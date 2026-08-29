Šlo naj bi za 'čudežno' kremo, ki pa ji je uničila kožo

Učiteljica Amy je več kot trideset let uporabljala kremo, januarja 2024 pa jo je nehala. Zaradi dolgotrajne uporabe se ji je stanje kože poslabšalo in je posumila, da je njena koža postala odvisna od kreme.

Kmalu po tem, ko je nehala uporabljati kremo, je doživela pravi šok. Njen obraz je v nekaj dneh močno otekel, koža po telesu pa je postala razpokana in vneta. Zaradi hudih težav, ki so spominjale na kemične opekline, je morala po treh tednih v bolnišnico. Amy je svoje takratno stanje opisala z besedami: Moja koža je bila videti, kot da bi bila kemično opečena. Bila sem kot opečen hrček.