Življenjske zgodbe

Tehtala je več kot 108 kilogramov in nosila številko 52, poglejte jo danes

N.R.A.
14. 05. 2026 03.12
Neverjetna zgodba Stelle, ki je zaradi postave ni prepoznala niti lastna družina, in njen nasvet, kako se enkrat za vselej znebiti odvečnih kilogramov.

Zgodba Stelle Jane Thomas se je začela po porodu, ko je zapadla v postporodno depresijo in tolažbo poiskala v hrani, piše net.hr. Kar se je začelo kot beg pred čustveno bolečino, se je hitro spremenilo v začaran krog kopičenja kilogramov, ki je trajal leta. Pri tridesetih letih je Stella ob višini 162 centimetrov tehtala več kot 108 kilogramov in nosila konfekcijsko številko 52. Prekomerna telesna teža ni prinesla le estetskih težav, ampak so se pojavile realne bolečine v sklepih in težave z dihanjem, kar je močno otežilo njeno vsakodnevno delovanje in skrb za otroke.

Boj z začaranim krogom sramu in neuspeha

Kot mnogi drugi se je tudi Stella borila s frustrirajočim jo-jo efektom. Vedno znova je preizkušala različne diete, ki so obljubljale hitre rezultate. Čeprav so se kilogrami na začetku stopili, so se vedno vrnili z obrestmi. Tehtnica zanjo ni bila le merilni pripomoček, temveč stopnica žalosti, ki je določala njeno razpoloženje ob koncu tedna. Strokovnjaki poudarjajo, da je prav to ključna napaka: diete nam govorijo, kaj naj jemo, ne pojasnijo pa nam, zakaj sploh posegamo po hrani, ko nismo lačni.

Prav razumevanje psihološkega ozadja prenajedanja je ključ do uspeha; diete, ki zanemarjajo čustva, so pogosto obsojene na kratkotrajen uspeh.

Odločitev, ki je prinesla 50 kilogramov manj

Na predvečer svojega 40. rojstnega dne se je Stella odločila za še zadnji poskus. Obiskala je program, ki je obljubljal nekaj drugačnega – ne le hrane, temveč tudi svetovanje o načinu razmišljanja. Sprva je bila skeptična, ko so od nje zahtevali, da v zvezek nariše svojo bodočo postavo in zapiše svoje želje. Rezultati so bili osupljivi: v komaj štirih mesecih je shujšala za 27 kilogramov, leto kasneje pa je tehtnica pokazala neverjetnih 57 kilogramov. Končno se je počutila lahkotno in svobodno.

Popolna preobrazba in novo življenje Stelle Thomas

Stellina preobrazba je bila tako hitra in korenita, da se je soočala z nenavadnimi situacijami. V trgovinah se je dogajalo, da so jo otroci izgubili, ker je preprosto niso prepoznali v njeni novi postavi. Shujšala je za polovico svoje nekdanje teže! Kar je najpomembnejše, spoznala je, da težava nikoli ni bila v hrani, temveč v tem, kako jo je uporabljala za spopadanje s težavami. Danes je srečna, aktivna in s pomočjo soproga Mata vzdržuje zdrav življenjski slog, ki ne vključuje več odrekanja, temveč uravnoteženost.

Vir: net.hr

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
hujšanje čustveno prenajedanje jo-jo efekt zdrava prehrana duševno zdravje transformacija telesa poporodna depresija življenjske zgodbe
