Levkemija
Življenjske zgodbe

Pri 28 letih so mu diagnosticirali raka, glavni simptom pa je bil nepričakovan

N.R.A.
15. 05. 2026 11.53
0

Pri 28 letih je Dan prejel diagnozo krvnega raka. Glavni opozorilni znak ni bila bulica, temveč nenadna in popolna telesna izčrpanost, ki je zahtevala nujno pomoč.

Pri komaj 28 letih se je Dan soočil z diagnozo, ki bi marsikoga strla, piše net.hr. Krvni rak ga je presenetil v času, ko bi moral biti na vrhuncu moči. Čeprav danes ponovno gradi svoje življenje, se živo spominja poti skozi kemoterapijo in dolgotrajno okrevanje v bolnišnici. Glavna težava pri rakavih obolenjih pri mladih je ta, da so simptomi pogosto spregledani ali napačno interpretirani.

Prof. dr. Irena Preložnik Zupan, dr. med.: Prognoza bolezni se je dramatično izboljšala z uvedbo tarčnih zdravil
Prof. dr. Irena Preložnik Zupan, dr. med.: Prognoza bolezni se je dramatično izboljšala z uvedbo tarčnih zdravil

"Ko sem šel v trgovino, sem nenadoma začutil vrtoglavico in slabost. Pred očmi so se mi pojavile črte," opisuje prve znake. Danova zgodba je opomnik za vse nas, da se rak ne zgodi le starejšim in da moramo biti pozorni na specifične znake, ki nam jih pošilja telo, preden postane prepozno za učinkovito ukrepanje.

Simptom, ki ga ne smemo zamenjati z navadno izčrpanostjo

Večina ljudi ob besedi rak najprej pomisli na nenadne bulice ali nepojasnjeno hujšanje. Toda za Dana je bil prvi znak nekaj povsem drugega – neznosna, težka utrujenost. Poudarja, da ne gre za občutek, ki ga poznamo po napornem delavniku ali intenzivni vadbi. "Govorim o občutku, kot da ste pravkar pretekli maraton, a niste počeli popolnoma ničesar," pravi. Takšna utrujenost je v resnici znak, da se v telesu nekaj dogaja na globlji ravni. Ko je Dan po nenadni slabosti v trgovini spal več ur in se zbudil še bolj izčrpan, je vedel, da to ni posledica stresa, temveč resna težava, ki zahteva takojšnjo zdravniško pozornost.

LevkemijaFOTO: AdobeStock

Ste vedeli? Število zbolelih za rakom med mlajšimi od 50 let je v zadnjih 30 letih naraslo za 80 odstotkov, kar kaže na nujnost večje pozornosti na prve simptome.

Porast raka med mladimi je dejstvo, ki bi nas moralo skrbeti. Raziskava iz leta 2023 je pokazala, da število primerov med osebami, mlajšimi od 50 let, po vsem svetu strmo narašča. Glavni razlogi za to so verjetno povezani z našim modernim načinom življenja: nezdrava hrana, premalo gibanja, alkohol in prekomerna telesna teža. Tudi v naši bližini stanje ni nič boljše. Čeprav se pri starejših število določenih vrst raka zaradi preventivnih pregledov zmanjšuje, pri mladih beležijo porast raka ščitnice, mod, dojk in celo debelega črevesa. Žal visoka smrtnost v nekaterih regijah kaže na to, da še vedno predolgo čakamo na začetek zdravljenja in pravilno diagnozo.

Znaki, ki jih ne smete pripisati stresu: kdaj po pomoč?

Zdravniki opozarjajo, da se prvi znaki raka pri mladih pogosto spregledajo, saj jih hitro pripišemo preobremenjenosti ali prehodnim težavam. Toda poleg nenehne utrujenosti, ki ne mine, obstajajo še drugi opozorilni znaki, ki zahtevajo pozornost. To so na primer nepojasnjena bolečina, močno nočno potenje, vročina ali nenadna izguba teže brez diete. Bodite pozorni tudi na spremembe na koži, nove ali spreminjajoče se bezgavke, težave s prebavo, vztrajno napihnjenost ali težave z uriniranjem. Nič od naštetega ne pomeni nujno raka, a če simptomi trajajo in nimate razlage zanje, je ključno, da ne čakate doma in zahtevate preiskave pri svojem osebnem zdravniku.

Vir: net.hr

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
krvni rak utrujenost simptomi raka zdravje mladih zgodnja diagnoza kemoterapija onkologija
