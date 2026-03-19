Shujšala za 25 kilogramov, in to brez zdravil: preobrazba, ob kateri boste ostali odprtih ust

Kirsty Wright iz angleškega Wimborna je zgodba, ki jo zdravstveni strokovnjaki radi izpostavijo: realna, postopna in dolgoročno vzdržna preobrazba. Brez hitrih rešitev, brez zdravil za hujšanje in brez ekstremnih diet. Le sprememba navad, podpora okolice in odločitev, da je dovolj odlašanja.

Dolga zgodovina nezadovoljstva s telesom

Kirsty se je s telesno težo borila že od otroštva. Zaradi posmehovanja v šoli je razvila izrazito negativen odnos do svojega videza, kar je vplivalo na njeno samopodobo in duševno zdravje. Kot opisuje sama, je dolgo živela z občutkom manjvrednosti in sramu, kar je vodilo v čustveno prehranjevanje in nihanja teže.

icon-expand Kirsty Wright FOTO: Profimedia

Poročne fotografije kot nepričakovan preobrat

Čeprav je bila navdušena nad svojo poročno obleko, jo je ob naslednjem pomerjanju čakalo neprijetno presenečenje; postala je pretesna. A pravi šok je prišel šele po poroki, ko je na fotografijah videla, kako zelo se je spremenila. Občutek krivde, da ni takšna, kot bi si želela biti, jo je dokončno spodbudil k spremembi. Po medenih tednih je sprejela odločitev, da mora prevzeti nadzor nad svojim zdravjem.

Kako je izgubila 25 kilogramov?

Kirsty se je vključila v program Slimming World, ki temelji na nizkokalorični, a nasitni prehrani ter podpori skupine. Ključni elementi njenega uspeha so bili:

Redna telesna aktivnost

- Vadba z utežmi nekajkrat tedensko, - postopno uvajanje teka, - več vsakodnevnega gibanja brez pretiranega pritiska.

Prehranske spremembe

- Hranljiv zajtrk (ovseni kosmiči ali polnovredna žita), - uravnoteženo kosilo, pogosto pečen krompir s solato, - beljakovinsko bogata večerja, kot je piščanec ali lazanja, - občasno majhna sladica, da ni občutka odrekanja. Ne gre za restriktivno dieto, temveč za vzpostavitev vzdržnih prehranskih navad, ki zmanjšujejo energijski vnos, hkrati pa ohranjajo sitost.

Zdravstvene koristi, ki jih ni pričakovala

Kirsty danes poudarja, da je največja sprememba prav izboljšanje počutja. Izginile so bolečine v kolenih in hrbtu, izboljšala se je telesna pripravljenost, predvsem pa se je okrepila njena samozavest. Opisuje, da je prvič po dolgem času začela življenje doživljati aktivno, ne le opazovati od zunaj. Svojo preobrazbo je ponosno pokazala tudi v kopalkah – nekaj, kar si prej ni upala niti predstavljati.

Sporočilo drugim, ki razmišljajo o spremembi