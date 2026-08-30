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Življenjske zgodbe
TujeDomače
Rhiannon Chihi
Življenjske zgodbe

Tehtala je 227 kilogramov, zdravniki pa so ji dajali le majhno možnost, da doživi trideset let

N.R.A.
30. 08. 2026 03.50
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Rhiannon Chihi iz Anglije je imela pred dvema letoma 227 kilogramov. Zdravniki so jo posvarili, da je njeno življenje zaradi teže resno ogroženo. Ker ji klasične diete in vadba niso pomagali, je bila pot do spremembe zelo težka, a na koncu je bila uspešna.

Rhiannon se je že od otroštva borila s čezmerno težo, zaradi česar so jo vrstniki ustrahovali in izločili iz družbe. Hrana ji je služila kot tolažba v stresnih trenutkih, včasih pa je jedla celo na skrivaj. Zaradi negotovega odnosa z vrstniki je bila večkrat osamljena, pri devetnajstih letih pa je njena teža narasla na 227 kilogramov, kar je resno ogrozilo njeno zdravje.

Rhiannon Chihi
Rhiannon ChihiFOTO: Profimedia

Mladenka opisuje, da se je zaradi prekomerne teže počutila ujeto in ločeno od resničnega življenja. Vsakdanje stvari, kot so nakupovanje oblačil ali sedenje na stolu, so zanjo postale izjemno naporne in neprijetne. Kljub trudu z različnimi dietami in zdravili, kot je Mounjaro, ji ni uspelo shujšati, kar je v njej zbujalo občutek brezizhodnosti.

Po dolgem iskanju rešitev se je odločila za bariatrično operacijo oziroma kirurško zdravljenje debelosti. Ker je bila operacija v Veliki Britaniji predraga, jo je opravila v Turčiji za 2600 funtov. Zdravniki so ji zmanjšali želodec s posegom, ki se imenuje rokavna gastrektomija. Ključ do izgube teže tako ni odstranjevanje maščobe, temveč manjši želodec, zaradi katerega posameznik zaužije manj hrane.

Rhiannon Chihi
Rhiannon ChihiFOTO: Profimedia

V sedmih mesecih je Rhiannon shujšala za 91 kilogramov oziroma za 40 odstotkov svoje začetne teže. Poudarja, da operacija ni bila dovolj, saj je morala spremeniti način prehranjevanja, začeti telovaditi in biti zelo vztrajna. Ne gre samo za to, koliko kilogramov sem izgubila. Gre za to, da dobim nazaj svoje življenje, pravi. Poleg izgube teže je pridobila več samozavesti ter se osvobodila strahu in stresa, ki jih je prej povzročala njena teža. Čeprav jo čaka še dolga pot, se danes ne počuti več ujeta v svojem telesu. Začenja uživati življenje, ki se ji je prej zdelo nedosegljivo.

Vir: Profimedia

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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več kot odrasel levji samec..impresivno
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