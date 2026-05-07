Ed Boyd
Življenjske zgodbe

Spoznal ljubezen svojega življenja, nato pa ostal paraliziran. Vseeno mu je rekla da

N.R.A.
07. 05. 2026 03.17
0

Britanec Ed Boyd je doživel hudo nesrečo s kolesom le šest tednov po tem, ko je spoznal svojo novo partnerico, Cass Humbert. V nesreči mu je dvakrat zastalo srce, zato je danes trajno gibalno oviran, kar je njegovo življenje povsem spremenilo.

Potem ko je Ed med kolesarjenjem pri hitrosti 105 km/h doživel silovit trk v ulično svetilko, je bilo njegovo življenje zaradi dvakratnega oživljanja izjemno ogroženo. Največji preizkus za njegovo duševno moč je sledil ob diagnozi, da je ostal paraliziran od prsnega koša navzdol. ''Spomnim se, ko so mi sporočili, da ne bom nikoli več hodil, pod prsmi nisem čutil ničesar'', se je Ed spominjal teh izjemno zahtevnih trenutkov. Kljub nesreči se je zavezal k neomajnemu boju za okrevanje, ki so ga zaznamovali številni operativni posegi, dolgotrajno bolnišnično zdravljenje in intenzivna rehabilitacija.

Ed BoydFOTO: Profimedia

Nekdanji vrhunski športnik se je moral soočiti z novo življenjsko resničnostjo na invalidskem vozičku. Čeprav je sprva pričakoval, da ga bo njegova partnerica Cass zapustila, se je njuna zgodba namesto pričakovanega razhoda končala s srečnim skupnim nadaljevanjem.

Ed BoydFOTO: Profimedia

Pred tragičnim dogodkom je bila njuna zveza bolj neformalne narave, vendar Cass kljub temu ni nameravila prekiniti stikov z Edom. V času njegove tritedenske umetne kome ga je redno obiskovala v bolnišnici ter mu stala ob strani med celotnim dolgotrajnim procesom okrevanja.

Ed BoydFOTO: Profimedia

''Po nesreči sem se bal, da me nihče ne bo hotel, vendar sva se globoko zaljubila in danes se počutim izjemno srečnega'', je dejal Ed ob opisu svojih občutkov. Zaročenca sta skupaj ustanovila marketinško agencijo, maja 2025 pa je Ed svojo izbranko zaprosil za roko na Jamajki. Trenutno že načrtujeta poročni obred na Tajskem. ''Življenje je čudovito; ob sebi imam izjemno zaročenko in počutim se neprimerno srečnejšega kot pred nesrečo'', svojo pripoved sklene Ed. Njuna življenjska pot je dokaz, da se lahko iz največjih preizkušenj razvije nekaj izjemno plemenitega, kar daje bivanju globlji smisel, in v primeru Eda in Cass to nedvomno drži.

Ed BoydFOTO: Profimedia

Vir: Profimedia

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
ljubezen nesreča rehabilitacija paraliza navdihujoča zgodba življenjske zgodbe
