Zaradi spodletele operacije je odšel od doma, pomagali so mu zdravniki v tuji državi

Po operaciji je doživel hude in nepričakovane bolečine. Tri mesece po posegu se je njegovo zdravje tako poslabšalo, da je komaj stal in večkrat omedlel. Bolečine so bile tako hude, da se je počutil kot v zaporu, čeprav ni ničesar kriv. Kljub številnim obiskom zdravnikov in jemanju zdravil proti bolečinam, je preživljal hudo stisko in občutil globok sram.
Kevinovo življenje se je spremenilo na Tajvanu. Tamkajšnji zdravniki so s preiskavo hitro odkrili vzrok njegovih bolečin: prejšnja operacija je bila napačno izvedena, saj je mrežica pritiskala na mehur in črevesje. Februarja 2026 so težavo odpravili s profesionalnim posegom. Kevin je bil presenečen, saj se je zbudil popolnoma brez bolečin in se spraševal, ali je operacija sploh uspela.
Vir: profimedia
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