Zdravniki so ji rekli, da ima 'lahkega' raka. Pozabila je, da ima očeta, in končala na invalidskem vozičku

Vse se je začelo s postopnim pojavljanjem komaj zaznavnih bolečin v hrbtu v času magistrskega študija športnega treniranja. Pozneje se je Abbie soočila s precej zahtevnejšimi zdravstvenimi zapleti. Diagnostični postopki so razkrili neznano maso v predelu prsnega koša ter obsežno nabiranje tekočine v pljučih. ''Edina beseda, ki opisuje moje tedanje počutje, je bila popolna otrplost. Ob objemu z očetom sem izrazila globok notranji odpor in dejala, da še nisem pripravljena umreti,'' se z obžalovanjem spominja mlada študentka.

icon-expand Abbie Smith FOTO: Profimedia

Čeprav so zdravniki sprva ohranili mirnost, se je situacija nepričakovano razvila v popolnoma novo smer. "Izkazalo se je, da diham le z enim pljučnim krilom... zgolj slišati to je bilo neverjetno," se Abbie spominja trenutka, ki je njen svet postavil na glavo. Kljub diagnozi akutnega limfoblastičnega limfoma in začetnim zdravniškim optimističnim napovedim o najboljši možni obliki bolezni, je Abbie v sebi začutila drugačno moč. Danes, ko se ozira nazaj na napoved o dvoletnem zdravljenju, samozavestno ugotavlja: "Kaj vse zmorem, če imam pred seboj tako jasen cilj?"

Intenzivno zdravljenje s kemoterapijo je njen organizem izjemno obremenilo. Abbie je bila primorana prestati hospitalizacijo na oddelku za intenzivno nego zaradi odpovedi delovanja ledvic, medtem ko so stranski učinki onkološkega zdravljenja pustili posledice na njenem nevrološkem stanju. ''Pozabila sem, kdo je moj oče. Vedela sem, da mi je znan, vendar se nisem mogla spomniti ustrezne besede'', je zaupala o eni izmed najbolj zahtevnih faz svojega okrevanja.

Žal pa se njena življenjska preizkušnja tukaj ni končala. Zaradi posledične poškodbe živcev je bila mlada študentka kar 18 mesecev priklenjena na invalidski voziček. Ko je naposled prejela težko pričakovano novico, jo je ta spremljala z dodatnim pretresljivim spoznanjem. S''poročili so mi, da sicer ne gre za maligno obolenje, vendar so odkrili obsežen krvni strdek,'' se trpkega obdobja spominja Britanka.

Glede na vse preizkušnje, ki jih je prestala, lahko Abbie danes utemeljeno govori o izjemni sreči, da se je uspešno vrnila v šolsko okolje in k vsakodnevnim dejavnostim. Vendar pa so vsa predhodna dojemanja bolezni kot nečesa lahkega dokončno izzvenela. Njeno osrednjo željo danes predstavlja predvsem to, da bi bolezen za vselej ostala za njo.