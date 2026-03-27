27-letnici je srce zastalo med spanjem, partner ji je rešil življenje

Tiste avgustovske noči je šla spat povsem normalno, piše net.hr. Okoli pete ure zjutraj pa se je njen partner Jamie prebudil v prizor, ki ga ne bo nikoli pozabil. Marija je ležala poleg njega, brez odziva, modrih ustnic in brez dihanja.

''Kasneje so mi povedali, da mi srce ni utripalo med deset in dvajset minut,'' pripoveduje danes 29-letna Marija. Jamie je takoj poklical reševalce, operater pa ga je vodil skozi oživljanje. Osem dolgih minut je vztrajal, dokler ni prispela nujna pomoč. Z defibrilatorjem so ji ponovno zagnali srce in jo prepeljali v bolnišnico St. George's. Zdravniki so jo dali v umetno komo, da bi zaščitili možgane. ''Reševalec je Jamieju rekel: Pravkar ste ji rešili življenje,'' se spominja. ''Če ne bi začel z oživljanjem, me danes ne bi bilo več.''

Teden dni kasneje so preiskave pokazale vzrok: dilatativna kardiomiopatija in srčno popuščanje, redka, neozdravljiva bolezen, pri kateri se srčne komore povečajo, mišica pa oslabi. Pri Mariji je bila bolezen genetska, a do tiste noči ni imela niti enega simptoma. V prsi so ji vstavili kardioverterdefibrilator, napravo, ki spremlja srčni ritem in ob nevarnih motnjah sproži električni šok.''Nikoli si nisem mislila, da bom pri 27 letih živela s srčno napravo,'' pravi.''Vedno sem verjela, da so srčne bolezni nekaj, kar se dogaja starejšim.''