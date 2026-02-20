Zdravniki so ignorirali njene bolečine. Ko je otipala bulico, je bilo že prepozno

Nenaden šok v pubu

Večer s prijatelji v londonskem pubu se je za Hannah končal povsem nepričakovano. Med pogovorom je nenadoma začutila veliko, trdo bulico na vratu. Ostala sem brez besed, se spominja. Zdravniki so jo hitro napotili na preiskave, ki so potrdile najhujše: na ščitnici je imela tumor. Sledila je takojšnja operacija, a poseg ni ustavil bolezni. Rak se je že razširil, zato Hannah zdaj čaka odstranitev celotne ščitnice.

icon-expand Hannah Sheridan FOTO: Profimedia

Upam, da bo to končno konec in bom lahko šla naprej, pravi. Po prvi operaciji so se ji prvič v življenju uredile menstruacije, bolečine v vratu pa so popolnoma izginile. A negotovost ostaja: ''Če gre za agresivno obliko raka, kdo ve, kaj me še čaka.''

Leta opozoril, ki jih nihče ni jemal resno

Hannah je že dolgo pred diagnozo opozarjala na zdravstvene težave. Zdravniki so ji pripisali policistične jajčnike in razdražljivo črevo, močne bolečine v vratu pa so označili za napete mišice. Nihče me ni jemal resno. Rekli so, da je vse normalno. A v sebi sem čutila, da nekaj ni v redu, pripoveduje. Ko je končno izvedela resnico, jo je diagnoza popolnoma potrla.

Po začetnem šoku pa sem začutila čudno mirnost. Nič drugega mi ni preostalo, kot da sprejmem situacijo. Po odstranitvi ščitnice bo morala do konca življenja jemati nadomestna ščitnična zdravila.

Žensko zdravje jemljemo premalo resno