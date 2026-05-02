Čudež, ki mu ni bil dan: vplivnež s posebno obliko glave osvaja internet

Kljub tako kritični prognozi pa danes, štiri desetletja pozneje, pričevanje Daniela Younghusbanda iz Nove Zelandije dokazuje, da volja do življenja lahko preseže še tako neusmiljene napovedi. Njegova izjemna osebna zgodba ne priteguje pozornosti le zaradi števila sledilcev na družbenih omrežjih, temveč predvsem zaradi njegovega neomajnega boja zoper pričakovanja medicinske stroke.

icon-expand Daniel Younghusband FOTO: Profimedia

Younghusband se je rodil v Zimbabveju s komaj 1,5 kilograma telesne teže, o čemer sam pripoveduje: "Ob rojstvu sem tehtal le 1,5 kg in napovedi o preživetju niso presegle enega dne." Danes ta 41-letnik živi v Nelsonu in s svojo zgodbo ostaja pomemben navdih mnogim. "Toda šele ko sem začel hoditi v šolo, sem spoznal, da imam nekaj težav in da sem drugačen od drugih otrok," pripoveduje Daniel svojo življenjsko zgodbo. Rodil se je z zelo redko genetsko motnjo rasti in razvoja, imenovano Secklov sindrom, včasih imenovan tudi 'Birdmanov sindrom'. Bolezen prizadene rast, možgane, obraz in včasih tudi imunski sistem. Zaradi tega je Daniel vse življenje trpel zaradi omejitev, postopoma je izgubil vid, ima vrsto nevroloških težav, njegov obraz pa spominja na ptičjega.

''Zaradi slabovidnosti sem bil v šolskih klopeh primoran sedeti v prvi vrsti. Občutil sem neprijetne poglede vrstnikov ter se soočal z vprašanji o svoji zunanji podobi, kar je v meni vzbujalo frustracije,'' se spominja Daniel. ''Zakaj ravno jaz? sem se tedaj spraševal. Kljub temu sem moral sprejeti svojo življenjsko situacijo, saj je bila sprememba neizvedljiva,'' pojasnjuje. ''Še danes se srečujem z netaktnimi pogledi okolice in pripombami, ki zaznamujejo mojo vsakdanjost,'' opisuje svojo izkušnjo.

''Bolečin sicer ne čutim, vendar mi diagnoza mišične miopatije, ki se odraža v šibkosti, zlasti v spodnjih okončinah, prinaša številne izzive. Gre za progresivno stanje, s katerim se spopadam že zadnjih deset let,'' Daniel opisuje svoje zdravstveno stanje. ''Kljub nenehnim prizadevanjem za ohranjanje pozitivne naravnanosti priznavam, da se pogosto soočam z globoko zaskrbljenostjo in stiskami, ki so neizbežna posledica moje bolezni,'' iskreno razkriva. ''Nenehno iščem nove priložnosti za udejstvovanje. Trdno verjamem v pregovor, da se ob zaprtju enih vrat vedno odprejo druga,'' dodaja z zrelim razumevanjem. ''S svojimi objavami na družbenih omrežjih želim navdihniti posameznike po vsem svetu,'' zaključuje pogumni sogovornik. Daniel tudi 41 let po prejemu zahtevne diagnoze aktivno živi svoje življenje, čeprav na povsem edinstven način, ki si ga v času začetkov nihče ni mogel predstavljati.