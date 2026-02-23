Študentka hudo zbolela zaradi skrite plesni v stanovanju

Ko dom postane nevaren za zdravje

Kot poroča net.hr, je 28-letna Mercedes Brooke iz Kolorada doživela hitro slabšanje zdravja, ki ga sprva ni znala povezati z nobenim jasnim vzrokom. Najprej je opazila izpadanje las v šopih, kar jo je močno prestrašilo. Preverjala je običajne razloge, stres, prehrano, hormone in kakovost vode, vendar nič ni pojasnilo, zakaj se stanje slabša. V tednih, ki so sledili, so se pojavljali še drugi nenavadni simptomi: kožne spremembe, izguba telesne teže, motnje menstrualnega cikla, nespečnost, močna čustvena nihanja in na koncu celo bruhanje krvi. Šele pozneje je začela povezovati svoje propadajoče zdravje s stanovanjem, v katerega se je preselila poleti 2024.

Začetek težav po selitvi

Mercedes se je avgusta 2024 skupaj s svojim psom Berkleyjem preselila v enosobno stanovanje v Denverju. Že po nekaj tednih je opazila, da iz klimatske naprave nad posteljo kaplja voda. Napako je prijavila upravljavcu stavbe, vendar se težava ni odpravila. Trajalo je kar tri mesece. Mesec dni po začetku težav so se ji na rokah pojavile majhne izbokline, ki jih je sprva pripisala alergiji. Kmalu zatem je začela opažati velike količine izpadlih las v odtoku tuša. Ko je tudi njenemu psu začela odpadati dlaka, je vedela, da se dogaja nekaj resnega.

Zdravstveno stanje se je hitro slabšalo

Kot poroča net.hr, je Mercedes v nekaj tednih izgubila približno polovico las. V enem mesecu je nenadoma shujšala sedem kilogramov. Menstrualni cikel se ji je podaljšal na več kot dva meseca, prenehala je spati in pogosto je jokala brez razloga. Nato je začela bruhati kri. Večkrat je obiskala bolnišnico in zdravnike spraševala, ali ima avtoimunsko bolezen ali rak. Nihče ni našel jasnega odgovora. Ko je za teden dni odšla na obisk k družini, so vsi simptomi izginili. Ko se je vrnila v stanovanje, so se takoj vrnili. Takrat je prvič posumila, da je vzrok v njenem domu. Ko je sama odprla klimatsko napravo, je v notranjosti našla obsežno rast plesni.

Boj za zdravje in neodzivnost upravljavca

Mercedes je več mesecev opozarjala upravljavca stavbe, vendar so njene prošnje ostale brez odziva. Tudi ko so medicinski testi pokazali, da ima v telesu močno povišane vrednosti različnih vrst plesni, so njene pritožbe zavrnili in ji očitali pretiravanje. Zdravniki so jo opozorili, da bo njeno zdravje še naprej propadalo, če bo ostala v stanovanju. Povedali so ji, da je izpostavljena mikotoksinom, ki jih proizvaja črna plesen. Ti lahko povzročijo glavobole, kašelj, motnje razpoloženja, kognitivne težave in druge resne simptome. Mercedes je poslala približno 300 elektronskih sporočil, klicev in prijav, vendar brez uspeha. Po sedmih mesecih se je odločila prekiniti najemno pogodbo in vložila tožbo zaradi neprimernih bivalnih razmer. Primer se je končal s poravnavo julija 2025.

Ko je zapustila stanovanje, so simptomi izginili

Po izselitvi so vsi njeni simptomi postopoma izzveneli. Lasje so ji ponovno zrasli, kožni izpuščaji so izginili, prenehala je bruhati kri in njeno duševno stanje se je stabiliziralo. Danes verjame, da bi se celotna izkušnja lahko preprečila, če bi upravljavec pravočasno zamenjal okvarjeno napravo. Poudarila je, da se je počutila, kot da jo stanovanje počasi uničuje. Iz aktivne, športne osebe je postala depresivna in fizično izčrpana. Zdaj spodbuja druge, naj zaupajo svojim občutkom in se borijo za svoje zdravje. "Če ste naredili vse, kar lahko, pa vas še vedno ignorirajo, se morate postaviti zase. Morate se boriti," je dejala.