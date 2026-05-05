Monica Deyanira Cabrera Barajas
Življenjske zgodbe

V spanju 'pojedla' piercing in se skoraj poslovila od življenja

N.R.A.
05. 05. 2026 03.27
0

Medicinska intervencija se je izkazala za nujno, ko je šestindvajsetletna Monica Deyanira Cabrera Barajas iz mehiške zvezne države Nuevo Leon med spanjem nenamerno vdihnila nosni obroček.

Tujek je zašel neposredno v njena pljuča, kjer se je ustavil le 0,5 milimetra od aorte. Pacientka se je bila tako namesto priprav na poročni obred prisiljena soočiti z življenjsko ogrožujočo situacijo, ki je terjala takojšnje in strokovno zdravstveno posredovanje.

''Moja edina domneva, ki sem jo predstavila zdravstvenemu osebju, temelji na predpostavki, da sem med spancem nehote vdihnila manjši okrasek,'' pojasnjuje vplivnica. ''Zaradi napačne lege med počitkom se nisem zavedala potencialnih tveganj, kar je privedlo do omenjenega zapleta,'' dodaja z naknadnim razumevanjem situacije.

Monica Deyanira Cabrera BarajasFOTO: Profimedia

Sprva narave težav ni prepoznala, saj je vajena prisotnosti številnih telesnih modifikacij, kmalu zatem pa se je razvil kronični kašelj, ki ga je sprva napačno pripisovala zunanjim vremenskim vplivom. Zdravniška diagnoza jo je globoko pretresla; ''Iskreno sem bila prepričana, da je moje življenje ogroženo,'' je izpostavila. ''To je izjemno travmatična izkušnja, ki je ne bi želela nikomur. Začetni medicinski poseg, ki je trajal več kot osemdeset minut, žal ni bil zadosten za odstranitev tujka, saj je bil obroč priraščen na tkivo pljuč,'' opisuje dramatični potek dogodkov. Uspešna odstranitev okraska je bila s strani zdravstvenih strokovnjakov opravljena šele med nadaljnjim kirurškim posegom.

''Pulmolog mi je rekel: 'Zdi se, da Bog skrbi za svoja bitja,' ker je bil piercing le 0,5 milimetra od moje aorte. Resnica je, da če bi ga prebodel brez opozorila, bi verjetno umrla zaradi kolapsa pljuč ali ker bi bila poškodovana tudi moja aorta,'' šokirano pove Monica.

Monica Deyanira Cabrera BarajasFOTO: Profimedia

''Brez ovinkarjenja priznavam, da sem noč pred operacijo v pričakovanju najhujšega spisala poslovilno pismo, pri čemer me je vseskozi spremljala skladba That's the Way It Is glasbenika Daniela Lanoisa,'' iskreno pojasnjuje vplivnica. Ne preseneča dejstvo, da je z uporabo tovrstnega telesnega okrasja za vedno zaključila.

''Osebno sem bila velika ljubiteljica piercingov, vendar po tej travmatični izkušnji z njimi nimam več namena eksperimentirati. Nikomur ne želim, da bi prestal kaj podobnega. Moje pričevanje ni usmerjeno v zastraševanje ali obsodbo, temveč v spodbujanje k odgovornemu ravnanju in ozaveščenosti o morebitnih zapletih,'' je poudarila Monica.

Spletni odzivi so bili pričakovano raznoliki. Medtem ko posamezniki, kot je eden od uporabnikov, ob tem le zmajujemo z glavo, češ da po dvajsetih letih brezhibnega nošenja nosnega obročka niso nikoli zaznali težav, drugi priznavajo, da so jim te informacije vlile povsem nove skrbi. Osebe, ki so si nakit šele omislile, poročajo o občutni nelagodnosti ob branju zapisa. Vsekakor gre za problematiko, ki si zasluži resno obravnavo, z upanjem, da se tovrstne zapletene izkušnje v prihodnje ne bodo ponavljale.

Vir: profimedia

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
