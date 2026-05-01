'To je samo alergija,' so rekli zdravniki. Medtem je grozljiva bolezen uničevala njen obraz in zdravje

Sledilo je obdobje, zaznamovano s skoraj petdesetimi hospitalizacijami in hudimi bolečinami, ki je po potrditvi diagnoze privedlo do korenite spremembe njenega dotedanjega načina življenja.

''Prvi mesec spopadanja z Gravesovo boleznijo je bil najtežje obdobje v mojem življenju'', se spominja Ketevan ob omembi svoje resne diagnoze. Zaradi neprestane bolečine v očeh in izrazite fotosenzitivnosti je bila odsotna z delovnega mesta in se je bila prisiljena zadrževati v notranjih prostorih; gibanje na prostem je bilo zanjo izvedljivo zgolj v večernih urah. Mlada ženska ob tem izraža globoko obžalovanje, da njena bolezen ni bila prepoznana v zgodnejši fazi.

icon-expand Ketevan Chkhetiani FOTO: Profimedia

Kljub ponavljajočim se zagotovilom zdravstvenega osebja, da gre zgolj za simptome alergije, je Ketevan ohranila upravičen dvom o naravi svojih težav. ''Nikoli prej nisem imela težav z alergijami, zato sem bila prepričana, da je vzrok mojega slabega zdravstvenega stanja drugačen'', pojasnjuje. Svojo vztrajnost je ohranila do te mere, da je po več neuspešnih pregledih končno poiskala mnenje tretjega specialista, ki je z opravljenimi krvnimi preiskavami naposled potrdil resnično diagnozo.

Bolezen je korenito preoblikovala njeno vsakdanje življenje. Ketevan je bila primorana opustiti branje in risanje zaradi težav z dvojnim vidom, lajšanje bolečin pa je zahtevalo nenehno menjavanje toplih obkladkov in ledenih kopeli za oči. Prestala je vrsto kirurških posegov, njena zdravstvena stanja pa niso obsegala le oftalmoloških težav, temveč tudi srčne aritmije s pogostimi utripi nad 120 udarci na minuto. ''Počutila sem se, kot da zgolj porabljam dragocen čas zdravstvenega osebja, saj so bili moji obiski nadvse pogosti'', iskreno priznava.

Gravesova bolezen je močno zaznamovala tudi njene načrte glede materinstva. ''Pretekli poskusi zanositve so bili neuspešni, saj moje telo trenutno deluje kot naravna kontracepcija'', pojasnjuje. Opozarja na visoka tveganja za zdravje otroka in možnost genetskega prenosa bolezni. Čeprav strokovnjaki svetujejo potrpežljivost do stabilizacije delovanja ščitnice, je za sogovornico to čakanje izjemen čustveni izziv. Američanka z obžalovanjem dodaja, da je dolgotrajna želja po potomstvu zaradi zdravstvenih omejitev trenutno neuresničljiva.

Danes svojo profesionalno pot nadaljuje z delom za krajši delovni čas, pri čemer se posveča ustvarjanju torbic v domačem okolju. Ketevan priznava, da se pogosto sooča z neprijetnimi odzivi okolice in vprašanji otrok glede sprememb na njenem obrazu. Kljub zahtevnim okoliščinam ostaja trdna v svojem optimizmu. ''Z gotovostjo lahko trdim, da je moje trenutno stanje bistveno boljše kot v preteklosti. Iskreno sem hvaležna celotni zdravniški ekipi za vso podporo pri mojem procesu okrevanja, sklene Ketevan.''