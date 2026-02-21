Vizita.si
Ellen Fitzgibbins
Življenjske zgodbe

Ženska z redko boleznijo mora nositi tudi do šest parov nogavic: mraz in stres ji lahko resno poškodujeta okončine

N.R.A.
21. 02. 2026 03.56
0

Ellen Fitzgibbins iz Winchesterja v Angliji živi z boleznijo, ki ji vsakdan spremeni v nenehno prilagajanje.

Raynaudova bolezen, avtoimunska motnja, ki prizadene drobne krvne žile, povzroča, da njeni prsti ob najmanjšem mrazu ali stresu izgubijo prekrvavitev, postanejo povsem beli in izjemno boleči.

Ellen Fitzgibbins
Ellen FitzgibbinsFOTO: Profimedia

Da bi se izognila napadom, mora Ellen pogosto nositi tudi do šest parov nogavic in več toplih plasti oblačil. Preprost opravek, kot je jemanje hrane iz hladilnika, je zanjo nemogoč brez rokavic, saj lahko že nekaj sekund hladnega občutka sproži močno reakcijo.

Ellen Fitzgibbins
Ellen FitzgibbinsFOTO: Profimedia

Tudi vroč tuš ni rešitev, zaradi zoženih žil je občutek za temperaturo namreč oslabljen, zato se lahko hitro opeče, ne da bi to sploh opazila. Dolgo je poskušala bolezen ignorirati, dokler ni eden izmed njenih prstov začel črniti, kar je znak resne okvare tkiva. Takrat je poiskala zdravniško pomoč.

Danes opozarja vse okoli sebe, naj ne podcenjujejo simptomov in naj pravočasno poiščejo strokovno pomoč. ''Ne čakajte, da se stanje poslabša. Telo vedno nekaj sporoča,'' pravi Ellen.

Ellen Fitzgibbins
Ellen FitzgibbinsFOTO: Profimedia

Kaj je Raynaudov sindrom?

Raynaudov sindrom je stanje, pri katerem se majhne krvne žile v prstih rok, nog in drugih okončinah pretirano zožijo, ko so izpostavljene mrazu ali stresu. Kot piše WebMD, to zoženje močno zmanjša pretok krvi, zato koža najprej postane bela, nato modrikasta, ob ponovni prekrvavitvi pa rdeča in boleča. WebMD pojasnjuje, da obstajata dve obliki bolezni:

- primarna, ki se pojavi sama od sebe in je običajno blažja,

- sekundarna, ki je povezana z drugimi avtoimunskimi boleznimi in je lahko precej resnejša.

Ellen Fitzgibbins Raynaudov sindrom
Ellen Fitzgibbins Raynaudov sindromFOTO: Profimedia

Napade najpogosteje sprožijo nizke temperature, čustveni stres, nenadne spremembe okolja ali celo rokovanje z mrzlimi predmeti. Simptomi vključujejo:

- mravljinčenje,

- izgubo občutka,

- bolečino,

- spremembo barve kože,

- v hujših primerih poškodbe tkiva zaradi pomanjkanja krvi.

Čeprav je pri večini ljudi stanje obvladljivo, lahko pri nekaterih povzroči resne zaplete, zato je pomembno, da se simptomi ne ignorirajo in da se pravočasno poišče zdravniška pomoč.

