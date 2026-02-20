Zdravniki so ignorirali njene bolečine. Ko je otipala bulico, je bilo že prepozno

Nenaden šok v pubu
Večer s prijatelji v londonskem pubu se je za Hannah končal povsem nepričakovano. Med pogovorom je nenadoma začutila veliko, trdo bulico na vratu. Ostala sem brez besed, se spominja. Zdravniki so jo hitro napotili na preiskave, ki so potrdile najhujše: na ščitnici je imela tumor. Sledila je takojšnja operacija, a poseg ni ustavil bolezni. Rak se je že razširil, zato Hannah zdaj čaka odstranitev celotne ščitnice.
Upam, da bo to končno konec in bom lahko šla naprej, pravi. Po prvi operaciji so se ji prvič v življenju uredile menstruacije, bolečine v vratu pa so popolnoma izginile. A negotovost ostaja: ''Če gre za agresivno obliko raka, kdo ve, kaj me še čaka.''
Leta opozoril, ki jih nihče ni jemal resno
Hannah je že dolgo pred diagnozo opozarjala na zdravstvene težave. Zdravniki so ji pripisali policistične jajčnike in razdražljivo črevo, močne bolečine v vratu pa so označili za napete mišice. Nihče me ni jemal resno. Rekli so, da je vse normalno. A v sebi sem čutila, da nekaj ni v redu, pripoveduje. Ko je končno izvedela resnico, jo je diagnoza popolnoma potrla.
Po začetnem šoku pa sem začutila čudno mirnost. Nič drugega mi ni preostalo, kot da sprejmem situacijo. Po odstranitvi ščitnice bo morala do konca življenja jemati nadomestna ščitnična zdravila.
Žensko zdravje jemljemo premalo resno
Hannah danes odkrito govori o svoji izkušnji, ker želi opozoriti na širši problem. Ženskam prepogosto rečejo, da pretiravajo ali da je vse v njihovi glavi. Če bi me poslušali prej, bi bilo morda drugače. Žensko zdravje jemljemo premalo resno in to je lahko usodno. Če želiš, lahko članek še razširim, mu dodam naslovne poudarke, ga prilagodim za spletni portal ali revijo, ali pa ga napišem v bolj čustvenem, bolj informativnem ali bolj nevtralnem tonu.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV