Življenjske zgodbe

Zdravniki so ignorirali njene bolečine. Ko je otipala bulico, je bilo že prepozno

N.R.A.
20. 02. 2026 03.58
0

Britanka Hannah Sheridan je pri 26 letih doživela nekaj, česar se boji vsak: zdravniki so leta podcenjevali njene simptome, dokler ni sama odkrila bulice na vratu.

Nenaden šok v pubu

Večer s prijatelji v londonskem pubu se je za Hannah končal povsem nepričakovano. Med pogovorom je nenadoma začutila veliko, trdo bulico na vratu. Ostala sem brez besed, se spominja. Zdravniki so jo hitro napotili na preiskave, ki so potrdile najhujše: na ščitnici je imela tumor. Sledila je takojšnja operacija, a poseg ni ustavil bolezni. Rak se je že razširil, zato Hannah zdaj čaka odstranitev celotne ščitnice.

FOTO: Profimedia

Upam, da bo to končno konec in bom lahko šla naprej, pravi. Po prvi operaciji so se ji prvič v življenju uredile menstruacije, bolečine v vratu pa so popolnoma izginile. A negotovost ostaja: ''Če gre za agresivno obliko raka, kdo ve, kaj me še čaka.''

FOTO: Profimedia

Leta opozoril, ki jih nihče ni jemal resno

Hannah je že dolgo pred diagnozo opozarjala na zdravstvene težave. Zdravniki so ji pripisali policistične jajčnike in razdražljivo črevo, močne bolečine v vratu pa so označili za napete mišice. Nihče me ni jemal resno. Rekli so, da je vse normalno. A v sebi sem čutila, da nekaj ni v redu, pripoveduje. Ko je končno izvedela resnico, jo je diagnoza popolnoma potrla.

FOTO: Profimedia

Po začetnem šoku pa sem začutila čudno mirnost. Nič drugega mi ni preostalo, kot da sprejmem situacijo. Po odstranitvi ščitnice bo morala do konca življenja jemati nadomestna ščitnična zdravila.

FOTO: Profimedia

Žensko zdravje jemljemo premalo resno

Hannah danes odkrito govori o svoji izkušnji, ker želi opozoriti na širši problem. Ženskam prepogosto rečejo, da pretiravajo ali da je vse v njihovi glavi. Če bi me poslušali prej, bi bilo morda drugače. Žensko zdravje jemljemo premalo resno in to je lahko usodno. Če želiš, lahko članek še razširim, mu dodam naslovne poudarke, ga prilagodim za spletni portal ali revijo, ali pa ga napišem v bolj čustvenem, bolj informativnem ali bolj nevtralnem tonu.

Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Življenjske zgodbe

