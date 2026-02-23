Zgolj minuta na soncu je lahko usodna: zgodba ženske, ki živi kot 'vampirka'

Življenje brez sončne svetlobe si večina ljudi težko predstavlja. A za Emily Richardson iz Nashvilla v ameriški zvezni državi Tennessee je sonce dobesedno smrtno nevarno. Pri 36 letih se sooča z izjemno redko in bolečo boleznijo, Stevens-Johnsonovim sindromom, ki ji ob najmanjšem stiku z UV-žarki povzroči hude opekline, mehurje in odpoved imunskega sistema.

Preberi še Redka bolezen, ki povzroča opitost

Čeprav SJS običajno ni povezan s sončno svetlobo, Emily že od otroštva opaža, da ji vsak izhod na dan prinese nove rane. Zdravniki njene izkušnje dolgo niso jemali resno, a realnost je neizprosna: že pol minute na soncu jo lahko pošlje v bolnišnico, minuta pa je lahko usodna. Njena zgodba je pretresljiv prikaz življenja v senci – dobesedno in simbolično – ter neprestane borbe za preživetje v svetu, kjer je sonce za večino simbol zdravja, zanjo pa največji sovražnik.

icon-expand Emily Richardson FOTO: Profimedia

Prvi simptomi že v otroštvu

Emily se je s težavami začela soočati že kot dojenčica. Pri enem letu so se ji pojavile boleče razjede v ustih, ki so jih zdravniki sprva pripisovali herpesu. A težave so se vračale, ne glede na zdravljenje. Šele kasneje so zdravniki posumili na avtoimunsko motnjo, ki sproži izjemno redko reakcijo na sončno svetlobo. Vsaka izpostavljenost UV-žarkom je pomenila nov napad na njeno kožo in imunski sistem, ki se nikoli ni uspel popolnoma obnoviti.

Preberi še Redka dedna bolezen, ki povzroča kopičenje bakra v jetrih

Pandemija je vse poslabšala

Čeprav je Emily že prej živela previdno, je prelomnica prišla s covidom-19. Po okužbi se je njeno stanje drastično poslabšalo. Od takrat naprej je sonce postalo praktično neznosno, tudi kratek sprehod do avtomobila lahko sproži burno reakcijo. Sama pravi, da je UV-zaščita edina stvar, ki jo ohranja pri življenju.

icon-expand Emily Richardson FOTO: Profimedia

Življenje v temi

Zadnja leta Emily večino časa preživi v notranjih prostorih. Zunaj se lahko giblje le ponoči, kar zahteva natančno načrtovanje vsakdanjih opravil. Ko mora podnevi iz hiše, se popolnoma zakrije, od glave do pet. Zanimivo pa je, da nosi izključno črna oblačila. Čeprav črna barva absorbira več toplote, jo hkrati bolje ščiti pred UV-žarki, kar je zanjo pomembnejše od udobja.

Preberi še Poznate Gaucherjevo bolezen?

Neznana prihodnost