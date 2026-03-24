Rešila bi jo ena tabletka, zdravniki pa so jo ignorirali

Britanka Rose Stokes (38) je po rojstvu drugega otroka začela izgubljati lase, omedlevati in se zbujati izčrpana, kot da sploh ne bi spala. Zdravniki so njene težave vztrajno odpisovali kot 'normalne za mame z majhnimi otroki'. A resnica je bila povsem drugačna in preprosta. ''Začela sem verjeti, da sem slaba mama,'' priznava Rose iz Batha. Zaradi nenehne utrujenosti ni mogla skrbeti za otroke, njen odnos z možem je trpel, samozavest pa je padla na dno. ''Spraševala sem se, ali sem depresivna. Ali sem samo lena. Zdravniki so mi govorili, da je to pač materinstvo. Večkrat sem jokala.''

Težave so se začele že med drugo nosečnostjo, ko je pogosto omedlevala. Po porodu julija 2024 pa je njeno telo popolnoma odpovedalo: lasje so ji izpadali v šopih, pojavljali so se zadihanost, boleč jezik, pozabljivost in izčrpanost, ki je ni mogla premagati niti z dolgim spanjem. Velikokrat je ostala v postelji, ker preprosto ni imela moči vstati. Šele po več obiskih pri različnih zdravnikih je končno dobila odgovor. In bil je skoraj neverjeten: hudo pomanjkanje železa. ''Ko so mi povedali, sem občutila ogromno olajšanje. Končno sem vedela, da si ne domišljam,'' pravi Rose. Zdravljenje je bilo preprosto; železove tablete. A ker so ji povzročale močne stranske učinke, je prejela infuzijo železa v bolnišnici. Sprememba je bila skoraj takojšnja. ''Prvič po letih lahko normalno funkcioniram. Sem boljša mama, boljša partnerka. Počutim se bolje kot kadarkoli,'' pravi danes.

