Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
NovicePrehranaOdnosi in spolnostKožaDietaRakave bolezniAktivno življenjeAlternativaOdnosi in spolnost
Zdravje
RazstrupljanjePrehranaAktivno življenjeDietaImunski sistemVitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniOkužbe in zastrupitveGinekologija in porodništvoBolezni od A-Ž
Žensko zdravje
Zlata leta
Starostne bolezniPreventivaBolezni živčevja in možganov
Duševno zdravje
Osebna rastDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Lepota
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
TOK
LajfstajlPubertetaSeks & razmerjaZdrav lajfPsihaDroge & alkohol
Ščitnica
Življenjske zgodbe

Živela je z mislijo, da je le pod stresom, a zdravniki so odkrili raka

N.R.A.
07. 01. 2026 03.36
0

Utrujenost, tesnoba in občutek, da je preprosto pregorela – to je bilo za 24-letno Rachel Christensen dolgo nekaj povsem običajnega. Šele ko je na vratu opazila bulo, je postalo jasno, da ne gre za stres ali naporen urnik, ampak za papilarni rak ščitnice, ki se je že razširil na bezgavke.

Ko 'naporen življenjski slog' prikrije resno bolezen

V zgodnjih dvajsetih je Rachel Christensen živela hitro, kot večina študentov in mladih zaposlenih. Utrujenost, tesnoba in občutek izčrpanosti so se ji zdeli le posledica natrpanega urnika. A leta 2023 je opazila bulo na vratu, ki jo je sprva ignorirala. Ko po devetih mesecih ni izginila, je obiskala specialista za ušesa, nos in grlo. CT slikanje je pokazalo tri povečane bezgavke. Povečane bezgavke so pogosto neškodljive, a v redkih primerih lahko nakazujejo resnejšo težavo. Pri Rachel se je zgodilo prav to.

Rak ščitnice
Rak ščitniceFOTO: AdobeStock

Diagnoza: papilarni karcinom ščitnice

Biopsija je aprila 2024 potrdila papilarni karcinom ščitnice, najpogostejšo obliko raka ščitnice. Pri Rachel je bil rak že metastatski, saj se je razširil na druge bezgavke, kar zdravljenje dodatno zaplete. Rachel je povedala, da je ob branju diagnoze občutila šok in strah. Zaradi njene hipohondrije je bila novica še težja, a hkrati je čutila, da 'nekaj ni v redu'.

Rak ščitnice narašča med mladimi

Daily Mail navaja, da se je pojavnost raka ščitnice v ZDA v zadnjih desetletjih močno povečala:

- med letoma 1973 in 2002 je narasla za 240 %,

- med mladimi (15–39 let) pa za 137 % med letoma 1995 in 2014.

Najhitreje narašča prav omenjena oblika raka ščitnice. Strokovnjaki sumijo, da k porastu prispevajo onesnaževanje zraka, mikroplastika, debelost in boljša diagnostika. Rak ščitnice je sicer trikrat pogostejši pri ženskah, verjetno zaradi vpliva estrogena na rast rakavih celic.

Rak ščitnice
Rak ščitniceFOTO: AdobeStock

Kako se kaže papilarni rak ščitnice?

Najpogostejši znak je neboleča bula na vratu, kar je imela tudi Rachel. Ker ščitnica uravnava energijo, metabolizem, srčni utrip in temperaturo, se lahko simptomi hitro pripišejo stresu ali utrujenosti. Petletna stopnja preživetja pri raku ščitnice je zelo visoka, in sicer 99 %. Če se rak razširi, kot v Rachelinem primeru, pade na približno 71 %.

Operacija in življenje brez ščitnice

Manj kot mesec po diagnozi je Rachel prestala peturno operacijo, pri kateri so ji odstranili ščitnico in prizadete bezgavke. Brazgotina na vratu jo je sprva prestrašila, danes pa jo vidi kot simbol svoje moči. Operacija je bila uspešna in Rachel je po njej uradno brez raka.

Hormonsko nadomestno zdravljenje

Ker brez ščitnice telo ne more proizvajati hormonov, mora Rachel vsak dan jemati sintetični tiroksin (T4). Brez terapije bi lahko doživela:

- hudo utrujenost,

- suho kožo,

- izpadanje ali lomljenje las,

- neredne menstruacije,

- upočasnjen srčni utrip.

Dolgotrajno nezdravljeno stanje lahko namreč vodi v srčno popuščanje, neplodnost, depresijo in kognitivni upad.

Ščitnica
ŠčitnicaFOTO: AdobeStock

Redne kontrole in spremembe življenjskega sloga

Rachel se zdaj zbudi vsak dan ob 6. uri, redno opravlja krvne preiskave in sodeluje z naturopatom, ki ji pomaga uravnavati prehrano in skrbeti za črevesni mikrobiom. Največjo oporo ji predstavlja mama, ki ji pomaga pri raziskovanju terapij in spremljanju zdravja. Rachel svojo zgodbo deli na družbenih omrežjih, da bi mlade opozorila, naj ne ignorirajo bul, nenavadnih simptomov ali dolgotrajne utrujenosti. Njena zgodba je opomnik, da se lahko resna bolezen skriva za navidez običajnimi simptomi, kot sta utrujenost in tesnoba.

Rak ščitnice je med mladimi v porastu, zato je zgodnje odkrivanje ključnega pomena. Pomembno je poslušati svoje telo, vztrajati pri preiskavah in ne odlašati z obiskom zdravnika.

Vir: Daily Mail

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
rak ščitnice papilarni karcinom ščitnice simptomi raka preiskave ščitnice rak pri mladih
Življenjske zgodbe

Skoraj vsi v njegovi družini so zboleli za demenco, on pravi 'jaz ne bom'

Občutek cmoka v grlu: kdaj je kriv stres in kdaj gre za resen fizični problem
Simptomi in bolezni

Občutek cmoka v grlu: kdaj je kriv stres in kdaj gre za resen fizični problem

Kako je ščitnica povezana z menstrualnim ciklom in reproduktivnim zdravjem?
Simptomi in bolezni

Kako je ščitnica povezana z menstrualnim ciklom in reproduktivnim zdravjem?

Kaj vam sporoča telo, ko vas nenehno zebe?
Simptomi in bolezni

Kaj vam sporoča telo, ko vas nenehno zebe?

7 tihih simptomov, ki lahko nakazujejo, da imate težave s ščitnico
Simptomi in bolezni

7 tihih simptomov, ki lahko nakazujejo, da imate težave s ščitnico

Pogost pojav na ščitnici, ki ne pomeni vedno bolezni
Bolezni

Pogost pojav na ščitnici, ki ne pomeni vedno bolezni

Avtoimunsko stanje, ki prizadene ščitnico in lahko povzroči hipotiroidizem
Bolezni

Avtoimunsko stanje, ki prizadene ščitnico in lahko povzroči hipotiroidizem

Bolezni ščitnice: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja
Bolezni

Bolezni ščitnice: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

Ne morete shujšati? To so hormonski razlogi, ki jih pogosto spregledamo
Bolezni

Ne morete shujšati? To so hormonski razlogi, ki jih pogosto spregledamo

Naravni znaki, da je vaše hormonsko ravnovesje optimalno
Zdravje

Naravni znaki, da je vaše hormonsko ravnovesje optimalno

Ta simptom vas lahko spremlja že mesece – a lahko pomeni tiho odpoved ščitnice
Bolezni

Ta simptom vas lahko spremlja že mesece – a lahko pomeni tiho odpoved ščitnice

Zdravnik opozarja. Previdno, to simptomi hude bolezni, ki je v porastu
Rakave bolezni

Zdravnik opozarja. Previdno, to simptomi hude bolezni, ki je v porastu

Rak ščitnice: vzroki, simptomi in zdravljenje
Rakave bolezni

Rak ščitnice: vzroki, simptomi in zdravljenje

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1436