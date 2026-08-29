Šlo naj bi za 'čudežno' kremo, ki pa ji je uničila kožo

Učiteljica Amy je več kot trideset let uporabljala kremo, januarja 2024 pa jo je nehala. Zaradi dolgotrajne uporabe se ji je stanje kože poslabšalo in je posumila, da je njena koža postala odvisna od kreme.
Kmalu po tem, ko je nehala uporabljati kremo, je doživela pravi šok. Njen obraz je v nekaj dneh močno otekel, koža po telesu pa je postala razpokana in vneta. Zaradi hudih težav, ki so spominjale na kemične opekline, je morala po treh tednih v bolnišnico. Amy je svoje takratno stanje opisala z besedami: Moja koža je bila videti, kot da bi bila kemično opečena. Bila sem kot opečen hrček.
Zaradi dolgotrajne uporabe kortikosteroidov je Amy razvila sindrom TSW, kar pomeni hudo reakcijo ob prenehanju uporabe. Stanje se je kazalo kot nenehno pekoč občutek, bolečina, rdečica in utrujenost. Moja koža je nenehno gorela, komaj sem spala, bolečina pa me je spremljala vsako sekundo dneva, je svojo izkušnjo opisala Amy.
Amy je priznala, da je zaradi hudih bolečin in obupa nekoč razmišljala o samomoru, saj ni videla druge rešitve. Danes se zdravi pri dermatologu, jemlje zdravila in skrbi za bolj zdrave življenjske navade, zmanjševanje stresa ter terapijo z rdečo svetlobo. Čeprav bolezen še ni povsem izginila, verjame, da je na pravi poti.
Svoje izkušnje zdaj deli na družbenih omrežjih in ljudi spodbuja, naj se ne bojijo spraševati o tveganjih zdravljenja ekcema. Bolniki si zaslužijo, da so obravnavani kot posamezniki in ne zgolj kot bolezen. Težka izkušnja je avtorico za vedno spremenila.
Vir: Profimedia
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