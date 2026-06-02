Srčni tumor pri hčeri in možganska lezija pri sinu, zgodba družine, ki vas bo ganila

Zgodba družine se je začela s hitrim dihanjem dojenčice Pie, kar so prvi opazili v razvojni ambulanti. Čeprav se je mami sprva zdelo, da gre le za strah, ji notranji občutek ni pustil spati. Po napotitvi k pulmologu se je stanje poslabšalo, oče Matej pa jo je odpeljal na urgenco. Tam so ugotovili, da se ji med pljuči in steno prsnega koša nabira tekočina. Šok je sledil po uri čakanja, ko so zdravniki sporočili, da gre za resen tumor na srcu. "Da so jo intubirali in jo dali v umetno komo," se spominja Matej usodnih besed, ki so jima spremenile življenje.

Iskanje rešitev in težka pot do diagnoze v tujini

Družina se je po šoku soočila z diagnozo agresivnega miosarkoma. Neža in Matej nista odnehala in sta iskala najboljše strokovnjake na svetu. Odločitev jih je peljala v London, kjer pa so bili nad Pijino tvorbo presenečeni celo tamkajšnji kirurgi. Tumor je bil namreč nenavadno postavljen in velik. Po dodatni biopsiji in operaciji na odprtem srcu pa se je zgodil čudež: izkazalo se je, da tumor ni rakav. To je prineslo neizmerno olajšanje po mesecih negotovosti in strahu pred najhujšim. Več o zgodbi družine pa v spodnjem video prispevku: