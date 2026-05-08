Zdravniki ji niso dali nobenega upanja, deklica pa je vsem vzela sapo

Kadar otrok zboli za hudo boleznijo, se staršem svet obrne na glavo, spremlja pa jih tudi nenehen strah in neomajna vera v strokovno pomoč zdravstvenega osebja. Britanka Imtiyaz Begum se je soočila z diagnozo hčere, ki je nobena mati ne bi želela slišati; zdravniki so ji napovedali, da bo njena hči Sanah zgolj postopoma opešala in da je njeno življenje časovno zelo omejeno. Na srečo se ta pesimistična napoved ni uresničila.

Imtiyaz iz Wolverhamptona v West Midlandsu je prvič opazila, da je nekaj narobe, ko je bila njena hči Sanah stara komaj eno leto. Ni hodila kot drugi otroci in se je premikala le tako, da se je z obema rokama držala pohištva. 

Pri dveh letih je prišla uničujoča diagnoza: spinalna mišična atrofija tipa 2, redka genetska bolezen, ki povzroča izgubo mišic. Zdravniki so takrat njeni materi povedali, da ni zdravila in da bo njena hči postopoma oslabela.

Sanah FOTO: Profimedia

"Do trenutka postavitve diagnoze z izrazom spinalna mišična atrofija nisem bila seznanjena, zato so bile prve informacije zame nepredstavljiv čustveni udarec," se spominja Imtiyaz. Ker gre za njeno prvorojenko, je bila soočitev s to boleznijo izjemno zahtevna, kar je vodilo v težko obdobje soočanja s psihološkimi stiskami. Sčasoma se je bila primorana prilagoditi vlogi intenzivne negovalke. Situacija se je še zapletla, ko so tudi njeni starejši hčerki, Zaynab, diagnosticirali blažjo obliko bolezni, tip 3, s čimer je starejša sestra postala ključna sogovornica in vzor v prizadevanjih za ohranjanje kakovosti življenja.

Sanah FOTO: Profimedia

Sanah opisuje svojo izkušnjo odraščanja kot obdobje, v katerem zaradi obiskovanja specializirane izobraževalne ustanove ni občutila pretirane drugačnosti. Kljub mobilnosti, ki jo je tedaj dosegala s pripomočki ali električnim vozičkom, se je po zahtevni operaciji hrbtenice zaradi hude skolioze pri dvanajstih letih njeno stanje spremenilo do te mere, da je postala povsem odvisna od uporabe invalidskega vozička. Kljub fizičnim omejitvam, zaradi katerih njeno telo ne sledi več mentalnim procesom, ohranja zavidljivo psihološko stabilnost.

Sanah FOTO: Profimedia

Njena neomajna vztrajnost ob vseh izzivih ostaja izjemna. Čeprav se sooča s kronično utrujenostjo in nujnostjo rednih zdravstvenih obravnav, vključno s fizioterapevtsko pomočjo in asistenco pri vsakodnevnih opravilih, Sanah s svojo pokončno držo izkazuje visoko stopnjo notranje moči. Skupaj z materjo si prizadevata za pridobitev celodnevne 24-urne negovalne podpore, saj trenutna ureditev zahteva nadčloveške napore tako od nje same kot od njene družine, ki jo opisuje kot neskončen življenjski boj.

Sanah FOTO: Profimedia

Sanah s svojo osebno zgodbo ne le izpodbija ustaljene klinične prognoze, temveč predstavlja neprecenljiv vir navdiha in upanja za vse, ki se soočajo s to izjemno kompleksno in progresivno boleznijo.

Vir: Profimedia

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
spinalna mišična atrofija redke bolezni zdravstvena diagnoza vztrajnost
