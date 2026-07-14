Ženska, ki ne čuti bolečine: zdravniki ugotovili, da ima izjemno redko bolezen

Predstavljajte si, da bi se opekli v kuhinji in tega ne bi opazili, dokler ne bi zavohali osmodljene kože. To je vsakdan Jo Cameron, ženske, ki je postala svetovna medicinska senzacija. Njena neverjetna sposobnost, da gre skozi življenje brez fizične bolečine in duševnega strahu, zveni kot moč superjunakov, a prinaša svojevrstne izzive. Medtem ko se denimo nekateri borijo s 'turobnimi dnevi' in strahom pred zobozdravnikom, Jo teh občutkov skoraj ne pozna. Znanstveniki so ugotovili, da njeni geni ne blokirajo le fizičnih muk, ampak jo naredijo tudi neverjetno optimistično in odporno na tesnobo. To odkritje daje upanje tisočem ljudi po svetu, ki trpijo za kroničnimi bolečinami, saj Joina kri morda skriva recept za nova, boljša zdravila.

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Skrivnost, ki se skriva v njenih genih

Raziskovalci so s poglobljenimi testi ugotovili, da genetska posebnost Jo Cameron vpliva na celotno delovanje njenega živčnega sistema. Ne gre le za to, da njeni možgani ne sprejmejo signala za bolečino; njeno telo se odziva drugače na vseh ravneh. Študije, objavljene v uglednih znanstvenih revijah, so poudarile, da ta genetski izbris povzroča, da je nenehno v stanju nekakšnega naravnega zena. Povečane ravni snovi, ki zavirajo bolečino, pomenijo, da se njeno telo hitreje regenerira. To je za znanost ključnega pomena, saj bi lahko te principe uporabili za razvoj novih načinov zdravljenja anksioznosti in pospeševanje okrevanja po težkih operacijah brez uporabe nevarnih opioidov.

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"Bolečina je tukaj z razlogom – da nas opozori, ko je nekaj narobe," opozarjajo zdravniki. Pri Jo Cameron je ravno pomanjkanje tega signala pomenilo, da poškodb včasih sploh ni opazila.

Kljub temu da Jo živi mirno življenje, je bila nevarnost pomanjkanja bolečine v njenem življenju vedno prisotna. Brez občutka, da je nekaj narobe, lahko človek ignorira znake bolezni, kot je vnetje ali zlom, kar lahko privede do nevarnih zapletov. Kot poudarjajo strokovnjaki, bolečina telo sili k počitku in varovanju poškodovanega dela. V primeru Škotinje pa je bila ravno njena nezmožnost občutenja stresa tista, ki je zameglila resnost nekaterih zdravstvenih situacij. Vendar pa študije njenega primera še naprej vzbujajo upanje. Z razumevanjem, kako deluje njen genski mehanizem, bi lahko medicina ustvarila bolj varno prihodnost za ljudi, ki so ujeti v krog kroničnih bolečin, in jim ponudila življenje, vsaj približno tako mirno, kot ga uživa Jo.