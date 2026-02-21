Ženska z redko boleznijo mora nositi tudi do šest parov nogavic: mraz in stres ji lahko resno poškodujeta okončine

Raynaudova bolezen, avtoimunska motnja, ki prizadene drobne krvne žile, povzroča, da njeni prsti ob najmanjšem mrazu ali stresu izgubijo prekrvavitev, postanejo povsem beli in izjemno boleči.

icon-expand Ellen Fitzgibbins FOTO: Profimedia

Da bi se izognila napadom, mora Ellen pogosto nositi tudi do šest parov nogavic in več toplih plasti oblačil. Preprost opravek, kot je jemanje hrane iz hladilnika, je zanjo nemogoč brez rokavic, saj lahko že nekaj sekund hladnega občutka sproži močno reakcijo.

icon-expand Ellen Fitzgibbins FOTO: Profimedia

Tudi vroč tuš ni rešitev, zaradi zoženih žil je občutek za temperaturo namreč oslabljen, zato se lahko hitro opeče, ne da bi to sploh opazila. Dolgo je poskušala bolezen ignorirati, dokler ni eden izmed njenih prstov začel črniti, kar je znak resne okvare tkiva. Takrat je poiskala zdravniško pomoč. Danes opozarja vse okoli sebe, naj ne podcenjujejo simptomov in naj pravočasno poiščejo strokovno pomoč. ''Ne čakajte, da se stanje poslabša. Telo vedno nekaj sporoča,'' pravi Ellen.

icon-expand Ellen Fitzgibbins FOTO: Profimedia

Kaj je Raynaudov sindrom?

Raynaudov sindrom je stanje, pri katerem se majhne krvne žile v prstih rok, nog in drugih okončinah pretirano zožijo, ko so izpostavljene mrazu ali stresu. Kot piše WebMD, to zoženje močno zmanjša pretok krvi, zato koža najprej postane bela, nato modrikasta, ob ponovni prekrvavitvi pa rdeča in boleča. WebMD pojasnjuje, da obstajata dve obliki bolezni: - primarna, ki se pojavi sama od sebe in je običajno blažja, - sekundarna, ki je povezana z drugimi avtoimunskimi boleznimi in je lahko precej resnejša.

icon-expand Ellen Fitzgibbins Raynaudov sindrom FOTO: Profimedia