav sem se povsem zavedala tveganja, da se morda ne bom zbudila.''

Priznala je, da jo je bolezen čustveno bolj zaznamovala kot sam kirurški poseg, zaradi česar se je za nekaj mesecev začasno preselila k staršem. ''Bila sem globoko zaskrbljena zaradi občutka osamljenosti, saj se z nastalo situacijo preprosto nisem mogla soočiti'', je zaupala Sarah, ki ji je bila pri premagovanju stiske v neprecenljivo oporo strokovna psihoterapevtska pomoč.

Januarja 2026 je sledila dolgo pričakovana in razveseljiva novica: tumorja ni bilo več. Kljub trajnim posledicam, kot sta izguba perifernega vida na levem očesu ter občutljivost na močno svetlobo in hrup, te nevšečnosti danes ne omejujejo več njene kakovosti življenja.

V tem času se je njena prijateljica, Megan Lane, udeležila londonskega maratona, s čimer je izkazala podporo prizadevanjem za raziskave možganskih tumorjev. Lane ob tem poudarja, da je bila priča Sarahinemu zdravstvenemu procesu izjemno pretresljiva izkušnja, vendar ob koncu z olajšanjem ugotavlja, da se je situacija razpletla na najboljši možen način.

Vir: Profimedia

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
možganski tumor subependimom operacija možganov okrevanje življenjske zgodbe
KOMENTARJI (1)

JanezNovakJohn 13. 05. 2026 11.11
Želim ji totalno okrevanja!
