Življenje z lupusom jo je prikovalo na posteljo: sram jo je bilo prositi za pomoč, a dočakala je nepričakovano podporo

Ko bolezen prevzame nadzor nad vsakdanom

Kot poroča net.hr, je ženska na spletu delila svojo izkušnjo, ki razkriva, kako lahko kronična bolezen popolnoma spremeni življenje in onemogoči tudi najosnovnejša opravila. Po diagnozi lupusa, avtoimunske bolezni, je bila več mesecev na kemoterapiji, kar jo je telesno povsem izčrpalo. Večino časa je bila prikovana na posteljo, kar je povzročilo, da je njen dom postopoma zdrsnil v popoln nered. Opisala je, da je bila hiša v tako slabem stanju, da je komaj našla čiste krožnike, smeti so se kopičile, kuhinja pa je postala neuporabna. Občasni trenutki, ko je zbrala dovolj moči, da je prišla v spodnje nadstropje, so se končali v obupu, pogled na kuhinjo jo je preplavil s tesnobo, saj ni vedela, kje sploh začeti.

Težka diagnoza in psihična stiska

Ženska je priznala, da je bila zaradi stanja doma tako osramočena, da je celo zavrnila obisk medicinske sestre, ki bi ji morala dostaviti zdravila. Tudi ko je imela nekaj energije, je bila prešibka, da bi stala dlje časa, zato je čiščenje postalo nemogoče. Opisala je, da je živela v začaranem krogu: bolezen jo je prikovala v posteljo, nered pa je poglabljal občutek krivde in nemoči. Vsak poskus, da bi se lotila čiščenja, se je končal z obupom in umikom nazaj v sobo.

Nepričakovana pomoč, ki ji je spremenila življenje

Čistilka, ki je prinesla več kot samo urejen dom. Kot poroča net.hr, je prelom prišel, ko ji je nekdanji partner ponudil, da bo plačal profesionalno čiščenje. Organiziral je prihod čistilke, ki je skupaj s hčerko šest ur temeljito čistila njen dom, nato pa ostala še dodatnih devetdeset minut, da je dokončala delo, brezplačno. Ženska je priznala, da jo je bilo najbolj strah obsojanja, a se je zgodilo ravno nasprotno. Čistilka je bila izjemno prijazna, jo objela in jo poslala nazaj v posteljo, da bi si odpočila. Ta človeška toplina jo je ganila bolj kot samo čiščenje.

Olajšanje, ki ga prinese urejen prostor

Ko je končno videla svoj dom čist, urejen in organiziran, je občutila ogromno olajšanje. Kot navaja net.hr, je opisala, da je prvič po dolgem času lahko zadihala. Čistilka je celo preuredila kuhinjske omarice, da bi bile stvari dostopne tudi takrat, ko ni stabilna na nogah, in ji našla stol, na katerem se lahko med kuhanjem spočije. Povedala je, da se je zjutraj zbudila brez občutka krivde, ki jo je spremljal mesece. Urejen dom ji je dal občutek novega začetka in možnost, da postopoma ponovno prevzame nadzor nad vsakdanom.

Podpora skupnosti in sporočilo drugim bolnikom

Njena zgodba je na spletu prejela številne odzive. Mnogi so delili lastne izkušnje s kroničnimi boleznimi, med njimi tudi ženska z multiplo sklerozo, ki je opisala podobne težave po operaciji odstranitve karcinoma. Podpora skupnosti je pokazala, da se številni soočajo s podobnimi izzivi, a o njih redko govorijo. Ženska je na koncu zapisala, da ji bo čistilka zdaj pomagala vsak drugi teden, po potrebi pa tudi pogosteje. Vsem, ki se bojijo prositi za pomoč, je sporočila, da to ni znak šibkosti, temveč korak k boljšemu počutju. Lupus je kronična avtoimunska bolezen, ki lahko povzroči bolečine v sklepih, mišicah, izčrpanost in v najtežjih primerih poškodbe vitalnih organov. Zdravljenje vključuje protivnetna zdravila ter steroidne pripravke v obliki tablet, injekcij ali krem. Več o tej bolezni si lahko preberete v spodnjem članku:

