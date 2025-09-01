Tuje

Želi Jeff Bezos kljubovati smrti?

Je Jeff Bezos na misiji 'premagovanja' smrti? Očitno naj bi bil. Zaposlil je človeka, ki bo pomagal voditi njegovo novo ambiciozno podjetje, ki se bo ukvarjalo z, prav boste prebrali, bojem proti staranju. Poglejmo si raje, kaj pravi znanost o tem, ali bi dejansko lahko 'premagali' staranje in zakaj ima morda vendarle tudi starost svoj smisel, predvsem pa, kaj so o tem zapisali na theconversation.