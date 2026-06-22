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Življenjske zgodbe

Sanje mlade balerine je prekinila huda bolezen: 'Moj svet se je popolnoma podrl'

N.R.A.
22. 06. 2026 03.36
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Kate Stanforth je svojo težko diagnozo ME spremenila v novo priložnost. Danes je priznana učiteljica baleta, ki kljub uporabi invalidskega vozička narekuje nove standarde v plesu.

Zgodba 32-letne Kate Stanforth je močan opomin na to, kako hitro lahko bolezen spremeni načrtovano življenjsko pot, piše net.hr. Do svojega 14. leta je balet predstavljal njeno celotno prihodnost, saj se je nanj pripravljala že od malih nog. Vendar so se s pojavom prvih simptomov mialgičnega encefalomielitisa njene sanje razblinile.

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Ta kronična bolezen povzroča izjemno utrujenost in bolečine, kar je bilo za disciplino, kot je balet, usodno. Kate je morala čez noč opustiti plesišče, kar je privedlo do hude izgube identitete. Leta, ki bi jih morala preživeti pod odrskimi lučmi, je preživela v negotovosti, soočena s surovimi dejstvi bolezni, o kateri se v javnosti še vedno premalo govori.

Balerina
BalerinaFOTO: AdobeStock

Dolg in vztrajen povratek v svet plesa in poučevanja

Pot Kate Stanforth nazaj do plesa ni bila niti hitra niti enostavna. Ko se je njeno zdravje nekoliko izboljšalo, se je odločila za izobraževanje za baletno učiteljico, kar ji je omogočilo, da ostane blizu svoje največje ljubezni, a pod povsem novimi pogoji. To usposabljanje je bilo ključno, saj je kasneje začela plesati v invalidskem vozičku, kar ji je odprlo nova obzorja.

Danes je Kate uveljavljena strokovnjakinja, ki sodeluje z najprestižnejšimi svetovnimi baletnimi šolami. Njeno delo na televiziji in pri velikih blagovnih znamkah dokazuje, da je s pravo mero prilagodljivosti mogoče preseči tudi najtežje ovire, ki jih pred nas postavi zdravstveno stanje.

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Kate Stanforth opozarja: Svet baleta mora postati bolj odprt za plesalce z oviranostmi, ne da bi se pri tem bali za kakovost umetniškega izražanja.

Eden največjih izzivov za Kate ni bil zgolj prilagajanje lastnega telesa novemu načinu gibanja, temveč spopadanje s predsodki okolice. Balet je namreč pogosto dojet kot dejavnost, kjer ni prostora za invalidnost, a Kate želi to spremeniti. Prepričana je, da prilagoditve v baletu ne pomenijo nižanja kriterijev, ampak omogočajo, da umetnost postane bolj raznolika in vključujoča.

Zavzema se za spremembe v baletnih izpitih in želi videti več profesionalnih plesalcev na vozičkih v največjih plesnih produkcijah. Poleg boja za pravice drugih pa Kate ne pozabi nase: še vedno sanja o tem, da bi kot profesionalna plesalka stala na velikem odru gledališča.

Vir: net.hr

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
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