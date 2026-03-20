Caroline Padmore
Življenjske zgodbe

Sedem let zaman opozarjala na bolečine: šele po porodu odkrili razširjen rak jajčnikov

N.R.A.
20. 03. 2026 03.53
0

Britanki so kar sedem let spregledovali simptome raka jajčnikov. Ko so tumor končno odkrili, je bilo že prepozno za ohranitev plodnosti.

Rak jajčnikov je eden najtežje prepoznavnih rakov pri ženskah, saj se simptomi pogosto prekrivajo z običajnimi prebavnimi težavami. Primer 36-letne Caroline Padmore iz Velike Britanije je pretresljiv opomnik, kako nevarno je, ko se opozorilni znaki predolgo jemljejo kot nekaj nenevarnega.

Caroline PadmoreFOTO: Profimedia

Dolgotrajne bolečine, ki jih je zdravstveni sistem spregledal

Caroline je več let prihajala na urgenco zaradi močnih bolečin v trebuhu, ki so bile tako intenzivne, da je včasih omedlela. Kljub ponavljajočim se obiskom so zdravniki njene težave pripisovali manj resnim vzrokom. V njenem trebuhu pa je medtem rasel tumor velikosti pomaranče, ki se je postopoma razširil po trebušni votlini.



Po porodu se je stanje drastično poslabšalo

Po rojstvu sina Lea jeseni 2024 so se bolečine vrnile in postale še izrazitejše. Ob vztrajnem bruhanju in nepojasnjenih krčih je njen osebni zdravnik končno odredil dodatne preiskave. Ultrazvok in CT sta razkrila obsežne spremembe po celotnem trebuhu. Biopsija je januarja 2025 potrdila diagnozo: rak jajčnikov, ki se je že razširil na več organov.



Obsežna operacija, ki ji je vzela možnost druge nosečnosti

Februarja je sledila zahtevna operacija, med katero so ji odstranili jajčnike, maternico, jajcevode, slepič, dele jeter, prepono, potrebušnico in številne tumorje. Zaradi obsega bolezni je dobila tudi ileostomo, hkrati pa je nenadoma vstopila v kirurško menopavzo. Caroline priznava, da je bil najtežji trenutek spoznanje, da ne bo mogla imeti več otrok. S partnerjem sta že načrtovala drugega otroka, zato je bila izguba plodnosti zanjo izjemno boleča.



Kemoterapija, zapleti in boj za življenje

Med kemoterapijo je ohranila večino las, izgubila pa je obrvi in trepalnice. Psihično jo je najbolj obremenjeval stik z nosečnicami in majhnimi otroki, saj jo je nenehno opominjal na izgubljene možnosti. Poleti 2025 se je njeno stanje nenadoma poslabšalo. Zaradi zapore črevesja je potrebovala nujno operacijo, ki ji je rešila življenje. Sama priznava, da bi brez vztrajanja partnerja in mame verjetno ostala doma ter ne bi preživela.



Redni pregledi in negotova prihodnost

Danes Caroline živi z rednimi ultrazvoki, krvnimi preiskavami in zdravili, ki poskušajo zadržati napredovanje bolezni. Zaveda se, da je pot negotova, vendar ostaja osredotočena na čas, ki ga ima s sinom. Caroline danes odkrito poziva ženske, naj ne ignorirajo dolgotrajnih bolečin in naj vztrajajo pri dodatnih preiskavah, če čutijo, da nekaj ni v redu. ''Če bi me vzeli resno prej, bi bila moja zgodba drugačna. Ženske morajo zaupati svojemu telesu in zahtevati odgovore,'' pravi.



Njena izkušnja je boleč, a pomemben opomnik, da so tihi simptomi ginekoloških rakov pogosto spregledani – in da je zgodnje odkrivanje ključnega pomena za preživetje in kakovost življenja.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
rak jajčnikov bolečine v trebuhu zdravniška napaka zgodnja diagnoza Caroline Padmore neplodnost žensko zdravje
Življenjske zgodbe

Shujšala za 25 kilogramov, in to brez zdravil: preobrazba, ob kateri boste ostali odprtih ust

