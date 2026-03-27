27-letnici je srce zastalo med spanjem, partner ji je rešil življenje

Tiste avgustovske noči je šla spat povsem normalno, piše net.hr. Okoli pete ure zjutraj pa se je njen partner Jamie prebudil v prizor, ki ga ne bo nikoli pozabil. Marija je ležala poleg njega, brez odziva, modrih ustnic in brez dihanja.
''Kasneje so mi povedali, da mi srce ni utripalo med deset in dvajset minut,'' pripoveduje danes 29-letna Marija. Jamie je takoj poklical reševalce, operater pa ga je vodil skozi oživljanje. Osem dolgih minut je vztrajal, dokler ni prispela nujna pomoč. Z defibrilatorjem so ji ponovno zagnali srce in jo prepeljali v bolnišnico St. George's. Zdravniki so jo dali v umetno komo, da bi zaščitili možgane. ''Reševalec je Jamieju rekel: Pravkar ste ji rešili življenje,'' se spominja. ''Če ne bi začel z oživljanjem, me danes ne bi bilo več.''
Teden dni kasneje so preiskave pokazale vzrok: dilatativna kardiomiopatija in srčno popuščanje, redka, neozdravljiva bolezen, pri kateri se srčne komore povečajo, mišica pa oslabi. Pri Mariji je bila bolezen genetska, a do tiste noči ni imela niti enega simptoma. V prsi so ji vstavili kardioverterdefibrilator, napravo, ki spremlja srčni ritem in ob nevarnih motnjah sproži električni šok.''Nikoli si nisem mislila, da bom pri 27 letih živela s srčno napravo,'' pravi.''Vedno sem verjela, da so srčne bolezni nekaj, kar se dogaja starejšim.''
Statistika to žal potrjuje: več kot 40.000 ljudi v Združenem kraljestvu vsako leto doživi srčni zastoj zunaj bolnišnice, preživi pa manj kot vsak deseti. Marija ni edina. Podobne zgodbe imajo tudi drugi mladi, ki so preživeli srčni zastoj ali srčni infarkt, čeprav so bili videti popolnoma zdravi. Prav zato Britanska fundacija za srce letos po državi postavlja rdeče klopi v čast ljudem, ki živijo s srčnimi boleznimi, tri med njimi bodo posvečene prav Mariji in drugim mladim preživelim.
Najbolj boleč del diagnoze? Zdravniki so ji povedali, da zaradi zdravil in stanja srca verjetno ne bo mogla zanositi.''To me je psihično najbolj prizadelo,'' priznava. A z Jamiejem ostajata optimistična. Poročila se bosta junija 2027. ''Ta izkušnja me je naučila, da življenje ne čaka,'' pravi. ''Moje srce ni popolno, ampak upam, da imam pred sabo še veliko let. In prvič v življenju res živim.''
Vir: net.hr
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV