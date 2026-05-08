Jonathan Acott
Življenjske zgodbe

Šestkrat je premagal raka, nato pa v 27-kilogramskem oklepu pretekel londonski maraton

N.R.A.
08. 05. 2026 03.33
Jonathan Acott (51) iz Anglije je premagal raka šestkrat, čeprav ima zaradi bolezni slabšo odpornost. Namesto počitka se pripravlja na londonski maraton, kjer je 26. aprila tekel v 27-kilogramskem oklepu z namenom, da podre svetovni rekord.

Jonathan je v svojem življenju kljuboval številnim preizkušnjam. Bolezen, specifično raka na modih, so mu prvič diagnosticirali leta 2004, ko je bil star komaj 22 let, pri čemer takrat še ni mogel slutiti razsežnosti nadaljnjih zdravstvenih zapletov. Sledila je diagnoza tumorja v prsnem košu, ponavljajoči se izbruhi bolezni, operacija bezgavk ter kasneje še rak debelega črevesa in odstranitev ledvice ter vranice. Marsikdo bi se ob takšnih preizkušnjah znašel na robu svojih zmožnosti. Jonathan pa namesto vdaje dosega izjemne športne mejnike; teče maratone po vseh celinah in nenehno presega lastne rezultate. Njegova zgodba je nedvomno fascinantna, drzno naravnana ter hkrati izjemno tvegana.

Jonathan Acott FOTO: Profimedia

Jonathan poudarja: ''Guinnessova knjiga rekordov me navdušuje že od rane mladosti, zato sem si podvig zastavil pred štiridesetimi leti. To je prvi trenutek, ko sem ocenil, da sem ustrezno pripravljen, da se tej nalogi v celoti posvetim.'' Po uspešno opravljenih maratonih na vseh sedmih celinah ugotavlja, da tovrstni izzivi ustrezajo njegovim zmogljivostim, čeprav je presenečen nad lastnimi dosežki v luči preteklih zdravstvenih izzivov.

Jonathan Acott FOTO: Profimedia

O odločitvi za izvedbo zahtevnega podviga v 27-kilogramskem oklepu pojasnjuje: ''Maratonski rekord se mi je zdel najustreznejši; čeprav moje hitrosti niso konkurenčne za rekord v najhitrejšem teku, predstavlja rekord vzdržljivosti optimalno kombinacijo mojih prizadevanj.'' Njegova izbira opreme nosi globok pomen: ''Oklep predstavlja popolno metaforo, saj nas opominja, da nas bremena, ki jih nosimo, ne ustavijo nujno. Nasprotno, prav ta bremena so lahko ključni vir naše moči na poti k zastavljenim ciljem.''

Jonathan Acott FOTO: Profimedia

Jonathan pojasnjuje, da je gibanje v oklepu izjemno zahtevno, saj enakomeren pritisk obremenjuje celotno telo, uporaba opreme pa zaradi kopičenja toplote povzroča nemalo nevšečnosti. Čelada predstavlja še dodaten izziv, saj ob klavstrofobičnih občutkih in visoki temperaturi zahteva kar trideset minut natančne namestitve, pri čemer sta za pravilno opravljeno nalogo nepogrešljivi dve osebi.

Jonathan Acott FOTO: Profimedia

Kljub skeptičnim odzivom okolice Jonathan ostaja zavezan svojim ciljem. ''Če bi poslušal nasvete po številnih operacijah in zdravljenju šestih vrst raka, ne bi dosegel niti polovice svojih uspehov, vključno z udeležbo na maratonih na vseh celinah'', poudarja Jonathan in dodaja, da ga omejujoča prepričanja ne morejo ustaviti pri njegovem udejstvovanju.

Jonathan Acott FOTO: Profimedia

Britanski državljan s svojimi prizadevanji zbira sredstva za svojo organizacijo. Naše poslanstvo je nuditi pomoč osebam, ki se soočajo z diagnozo raka, ter jim s premostitvijo finančnih ovir pri uresničevanju njihovih strasti pomagati pri ponovnem odkrivanju življenjske radosti in krepitvi odpornosti. Z zagotavljanjem neposrednih mikro daril omogočamo preoblikovanje želja v konkretna dejanja in zagotavljamo, da bolezen nikoli ne sme ogroziti posameznikove svobode, poudarja Britanec.

Vir: Profimedia

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
