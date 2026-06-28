Zdravniki so dve leti ignorirali njene simptome, nato pa je izvedela za težko diagnozo

Lydia Southam, stara 37 let, je kar dve leti opozarjala na težave, preden so zdravniki ugotovili, da gre za resno bolezen. Čeprav je imela očitne težave, kot so napenjanje, pogosto uriniranje in močne menstruacije, so njene klice na pomoč zavračali. Zdravniki so verjeli, da je premlada in v preveč dobri fizični formi, da bi bilo z njo karkoli hudo narobe. To je privedlo do tega, da se je njena bolezen, rak jajčnikov, razvila do četrte stopnje, preden je bila sploh prepoznana.

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Dolga in težavna pot do končne diagnoze

Pot do resnice je bila za Lydio izjemno dolga. Več kot desetkrat je obiskala različne specialiste, a so simptome vedno znova pripisali nosečnosti ali navadni kili. Na trebuhu je začutila izbokline, ki so bile jasno otipljive, a so ji kljub temu dejali, da dodatne preiskave niso potrebne in so jo celo naročili na rutinsko operacijo kile. Šele junija 2023 je naletela na zdravnico, ki je postala sumničava in naročila biopsijo, ki je razkrila šokantno resnico: serozni karcinom v pozni fazi.

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Diagnoza v stadiju 4B pomeni, da se je rak že razširil na oddaljene organe, kar močno oteži proces ozdravitve.

Ekstremna operacija: odstranitev več organov

Ker so bile razmere kritične, se je Lydia odločila za samoplačniško zdravljenje pri vrhunskem specialistu. Operacija, ki je sledila, je bila naravnost ekstremna. Kirurgi so morali odstraniti maternico, vranico, dele črevesja ter del trebušne prepone in popka. Rak se je namreč razširil po celem trebuhu. Lydia pravi, da je bil poseg fizično in psihično uničujoč, a je kirurgu k sreči uspelo odstraniti vsa vidna kancerogena tkiva, kar ji je dalo novo upanje za preživetje in okrevanje.

icon-expand Rak jajčnikov FOTO: Profimedia

S svojo zgodbo želi Lydia zdaj pomagati drugim ženskam. Rak jajčnikov vrste LGSOC najpogosteje doleti ženske med 40. in 60. letom, a primer Southamove dokazuje, da pravila ne obstajajo. Njen glavni nasvet vsem ženskam je jasen: ne dovolite, da vas prepričajo, da ste premlade za bolezen. Če čutite, da z vašim telesom nekaj ni v redu, vztrajajte pri preiskavah, dokler ne dobite odgovorov, ki bodo utemeljeni z dokazi, ne le s predpostavkami o starosti.