Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
NovicePrehranaOdnosi in spolnostKožaDietaRakave bolezniAktivno življenjeAlternativaOdnosi in spolnost
Zdravje
RazstrupljanjePrehranaAktivno življenjeDietaImunski sistemVitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniOkužbe in zastrupitveGinekologija in porodništvoBolezni od A-Ž
Žensko zdravje
Zlata leta
Starostne bolezniPreventivaBolezni živčevja in možganov
Duševno zdravje
Osebna rastDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Lepota
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
TOK
LajfstajlPubertetaSeks & razmerjaZdrav lajfPsihaDroge & alkohol
Bila je zdrava, nato pa se je na letalu zgrudila: Tiha nevarnost vsakega daljšega leta
Tuje

Bila je zdrava, nato pa se je na letalu zgrudila: Tiha nevarnost vsakega daljšega leta

Bolezni
Stanje, ki prizadene 85 % starostnikov

Stanje, ki prizadene 85 % starostnikov

Cervikalna spondiloza je splošni izraz za s starostjo povezano obrabo, ki prizadene hrbtenične ploščice v vratu. Ko diski 'dehidrirajo' in se skrčijo, se razvijejo znaki osteoartritisa, vključno s kostnimi izrastki vzdolž robov kosti.
Duševno zdravje
Znaki, da ne skrbite dobro zase

Znaki, da ne skrbite dobro zase

Radi verjamemo, da z zdravim prehranjevanjem, dovolj gibanja in s skrbjo za kakovosten spanec naredimo vse, kar lahko. A včasih to ni dovolj.
Duševno zdravje
Zakaj 'moramo' sanjati?

Zakaj 'moramo' sanjati?

Zakaj naši možgani potrebujejo sanje? Raziskave kažejo, da sanje niso le stranski produkt spanja, ampak opravljajo pomembne funkcije za naše dobro počutje. Poglejmo, kaj so zapisali na greatergood.berkeley.edu.
Prehrana
Kaj se zgodi, če žvečite nageljnove žbice?

Kaj se zgodi, če žvečite nageljnove žbice?

Od ustne higiene do zdravja prebave, vključitev te majhne začimbe v vašo dnevno rutino lahko prinaša številne koristi.
Ni se tuširala 6 tednov, zdaj pojasnjuje, zakaj naj bi se splačalo
Tuje

Ni se tuširala 6 tednov, zdaj pojasnjuje, zakaj naj bi se splačalo

Pomislite, bi zdržali brez tuširanja in umivanja šest tednov? Jessy Muller je naredila točno to, sedaj pa za različne tuje medije razkriva, zakaj naj bi se izplačalo.

Tuje

'Nikoli več ne bom ista oseba, kakršna sem bila pred diagnozo'

37-letni Nikiti Williamson so oktobra 2023 odstranili rakavi tumor, maternični vrat, jajčnike in maternico, potem ko je doživela dva ključna simptoma. Zdrava in fit mama, ki je sprva verjela, da je njen črevesni rak sindrom razdražljivega črevesja, priznava, da se ne počuti prijetno, ko ji ljudje pravijo, da jo imajo za 'navdih'.

'Nikoli več ne bom ista oseba, kakršna sem bila pred diagnozo'
Paris Hilton: 'Živeti z ADHD je moja super moč!'
Tuje

Paris Hilton: 'Živeti z ADHD je moja super moč!'

Model, pevka in igralka, tudi medijska osebnost, Paris Hilton je odkrito delila svojo izkušnjo z ADHD. O tem govori preko družbenih medijev, različnih intervjujev in tudi svoje glasbe.

Vam grozi demenca? Znanstveniki razkrivajo 11 dejavnikov tveganja
Novice

Vam grozi demenca? Znanstveniki razkrivajo 11 dejavnikov tveganja

Med največjimi dejavniki tveganja so sladkorna bolezen, visok krvni tlak in ... no, ironično, kot so zapisali, samo življenje.

''Preden so mi diagnosticirali raka, sem ignorirala te simptome''
Tuje

''Preden so mi diagnosticirali raka, sem ignorirala te simptome''

Tora Murphy je imela v trebuhu 12 litrov tekočine, preden so zdravniki odkrili diagnozo – rak na jajčnikih.

Zvezdniki, ki imajo sladkorno bolezen
Tuje

Zvezdniki, ki imajo sladkorno bolezen

Sladkorna bolezen je kronična bolezen, ki ne diskriminira – ne na podlagi spola, rase, družbenega sloja ali položaja. Od oskarjev nagrajenih igralcev do legendarnih glasbenikov in športnikov, sladkorna bolezen ne prizanaša. Prizadene milijone ljudi po vsem svetu, med katerimi pa so tudi slavni.

Tuje

Želi Jeff Bezos kljubovati smrti?

Je Jeff Bezos na misiji 'premagovanja' smrti? Očitno naj bi bil. Zaposlil je človeka, ki bo pomagal voditi njegovo novo ambiciozno podjetje, ki se bo ukvarjalo z, prav boste prebrali, bojem proti staranju. Poglejmo si raje, kaj pravi znanost o tem, ali bi dejansko lahko 'premagali' staranje in zakaj ima morda vendarle tudi starost svoj smisel, predvsem pa, kaj so o tem zapisali na theconversation.

Želi Jeff Bezos kljubovati smrti?
Pokazala svoj obraz in razkrila, zakaj zavrača botoks in lepotne operacije
Tuje

Pokazala svoj obraz in razkrila, zakaj zavrača botoks in lepotne operacije

Manekenka Paulina Porizkova je na Instagramu pokazala naravni obraz 58-letnice, kot je zapisala. Spregovorila je o tem, zakaj zavrača botoks in polnila, še manj pa plastične operacije.

Po izgubi 190 kilogramov prvič oblekla kopalke in se zjokala
Tuje

Po izgubi 190 kilogramov prvič oblekla kopalke in se zjokala

Ženska, ki je izgubila skoraj 190 kilogramov, je na družbenem omrežju svojim milijon sledilcem povedala, da se prvič v življenju 'počuti majhno'. Prestala je operacijo odstranitve odvečne kože, zdaj pa je ponosno pokazala svojo neverjetno preobrazbo.

Zakaj lahko ljudje, ki se borijo z rakom, izgubijo čut za okus?
Tuje

Zakaj lahko ljudje, ki se borijo z rakom, izgubijo čut za okus?

Ena od nepričakovanih posledic diagnoze raka je izguba okusa pri uživanju hrane. Ta simptom je občutil tudi britanski kralj Karel. Kralj je pred kratkim izjavil, da se počuti utrujen ter da je izgubil apetit in okus.

Shannen Doherty razkrila, kako se pripravlja na smrt
Tuje

Shannen Doherty razkrila, kako se pripravlja na smrt

Shannen Doherty se sooča z rakom dojke 4. stopnje. Spregovorila je o tem, kako se pripravlja na smrt, kar je mnoge šokiralo, a kot menijo mnogi, je o tem pomembno govoriti.

Rakave bolezni

Kaj je preventivna kemoterapija, ki jo prejema tudi Kate Middleton?

Kdaj in zakaj se uporablja preventivna kemoterapija, ali je učinkovita, predvsem pa, za katero skupino bolnikov je primerna? Poglejmo si bolj podrobno.

Kaj je preventivna kemoterapija, ki jo prejema tudi Kate Middleton?
Arhiv
Anketa Arhiv
10 znakov, da ste v zdravem odnosu s seboj
Kaj vam trenutno predstavlja največji izziv pri skrbi za zdravje?

10 znakov, da ste v zdravem odnosu s seboj

Kje vas boli?
Body
Bolezni in simptomi A - Ž
A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z Ž
novice
Namesto praznovanja razdejanje: novoletni vandalizem šokiral Kranj
Namesto praznovanja razdejanje: novoletni vandalizem šokiral Kranj
šport
Peter Prevc o Domnu: To sezono me ni presenetil
Peter Prevc o Domnu: To sezono me ni presenetil
popin
Kimmlov ironični poklon Trumpu: Predsednik, ste navdih za moje šale
Kimmlov ironični poklon Trumpu: Predsednik, ste navdih za moje šale
tv oddaje
Dušan odkrito o Maji: Če bi mi spodmaknilo noge, bi bila moja
Dušan odkrito o Maji: Če bi mi spodmaknilo noge, bi bila moja
Vizita.si
Nepričakovan porast raka slepiča pri mladih
Nepričakovan porast raka slepiča pri mladih
Okusno.je
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
Zadovoljna.si
Mojmir Šiftar oznanil čudovito novico: postal bo očka!
Mojmir Šiftar oznanil čudovito novico: postal bo očka!
Moskisvet.com
61-letni vdovec išče ljubezen med več kot 20 ženskami
61-letni vdovec išče ljubezen med več kot 20 ženskami
Bibaleze.si
Olajšava za vzdrževane člane: Rok za oddajo se bliža
Olajšava za vzdrževane člane: Rok za oddajo se bliža
Cekin.si
Buffett staršem predlaga, naj pred smrtjo naredijo eno stvar
Buffett staršem predlaga, naj pred smrtjo naredijo eno stvar
Dominvrt.si
Popraznično pospravljanje doma brez stresa in izgube časa
Popraznično pospravljanje doma brez stresa in izgube časa
Zadovoljna.si
'Bondovo dekle' v kopalkah navdušuje
'Bondovo dekle' v kopalkah navdušuje
RUBRIKE:

Domov Zdravje Bolezni Žensko zdravje Zlata leta Duševno zdravje Lepota Življenjske zgodbe TOK
Vizita.si
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1331