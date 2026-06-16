Shania Twain: 'Moje telo se je popolnoma spremenilo'

Glasbena zvezdnica Shania Twain je odkrito spregovorila o težavah, ki jih s seboj prinaša menopavza, zlasti glede podobe telesa in kilogramov. Pevka, ki je vedno slovela po svojem vitkem stasu, je pri 59 letih opazila, da njeno telo preprosto deluje drugače. Kilogrami so se začeli kopičiti tam, kjer jih prej nikoli ni imela, zlasti okoli trebuha. Ker se s to novo podobo ni mogla sprijazniti, je začela preskakovati obroke in jedla vedno manj, kar je na koncu privedlo do tega, da je postala podhranjena. To je resen opomin vsem ženskam, da menopavza zahteva drugačen pristop k zdravju, ne pa drastičnih in nevarnih metod hujšanja, ki telesu le še dodatno škodujejo v že tako ranljivem obdobju.

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Sprememba telesne oblike in izzivi pri uravnavanju teže

Eden izmed najtežjih simptomov menopavze, s katerimi se je srečala zvezdnica, je bila nenehna želja po sladkem. Shania Twain je razložila, da je njeno telo preprosto kričalo po energiji, kar je občutila kot nenasitno potrebo po sladkorju. Ker je hkrati jedla premalo, je zapadla v začaran krog utrujenosti in hrepenenja po sladkem. To se zgodi mnogim ženskam, saj upad hormonov ne vpliva le na nabiranje maščobe okoli pasu, ampak tudi na to, kako naši možgani zaznavajo lakoto in potrebo po sladkorju. Namesto odrekanja je v takšnih primerih ključna uravnotežena prehrana z zadostno količino beljakovin.

icon-expand Shania Twain FOTO: Profimedia

Nezdravi poskusi hujšanja v menopavzi so Shanio Twain privedli do stanja podhranjenosti, ki je ogrozilo njeno zdravje.

Pretekle zdravstvene težave in moč za nov začetek

Ta težka pot v menopavzi pa ni prva velika preizkušnja za priljubljeno kanadsko pevko. Že pred časom se je morala spopasti z boreliozo, ki je pustila resne posledice na njenih glasilkah in celo zahtevala operacijo. Prav tako je preživela zelo bolečo ločitev, potem ko jo je mož Robert "Mutt" Lange prevaral z njeno takrat najboljšo prijateljico. Kljub vsem tem polenom pod nogami – od zdravstvenih težav do izdaj v ljubezni – je Shania Twain dokazala, da se da zbrati moč. Danes znova koncertira na svetovnih turnejah in uživa v zakonu s Frédéricom Thiébaudom, s čimer ženskam vliva upanje, da je tudi po 50. letu mogoče vse.

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Razumevanje povezave med energijskim primanjkljajem in željo po sladkem

Pevkina izpoved odpira vrata vprašanju, kako se ženske danes spopadajo z estetskimi pritiski staranja. Shania Twain priznava, da ji je bil nov trebuh tako tuj, da je preprosto nehala jesti, namesto da bi svoje prehranske navade prilagodila upočasnjeni presnovi. Zdravje žensk bi moralo biti v tem obdobju na prvem mestu, saj podhranjenost in pomanjkanje vitaminov le še poslabšata simptome menopavze, od nihanja razpoloženja do utrujenosti. Ko telo pošilja signale za sladkor, nam pravzaprav sporoča, da potrebuje več hranil in ne manj kalorij, kar je lekcija, ki jo je pevka morala spoznati na težji način.