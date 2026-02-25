Zdravniki odkrili 23-kilogramski tumor na jajčniku, ki ga je ženska zamenjala za simptome PCOS

26-letna Ash iz Floride je tik pred poročnim dnem opazila, da se njen trebuh nenavadno hitro veča. Ker je imela diagnosticiran sindrom policističnih jajčnikov (PCOS), je spremembe pripisovala običajnemu napenjanju in hormonskim nihanjem. A stanje je postajalo vse bolj nenavadno, obleka, ki ji je še pred kratkim pristajala, se je nenadoma napela do skrajnosti.

Namesto da bi uživala v enem najlepših dni v življenju, je Ash komaj stala na nogah. Ves čas jo je spremljala slabost, bolečine v trebuhu in občutek, kot da se bo vsak čas zrušila. Tudi poročne torte se ni mogla dotakniti. Šele po poroki je poiskala zdravniško pomoč in takrat je sledil šok.

Zdravniki so odkrili ogromen, kar 40 centimetrov velik tumor na jajčniku, ki je tehtal neverjetnih 23 kilogramov. Operacija je bila nujna in so jo izvedli novembra 2024. Ash se je po posegu počasi začela vračati v normalno življenje, a priznava, da je bil psihično najtežji del čakanje na izvide in strah pred morebitnim rakom.

V najtežjih trenutkih ji je ob strani stal njen mož, ki jo je spodbujal od diagnoze do okrevanja. Danes Ash svojo zgodbo deli javno, saj želi opozoriti druge ženske, da ne ignorirajo sprememb v telesu, tudi če se zdijo 'običajne' ali povezane s hormoni.

Ashina izkušnja je opomin, kako hitro lahko spregledamo resne zdravstvene težave, če simptome pripišemo stresu ali hormonskim motnjam. Njena zgodba poudarja, kako pomembno je poslušati svoje telo in pravočasno poiskati pomoč. Čeprav je pot do okrevanja zahtevna, je Ash danes hvaležna, da je bil tumor odkrit pravočasno in da lahko svojo izkušnjo uporabi za ozaveščanje drugih.