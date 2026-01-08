9 slavnih oseb, ki živijo z multiplo sklerozo, to so njihove zgodbe

Multipla skleroza je kronična avtoimunska bolezen, ki prizadene osrednji živčni sistem in vpliva na gibanje, ravnotežje in druge telesne funkcije, piše PEOPLE. V javnosti pogosto ostaja slabo razumljena, zato je pomembno, da z zgledi znanih osebnosti pokažemo, kako raznolike poti ima življenje s to boleznijo. Več o multipli sklerozi v spodnjem članku:

Selma Blair

Selma Blair se je javno spoprijela z diagnozo MS, ki ji jo je potrdil nevrolog leta 2018. Blair, znana po številnih vlogah, je bila odkrito ganljiva, ko je opisovala nepredvidljivost simptomov in čustvene izzive, s katerimi se sooča. V pogovoru je priznala, da so 'možgani, kot da gorijo', in da sta bolečina in izguba neodvisnosti del njenega vsakdana. Po intenzivnem zdravljenju in presaditvi matičnih celic je Blair v remisiji, kar je sama poimenovala preobrat v boju z boleznijo.

icon-expand Selma Blair FOTO: Profimedia

Christina Applegate

Christina Applegate, ki je svojo diagnozo razkrila leta 2021, je z izrazito iskrenostjo delila, kako MS vpliva na telo. Applegate je poudarila, da bolečina in omejitve niso le teoretični simptomi, ampak vsakodnevna resničnost. V pogovoru za People je opisala, da je včasih že preprosto vstajanje iz postelje boleče in izčrpavajoče. Njene izjave razkrivajo temno plat bolezni, ki je pogosto spregledana, hkrati pa dajejo glas tistim, ki svojo diagnozo nosijo v tišini.

icon-expand Christina Applegate FOTO: Profimedia

Jamie-Lynn Sigler

Jamie-Lynn Sigler je svojo diagnozo MS sprejela šele po dolgih letih, a nato postala ena izmed pomembnih osebnosti, ki o tej bolezni spregovori odkrito. Ta igralka je poudarila, da MS ne pomeni konec kariere ali življenja, temveč le potrebo po prilagoditvah. V svojem življenju in delu si prizadeva, da bi vsakdo z MS lahko živel polno življenje, ne glede na omejitve, ki jih prinese bolezen.

icon-expand Christina Applegate in Jamie-Lynn Sigler FOTO: Profimedia

Jack Osbourne

Jack Osbourne, sin legendarnega rock glasbenika, je bil diagnosticiran z MS pri 26 letih. Kot poroča People, se Osbourne ni odločil za klasična zdravila, ampak se je osredotočil na alternativne terapije in režime, ki jih danes opisuje kot del svojega pristopa k življenju z MS. Čeprav priznava vrednost sodobne medicine, je pripravljen raziskati tudi druge možnosti, ki mu ustrezajo.

icon-expand Jack Osbourne FOTO: Jack Osbourne

Janice Dean

Meteorologinja Fox News Janice Dean se je soočila z MS pri rosnih 35 letih. Kot piše People, so bili začetni simptomi zmedeni in nepričakovani – jutranja nevzdržna utrujenost, izguba občutka v nogah in nenadna izguba moči. Deanova je zato takoj po diagnozi doživela 'šok življenja', a je svoje izkušnje preoblikovala v novo perspektivo o tem, kaj je v življenju zares pomembno.

icon-expand Janice Dean FOTO: Profimedia

Emma Caulfield Ford

Emma Caulfield Ford, znana po vlogah v serijah, je svojo diagnozo MS sprejela s presenečenjem, sprva je bila prepričana, da ima Bellovo paralizo ali nekaj podobnega. A njena MRI slika je razkrila klasično obliko relapsno-remitentne multiple skleroze. Kot sama pravi, je bilo soočenje z diagnozo "surrealno", a je v tem našla tudi nauk o svojevrstni nepredvidljivosti bolezni.

icon-expand Emma Caulfield Ford FOTO: Profimedia

John King

CNN-ov dopisnik John King je bil diagnosticiran z MS leta 2008. Njegova izkušnja se je začela na terenu, ko je med poročanjem s politične konvencije nenadoma začutil izgubo občutka in slabšo gibljivost. Kot se spominja, ga je to sprva močno prestrašilo, a pravi, da je z zdravljenjem in spremembo življenjskega sloga našel načine, kako uravnotežiti delo in življenje kljub temu, da bolezen ostaja del njegove zgodbe.

Teri Garr

Teri Garr, ki je preminila konec leta 2024, je bila ena prvih hollywoodskih igralk, ki je o svoji diagnozi MS javno spregovorila. Kot je zapisala v svoji avtobiografiji, je bolezen dolgo ostajala 'skrivnost' zaradi negotovosti diagnoze in pogostih napačnih testov, a se je na koncu odločila stati za svojimi izkušnjami in postati ambasadorka ozaveščanja o tej bolezni.

icon-expand Teri Garr FOTO: Profimedia

Clay Walker

Country glasbenik Clay Walker je bil diagnosticiran z MS pri 26 letih, torej v času, ko je ravnokar začel svojo glasbeno pot. Kljub tem težkim začetkom, kot poroča People, je vztrajal pri življenju, družini in karieri. Svojo vero in odločnost kot 'tenkožilni vztrajnik' opisuje kot ključne elemente, ki mu pomagajo premagovati vsakodnevne preizkušnje. Zgodbe teh devetih osebnosti kažejo, da multipla skleroza ni enaka pri vsakem posamezniku. Nekateri živijo z bolečino in omejitvami, drugi najdejo nove poti za obvladovanje simptomov, vendar vsi s svojo odprtostjo premikajo meje razumevanja te bolezni v družbi. Podobe priljubljenih igralcev, glasbenikov in medijskih osebnosti, ki se soočajo z MS, pomagajo razbiti stigmo in spodbujajo širše razumevanje ter podporo ljudem v podobnih situacijah.