Živela je z mislijo, da je le pod stresom, a zdravniki so odkrili raka

Ko 'naporen življenjski slog' prikrije resno bolezen

V zgodnjih dvajsetih je Rachel Christensen živela hitro, kot večina študentov in mladih zaposlenih. Utrujenost, tesnoba in občutek izčrpanosti so se ji zdeli le posledica natrpanega urnika. A leta 2023 je opazila bulo na vratu, ki jo je sprva ignorirala. Ko po devetih mesecih ni izginila, je obiskala specialista za ušesa, nos in grlo. CT slikanje je pokazalo tri povečane bezgavke. Povečane bezgavke so pogosto neškodljive, a v redkih primerih lahko nakazujejo resnejšo težavo. Pri Rachel se je zgodilo prav to.

icon-expand Rak ščitnice FOTO: AdobeStock

Diagnoza: papilarni karcinom ščitnice

Biopsija je aprila 2024 potrdila papilarni karcinom ščitnice, najpogostejšo obliko raka ščitnice. Pri Rachel je bil rak že metastatski, saj se je razširil na druge bezgavke, kar zdravljenje dodatno zaplete. Rachel je povedala, da je ob branju diagnoze občutila šok in strah. Zaradi njene hipohondrije je bila novica še težja, a hkrati je čutila, da 'nekaj ni v redu'.

Rak ščitnice narašča med mladimi

Daily Mail navaja, da se je pojavnost raka ščitnice v ZDA v zadnjih desetletjih močno povečala: - med letoma 1973 in 2002 je narasla za 240 %, - med mladimi (15–39 let) pa za 137 % med letoma 1995 in 2014. Najhitreje narašča prav omenjena oblika raka ščitnice. Strokovnjaki sumijo, da k porastu prispevajo onesnaževanje zraka, mikroplastika, debelost in boljša diagnostika. Rak ščitnice je sicer trikrat pogostejši pri ženskah, verjetno zaradi vpliva estrogena na rast rakavih celic.

icon-expand Rak ščitnice FOTO: AdobeStock

Kako se kaže papilarni rak ščitnice?

Najpogostejši znak je neboleča bula na vratu, kar je imela tudi Rachel. Ker ščitnica uravnava energijo, metabolizem, srčni utrip in temperaturo, se lahko simptomi hitro pripišejo stresu ali utrujenosti. Petletna stopnja preživetja pri raku ščitnice je zelo visoka, in sicer 99 %. Če se rak razširi, kot v Rachelinem primeru, pade na približno 71 %.

Operacija in življenje brez ščitnice

Manj kot mesec po diagnozi je Rachel prestala peturno operacijo, pri kateri so ji odstranili ščitnico in prizadete bezgavke. Brazgotina na vratu jo je sprva prestrašila, danes pa jo vidi kot simbol svoje moči. Operacija je bila uspešna in Rachel je po njej uradno brez raka.

Hormonsko nadomestno zdravljenje

Ker brez ščitnice telo ne more proizvajati hormonov, mora Rachel vsak dan jemati sintetični tiroksin (T4). Brez terapije bi lahko doživela: - hudo utrujenost, - suho kožo, - izpadanje ali lomljenje las, - neredne menstruacije, - upočasnjen srčni utrip. Dolgotrajno nezdravljeno stanje lahko namreč vodi v srčno popuščanje, neplodnost, depresijo in kognitivni upad.

icon-expand Ščitnica FOTO: AdobeStock

Redne kontrole in spremembe življenjskega sloga

Rachel se zdaj zbudi vsak dan ob 6. uri, redno opravlja krvne preiskave in sodeluje z naturopatom, ki ji pomaga uravnavati prehrano in skrbeti za črevesni mikrobiom. Največjo oporo ji predstavlja mama, ki ji pomaga pri raziskovanju terapij in spremljanju zdravja. Rachel svojo zgodbo deli na družbenih omrežjih, da bi mlade opozorila, naj ne ignorirajo bul, nenavadnih simptomov ali dolgotrajne utrujenosti. Njena zgodba je opomnik, da se lahko resna bolezen skriva za navidez običajnimi simptomi, kot sta utrujenost in tesnoba. Rak ščitnice je med mladimi v porastu, zato je zgodnje odkrivanje ključnega pomena. Pomembno je poslušati svoje telo, vztrajati pri preiskavah in ne odlašati z obiskom zdravnika.