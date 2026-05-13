Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
NovicePrehranaOdnosi in spolnostKožaDietaRakave bolezniAktivno življenjeAlternativaOdnosi in spolnost
Zdravje
RazstrupljanjePrehranaAktivno življenjeDietaImunski sistemVitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniOkužbe in zastrupitveGinekologija in porodništvoBolezni od A-Ž
Žensko zdravje
Zlata leta
Starostne bolezniPreventivaBolezni živčevja in možganov
Duševno zdravje
Osebna rastDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Lepota
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
TOK
LajfstajlPubertetaSeks & razmerjaZdrav lajfPsihaDroge & alkohol
Epilepsija
Življenjske zgodbe

Ste vedeli, da se epilepsija lahko razvije po 40. letu?

N.R.A.
13. 05. 2026 03.55
0

Zgodba Emme Leenders opozarja na spregledane znake epilepsije v srednjih letih, ki jih ljudje pogosto zamenjujejo za stres ali simptome menopavze.

Marsikdo verjame, da se epilepsija pokaže že v otroštvu, a dejstva kažejo drugače. Vse več ljudi prvi napad doživi po 40. ali celo 60. letu starosti. Za Emmo Leenders, 49-letno učiteljico, je bila diagnoza popoln šok, saj pred tem nikoli ni imela težav z zdravjem možganov. Pojav epilepsije v srednjih letih je pogosto povezan s preteklimi poškodbami glave, možgansko kapjo ali tumorji, čeprav v mnogih primerih jasen vzrok ostane neznan. "Mislila sem, da moraš biti rojen z epilepsijo. Nisem imela pojma, da se lahko pojavi sredi življenja," priznava Emma, ki je svojo izkušnjo delila za medije, da bi osveščala druge o tej možnosti.

Sara Kager: Moje življenje poteka čisto normalno, edino, česar še vedno nimam, je izpit za avto
Preberi še
Sara Kager: Moje življenje poteka čisto normalno, edino, česar še vedno nimam, je izpit za avto

Kako prepoznati razliko: Napadi niso vedno le tresenje telesa

Ko slišimo besedo napad, si večina predstavlja nekoga na tleh s krči, vendar so realni znaki pogosto precej manj dramatični. Emma je eno leto doživljala pogoste občutke 'odklopljenosti' in nenadne, močne trenutke déjà vu-ja, ki so trajali od 30 sekund do ene minute. Ti kratki epizodi so bili pravzaprav žariščni napadi, ki so opozarjali na nevrološke težave. Ti se lahko kažejo tudi kot nenavadno mlaskanje z ustnicami, žvečenje ali celo nenavadni vonji, ki jih ni v prostoru. Ker se ti simptomi zdijo nenevarni, bolniki pogosto odlašajo z obiskom zdravnika, kar pa je lahko nevarno, saj so ti dogodki lahko predhodnik večje nevrološke krize.

Epilepsija
EpilepsijaFOTO: AdobeStock

Epilepsija po 40. letu starosti pogosto nastane kot posledica mikrokapljic ali preteklih poškodb, ki jih bolnik sploh ni zaznal.

Zakaj možgani nenadoma 'pregorevajo' po petdesetem?

Pri odraslih je epilepsija pogosto sekundarna posledica nečesa drugega v možganih. Majhne možganske kapi, za katere bolnik morda niti ni vedel, lahko delujejo kot sprožilna točka za napade. Druge možnosti vključujejo demenco, zlorabo alkohola ali okužbe. Emma se je morala soočiti s težko realnostjo, ko je morala po diagnozi oddati vozniško dovoljenje. "Rada sem vozila, zato je bilo to zelo težko," pravi. Britanska pravila (DVLA), podobno kot naša, zahtevajo, da je oseba 12 mesecev brez napadov, preden se lahko ponovno usede za volan, kar je ključni varnostni ukrep za preprečevanje tragedij, kot so nenadne nesreče v prometu.

Epilepsija
EpilepsijaFOTO: Profimedia

Življenje z diagnozo: Zdravila, podpora in varnost

Emma je potrebovala čas, da je sprejela svojo bolezen. Najprej je bila v fazi zanikanja in je nameravala z zdravili prenehati takoj, ko se vrne domov z dopusta. Šele ko se je napad ponovil na vlaku, je dojela resnost situacije. Sprejetje diagnoze je ključno za varno življenje. Pridružila se je podporni skupini, kjer so ji pomagali ljudje z enakimi težavami. "Le ljudje z epilepsijo lahko zares razumejo, kako se počutiš," pojasnjuje Emma. Zdaj se počuti bolj optimistično, saj ve, da so napadi pod nadzorom, in se počasi vrača k svojemu staremu življenju, čeprav z nekaterimi prilagoditvami.

Vir: Daily Mail

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
epilepsija deja vu možganski napad nevrologija srednja leta menopavza zdravje možganov zdravje v srednjih letih epileptični napad diagnostika
Življenjske zgodbe

Prometna nesreča ji je rešila življenje. V možganih ženske so odkrili tumor velikosti žogice za golf

Vizita.si Sara Kager: Moje življenje poteka čisto normalno, edino, česar še vedno nimam, je izpit za avto
24ur.com Letošnji mednarodni dan epilepsije posvečen destigmatizaciji bolezni
Bibaleze.si Urška Klakočar Zupančič odkrito o sinovi epilepsiji: Končno sem dobila svojega otroka nazaj
Vizita.si Prva naprava za nadzor epilepsije na svetu nameščena v lobanjo dečka iz Združenega kraljestva
24ur.com Urška Klakočar Zupančič spregovorila o sinovi bolezni
24ur.com Nov aparat v Centru za epilepsijo
24ur.com 13-letnik, ki je imel do 100 napadov na dan: naprava v možganih prinesla upanje
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1705