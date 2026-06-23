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Življenjske zgodbe

Zaradi botoksa ni mogla dihati: 'Bila sem prestrašena, mislila sem, da bom umrla'

N.R.A.
23. 06. 2026 03.29
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Mislila je, da bo le pomladila svoj videz, a se je borila za vsak vdih. Spoznajte zgodbo ženske, ki je zaradi botoksa trepetala za svoje življenje in družino.

Zgodba 41-letne Jen Hauer se je začela povsem nedolžno – z opazovanjem lastnih gubic med delom od doma, piše net.hr. Zaradi nenehnih videoklicev se je počutila negotovo, kar jo je vodilo do odločitve za botoks. Prvič je bila količina majhna in težav ni bilo, ob drugem obisku decembra 2020 pa se je vse spremenilo. Že isto noč je Jen začutila, da ne more več normalno dihati in da s težavo požira slino. Gre za klasične znake botulizma, ki nastane, ko se preveč strupa razširi po telesu. "Nisem mogla priti do zraka, mislila sem: 'Kaj se dogaja?'" – Jen Hauer. Njeno iskanje odgovorov na spletu je potrdilo najhujši strah: lepotni poseg je šel hudo narobe.

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Zakaj se je Jen sploh odločila za poseg z botoksom?

Leta 2020 se je zaradi dela od doma marsikdo začel preveč obremenjevati s svojim videzom na zaslonu. To je t. i. 'Zoom efekt', ki je v estetske ordinacije privabil na tisoče novih strank. Tudi Jen je maja 2020 obiskala medicinsko sestro za prvi odmerek botoksa. Ker se ji je po prvi izkušnji zdelo, da ni razlike, je v drugem poskusu varno tvegala z malo večjo dozo okoli oči in v čelo. Usodna napaka se je izkazala šele zvečer, ko se je pripravljala na spanec. Takrat so se začele prve težave z mišicami, ki nadzorujejo osnovne življenjske funkcije, kar je sprožilo hudo paniko.

Botoks
BotoksFOTO: AdobeStock

"Šlo je za preživetje. Mislila sem le na to, da nikoli več ne bom tvegala zdravja za lepši videz."Jen Hauer po izkušnji z botoksom.

Strah pred sramoto v bolnišnici

Čeprav je bila Jen na smrt prestrašena, ni poklicala pomoči. Bala se je, da ji nihče ne bo verjel ali pa da jo bodo obsojali zaradi odločitve za botoks. "Morala bi iti v bolnišnico, a me je bilo sram," priznava danes. Celotno noč je bila budna, pila vodo in čakala, da mine. Jutro je prineslo normalno dihanje, a trpljenja ni bilo konec. Mesec dni so jo mučile hude migrene, ki jih prej nikoli ni imela. Pojavila se je tudi občutljivost na histamine, kar pomeni, da je njeno telo po botoksu postalo preobčutljivo na določeno hrano, kar je potrdila tudi znanost.

Botoks
BotoksFOTO: Dreamstime

Dolga pot do okrevanja in nove vrednote

Danes Jen ne hodi več na botoks, temveč stavi na kostno juho, vodo z limono in zdravo hrano. Potrebovala je dve leti, da se je spet počutila kot ona stara Jen. Namesto skrivanja gubic zdaj praznuje svoja leta. Želi izobraževati druge ženske o tem, kaj se lahko zgodi. "Potrebno je več zavesti o tveganjih. Nikoli mi niso prebrali stranskih učinkov," poudarja. Zdravje je po njenem mnenju preveč dragoceno, da bi ga zapravili v imenu fizične lepote za druge ljudi.

Vir: net.hr

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
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