Pred usodnim zmenkom so ji diagnosticirali terminalnega raka

Štiriindvajsetletna Lauren je med druženjem nenadoma začutila ostro bolečino, za katero je najprej mislila, da je zgolj nategnjena mišica. Ko se je močna bolečina ponovila še teden dni kasneje ob pitju alkohola, je izkušnjo opisala kot popolno agonijo, ki jo je doživela povsem nepričakovano.

Bolečina je prihajala in odhajala

Bolečina se je sprva pojavljala zgolj ob uživanju alkohola in nato spontano izginila, zato ji Lauren sprva ni pripisovala večjega pomena. Razmere pa so se drastično poslabšale. ''Neke noči sem doživela svojo doslej najhujšo reakcijo. Že ob majhnem požirku mi je roka otrpnila, kar je bilo izjemno zastrašujoče'', pojasnjuje. Ob pojavu vztrajnega in hudega kašlja je poiskala zdravniško pomoč, kjer so ji postavili diagnozo Hodgkinovega limfoma v četrtem stadiju.

icon-expand Briton Lauren Firenze FOTO: Profimedia

''Težko sem doumela, da pri petindvajsetih letih zbolim, zlasti ker sta bila edina simptoma neobičajna reakcija na alkohol in dolgotrajen kašelj'', priznava Lauren. Dodatno jo je pretreslo dejstvo, da je za svojo diagnozo po pomoti izvedela prek klinike za zdravljenje neplodnosti, kar je doživela kot hud čustveni pretres.

V najtežjem življenjskem obdobju jo je doletela sreča v ljubezni.

Takrat je v njeno življenje vstopil Danny (26). Ko mu je sporočila diagnozo, je pokazal izjemno zrelost in odločnost, da ostane ob njej. ''Ko sem izvedel za bolezen, sem bil odločen, da ji bom nudil neomajno oporo, ne glede na negotov izid'', izpostavlja. Danny je svoje namere dosledno uresničil in dodaja: ''Vedel sem, da bo pot zahtevala veliko vztrajnosti, vendar sem bil na to povsem pripravljen.''

Obdobje zdravljenja so zaznamovale kemoterapija, postopek zamrzovanja jajčnih celic ter prilagajanje na uporabo lasulje. ''Med bivanjem v bolnišnici, ko sem bila telesno povsem izčrpana in nisem zmogla govoriti, me je poklical in dejal: 'Vem, da se ne počutiš dobro, zato ti bom le predvajal glasbo.' Ob tem sem se hkrati jokala in smejala ter naposled zaspala. Tedaj sem spoznala, da sem najsrečnejša ženska,'' ganljivo pripoveduje o svoji težki preizkušnji.

'DA' sta izrekla v naglici

Leta 2021 je napočil trenutek razveseljive novice o doseženi remisiji. Lauren in Danny z odločitvijo o poroki nista odlašala. K njuni naglici ni prispevala le Laurenina bolezen, temveč tudi tragične razmere v Dannyjevi družini; njegovemu očetu so namreč diagnosticirali terminalnega raka na debelem črevesu. ''Življenje je kratko in nepredvidljivo. Ko sva izvedela, da je njegova diagnoza neozdravljiva, sem poročni obred organizirala v zgolj treh dneh,'' pojasnjuje Lauren svojo odločenost, da z dragocenimi trenutki ne gre odlašati.

Danes Lauren z namenom nudenja opore sočloveku s podobnimi izkušnjami aktivno deluje na tem področju. Leta 2023 je zagnala podkast, v katerem s sogovorniki, ki živijo z diagnozo raka ali so bolezen premagali, ozavešča in deli osebne izkušnje. Poleg tega goji iskreno željo po ustvarjanju družine z Dannyjem. Iz njene pripovedi lahko izluščimo dragocen nauk: nihče od nas nima zagotovila za neskončnost bivanja, zato so tudi na videz drobni trenutki neprecenljivi.

