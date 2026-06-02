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Življenjske zgodbe

Srčni tumor pri hčeri in možganska lezija pri sinu, zgodba družine, ki vas bo ganila

N.R.A.
02. 06. 2026 13.15
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Se srečujete z nerazumljivimi zdravstvenimi težavami pri svojem otroku? Spoznajte Nežo in Mateja, ki sta kljub dvojnemu šoku našla upanje in rešitev. Njuno zgodbo so predstavili v televizijski Viziti na 24ur.com. Poglejmo si, kaj so zapisali in kaj so predstavili, saj gre za izjemno pomembno tematiko.

Zgodba družine se je začela s hitrim dihanjem dojenčice Pie, kar so prvi opazili v razvojni ambulanti. Čeprav se je mami sprva zdelo, da gre le za strah, ji notranji občutek ni pustil spati. Po napotitvi k pulmologu se je stanje poslabšalo, oče Matej pa jo je odpeljal na urgenco. Tam so ugotovili, da se ji med pljuči in steno prsnega koša nabira tekočina. Šok je sledil po uri čakanja, ko so zdravniki sporočili, da gre za resen tumor na srcu. "Da so jo intubirali in jo dali v umetno komo," se spominja Matej usodnih besed, ki so jima spremenile življenje.

Iskanje rešitev in težka pot do diagnoze v tujini

Družina se je po šoku soočila z diagnozo agresivnega miosarkoma. Neža in Matej nista odnehala in sta iskala najboljše strokovnjake na svetu. Odločitev jih je peljala v London, kjer pa so bili nad Pijino tvorbo presenečeni celo tamkajšnji kirurgi. Tumor je bil namreč nenavadno postavljen in velik. Po dodatni biopsiji in operaciji na odprtem srcu pa se je zgodil čudež: izkazalo se je, da tumor ni rakav. To je prineslo neizmerno olajšanje po mesecih negotovosti in strahu pred najhujšim. Več o zgodbi družine pa v spodnjem video prispevku: 

Danes so Mark, Pia, Neža in Matej končno varni in uživajo v skupnem času. Po tej težki poti sta starša postala bolj prizemljena in hvaležna za vsak dan, ki ga lahko preživijo skupaj. Neža svojo izkušnjo danes uporablja za to, da pomaga drugim staršem, ki se znajdejo v podobno brezupnih situacijah, saj je sama težko našla informacije, ko jih je potrebovala. Njihova zgodba je opomnik, da se je za svoje otroke vredno boriti do konca in da so čudeži možni tudi takrat, ko so novice najbolj črne.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
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Bolezni

Matejina zgodba o življenju s sladkorno boleznijo

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