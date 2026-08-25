Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
NovicePrehranaKožaRakave bolezniAktivno življenjeAlternativa
Zdravje
PrehranaAktivno življenjeImunski sistemVitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniBolezni živčevja in možganovOkužbe in zastrupitveBolezni od A-Ž
Žensko zdravje
GinekologijaMenopavza
Zlata leta
Starostne bolezniPreventivaDolgoživost
Duševno zdravje
Osebna rastOdnosi in spolnostDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Estetika
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
Kevin Smith
Življenjske zgodbe

Zaradi spodletele operacije je odšel od doma, pomagali so mu zdravniki v tuji državi

N.R.A.
25. 08. 2026 10.28
1

Kevin Smith je zaradi hudih težav z zgago moral skozi več zdravniških pregledov. Prvi zdravnik je težave pripisal zgolj stresu, vendar so kasneje odkrili kile, ki so zahtevale operacijo. Čeprav je bil Kevin sprva v dvomih, so ga zdravniki pomirili, da gre za povsem preprost poseg.

Po operaciji je doživel hude in nepričakovane bolečine. Tri mesece po posegu se je njegovo zdravje tako poslabšalo, da je komaj stal in večkrat omedlel. Bolečine so bile tako hude, da se je počutil kot v zaporu, čeprav ni ničesar kriv. Kljub številnim obiskom zdravnikov in jemanju zdravil proti bolečinam, je preživljal hudo stisko in občutil globok sram.

Kevin Smith
Kevin Smith FOTO: Profimedia

Kevinovo življenje se je spremenilo na Tajvanu. Tamkajšnji zdravniki so s preiskavo hitro odkrili vzrok njegovih bolečin: prejšnja operacija je bila napačno izvedena, saj je mrežica pritiskala na mehur in črevesje. Februarja 2026 so težavo odpravili s profesionalnim posegom. Kevin je bil presenečen, saj se je zbudil popolnoma brez bolečin in se spraševal, ali je operacija sploh uspela.

Kevin Smith
Kevin Smith FOTO: Profimedia

Vir: profimedia

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
operacija kile zdravstveni zapleti diagnostika kirurgija zgodba pacienta
Življenjske zgodbe

Pri 28 letih je bila popolnoma zdrava, en sam obisk stranišča je spremenil vse

Življenjske zgodbe

Nihče, razen nje, nima takšne diagnoze

24ur.com Z željo po dobičku zavajal paciente? Obljubljenega čudeža ni bilo
24ur.com Zdravniki v trebuhu pozabili gazo, pacientka mislila, da ima tumor
24ur.com Odvetnik bolnika, ki so mu odstranili želodec: Ne moremo si predstavljati šoka
24ur.com Arnold Schwarzenegger: Preluknjali so mi srčno steno in skoraj bi umrl
24ur.com Kirurg v londonski bolnišnici neuspešno in po nepotrebnem operiral otroke
24ur.com 'Ves čas sem razmišljal, ali smo ožine dovolj razširili za prenos nosila'
Vizita.si Nevaren simptom, ki se lahko pojavi med smehom
Priporoča
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
prost1 26. 08. 2026 09.34
0 0
In kje se je zdravil pred tem, da vemo kje se ne zdravit? Ali je vse skupaj izmišljeno?
ODGOVORI
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1910