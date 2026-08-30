Tehtala je 227 kilogramov, zdravniki pa so ji dajali le majhno možnost, da doživi trideset let

Rhiannon se je že od otroštva borila s čezmerno težo, zaradi česar so jo vrstniki ustrahovali in izločili iz družbe. Hrana ji je služila kot tolažba v stresnih trenutkih , včasih pa je jedla celo na skrivaj. Zaradi negotovega odnosa z vrstniki je bila večkrat osamljena, pri devetnajstih letih pa je njena teža narasla na 227 kilogramov, kar je resno ogrozilo njeno zdravje .

Mladenka opisuje, da se je zaradi prekomerne teže počutila ujeto in ločeno od resničnega življenja. Vsakdanje stvari, kot so nakupovanje oblačil ali sedenje na stolu, so zanjo postale izjemno naporne in neprijetne. Kljub trudu z različnimi dietami in zdravili, kot je Mounjaro, ji ni uspelo shujšati, kar je v njej zbujalo občutek brezizhodnosti.

Po dolgem iskanju rešitev se je odločila za bariatrično operacijo oziroma kirurško zdravljenje debelosti. Ker je bila operacija v Veliki Britaniji predraga, jo je opravila v Turčiji za 2600 funtov. Zdravniki so ji zmanjšali želodec s posegom, ki se imenuje rokavna gastrektomija. Ključ do izgube teže tako ni odstranjevanje maščobe, temveč manjši želodec, zaradi katerega posameznik zaužije manj hrane.