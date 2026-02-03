Vneto grlo je razkrilo krvnega raka: zgodba matere, ki danes po 16 letih govori o hvaležnosti

Nepričakovana diagnoza po obisku osebnega zdravnika

Kot poroča Express, se je Deb Gascoyne iz Hagleyja v West Midlandsu leta 2009 zaradi ponavljajočega se in izčrpavajočega vnetega grla oglasila pri osebnem zdravniku. Takrat 34-letna mati dveh majhnih otrok ni slutila, da bo rutinski pregled privedel do odkritja resne krvne bolezni. Medicinska sestra je sprva načrtovala le bris žrela, vendar se je tik pred njenim odhodom odločila še za odvzem krvi, kar se je kasneje izkazalo za ključno. Rezultati so pokazali prisotnost tlečega multiplega mieloma, zgodnje oblike neozdravljivega krvnega raka, ki pogosto poteka brez izrazitih simptomov. Deb je bila ob diagnozi povsem pretresena, saj so ji zdravniki povedali, da je za takšno bolezen nenavadno mlada. Kljub temu so dodatne preiskave, vključno s slikovno diagnostiko in biopsijo kostnega mozga, potrdile ugotovitve.

Strah pred prihodnostjo in soočenje s statistiko

Kot piše Express, se je Deb kmalu po diagnozi sama lotila iskanja informacij o bolezni. Takrat razpoložljivi podatki, večinoma iz Združenih držav Amerike, so navajali povprečno pričakovano življenjsko dobo od dveh do petih let. To je zanjo pomenilo boleče soočenje z možnostjo, da ne bo dočakala odraščanja svojih otrok in skupne prihodnosti z možem Nickom. V tistem obdobju je opisovala občutke popolne negotovosti, strahu in izgube nadzora nad lastnim življenjem. Kot mati dveh majhnih otrok, starih dve in štiri leta, je težko sprejemala misel, da bi lahko njuna prihodnost potekala brez nje.

Prehod v aktivno bolezen in intenzivno zdravljenje

Približno leto dni po odkritju se je tleči multipli mielom razvil v aktivno obliko bolezni. Deb se je leta 2010 vključila v klinično raziskavo Myeloma XI, v okviru katere je začela prejemati kemoterapijo. Zdravljenje je bilo zahtevno in fizično izčrpavajoče, vendar nujno za zajezitev napredovanja bolezni. Leta 2011 je prestala prvo presaditev matičnih celic, po kateri je bila uvedena vzdrževalna kemoterapija. Ta ji je omogočila ohranitev delne remisije kar osem let. Čeprav je ves čas živela z zavedanjem, da se bolezen lahko ponovi, je v tem obdobju uspela ponovno vzpostaviti razmeroma stabilno vsakdanje življenje.

Življenje z multiplim mielomom kot kroničnim stanjem

Multipli mielom poteka v ciklih izboljšanja in ponovitev bolezni, kar pomeni, da zdravljenje pogosto ni dokončno. Deb je prvo ponovitev bolezni doživela leta 2019, drugo pa konec leta 2024. Ob obeh je ponovno prestala intenzivno zdravljenje, vključno z drugo presaditvijo matičnih celic leta 2020. Kljub več hospitalizacijam in zapletom danes prejema vzdrževalno terapijo, s katero bolezen ostaja pod nadzorom. Sama poudarja, da je prav dolg potek bolezni tisti, zaradi katerega se včasih sooča z občutki krivde, ker je preživela dlje, kot so sprva napovedovali.

Ob zdravljenju se je Deb posvetila tudi zbiranju sredstev za raziskave multiplega mieloma. Kot poroča Express, je skozi leta organizirala številne dogodke in osebne izzive ter za organizacijo Myeloma UK zbrala skoraj 250.000 funtov. Zbiranje sredstev ji je predstavljalo način, kako v obdobju negotovosti ponovno prevzame nadzor in aktivno prispeva k izboljšanju možnosti zdravljenja za druge bolnike. Med njenimi izzivi so bili številni simbolični in fizični podvigi, od športnih dogodkov do zahtevnih osebnih preizkušenj. Leta 2025 je za svoje delo prejela tudi posebno priznanje, obenem pa se pripravlja na še zadnji večji izziv, kolesarjenje iz Londona v Pariz.

Danes, skoraj 17 let po diagnozi, Deb poudarja predvsem hvaležnost. Zaveda se, da brez tistega naključnega odvzema krvi morda ne bi pravočasno odkrili bolezni. V teh letih je dočakala številne življenjske mejnike svojih otrok in z družino ustvarila spomine, ki si jih ob diagnozi ni upala pričakovati. Ob tem spodbuja vse, da poslušate svoje telo in vztrajate pri dodatnih preiskavah, kadar simptomi ne izginejo ali se ponavljajo. Poudarja tudi pomen podpore skupnosti bolnikov, saj občutek, da v bolezni niste sami, močno vpliva na psihološko odpornost in kakovost življenja. Njena zgodba kaže, da tudi ob neozdravljivi diagnozi potek bolezni ni vedno enak in da lahko zgodnje odkritje ter napredek zdravljenja posamezniku omogočita dolga leta življenja.