Zaradi spodletele operacije je odšel od doma, pomagali so mu zdravniki v tuji državi

Po operaciji je doživel hude in nepričakovane bolečine. Tri mesece po posegu se je njegovo zdravje tako poslabšalo, da je komaj stal in večkrat omedlel. Bolečine so bile tako hude, da se je počutil kot v zaporu, čeprav ni ničesar kriv. Kljub številnim obiskom zdravnikov in jemanju zdravil proti bolečinam, je preživljal hudo stisko in občutil globok sram.