Bi si drznili odreči alkoholu za 30 dni?
Preventiva

Bi si drznili odreči alkoholu za 30 dni?

Odnosi in spolnost
Presenetljive zdravstvene koristi redne spolnosti

Presenetljive zdravstvene koristi redne spolnosti

Podrobna analiza razkriva, kako redna spolna aktivnost izboljšuje imunski odziv, znižuje kortizol, krepi medenično dno in vpliva na kardiovaskularno zdravje, potrjujoč njeno pomembno fiziološko vlogo.
Simptomi in bolezni
Vas po jedi oblije vročina ali vam postane slabo? To ni naključje, ampak signal telesa

Vas po jedi oblije vročina ali vam postane slabo? To ni naključje, ampak signal telesa

Če se vam po obroku nenadoma pojavi občutek vročine, zardevanje, slabost, vrtoglavica ali celo rahla omotica, to ni 'normalna sitost'.
Preventiva
Nevarna kombinacija ibuprofena z aspirinom in naproksenom

Nevarna kombinacija ibuprofena z aspirinom in naproksenom

Britanski NHS je izdal pomembno opozorilo za vse, ki uporabljajo protibolečinska zdravila.
Duševno zdravje
Je digitalni detoks danes iluzija?

Je digitalni detoks danes iluzija?

Digitalni detoks postaja večmilijardna industrija, ki obljublja pobeg od tehnologije, a raziskave kažejo, da večina teh pristopov ne odpravi težave, temveč jo le začasno prekrije.
Nevarna kombinacija ibuprofena z aspirinom in naproksenom
Preventiva

Nevarna kombinacija ibuprofena z aspirinom in naproksenom

Britanski NHS je izdal pomembno opozorilo za vse, ki uporabljajo protibolečinska zdravila.

Preventiva

Petarde in zdravje: kako močno lahko škodijo ljudem?

Petarde so med prazniki eden najpogostejših vzrokov za poškodbe in zdravstvene zaplete.

Petarde in zdravje: kako močno lahko škodijo ljudem?
Strokovnjaki napovedujejo, da bi lahko v naslednjih petih letih prišlo do preboja pri zdravljenju demence
Zlata leta

Strokovnjaki napovedujejo, da bi lahko v naslednjih petih letih prišlo do preboja pri zdravljenju demence

Britanski raziskovalci napovedujejo obdobje, ki bi lahko popolnoma spremenilo potek Alzheimerjeve bolezni.

Bi lahko z zmanjšanjem vnosa kalorij zaščitili svoje možgane pred staranjem?
Zlata leta

Bi lahko z zmanjšanjem vnosa kalorij zaščitili svoje možgane pred staranjem?

ScienceAlert opisuje raziskavo, v kateri so se strokovnjaki osredotočili na povezavo med energijskim vnosom in zdravjem možganov. Ugotovitve nakazujejo, da imajo lahko ljudje, ki zmanjšajo vnos kalorij, koristi za možgane, povezane z upočasnjenim staranjem.

Navade, ki lahko povečajo tveganje za osteoporozo
Preventiva

Navade, ki lahko povečajo tveganje za osteoporozo

Osteoporoza je tiha, napredujoča bolezen, pri kateri kosti postanejo krhke, porozne in bolj dovzetne za zlome.

Tudi to, kdaj jeste, vpliva na sladkorno bolezen
Preventiva

Tudi to, kdaj jeste, vpliva na sladkorno bolezen

Redno uživanje obrokov in prigrizkov pomaga ohranjati stabilno raven glukoze, preprečuje hipoglikemijo in zmanjšuje tveganje za zaplete. Posebej pomemben je zajtrk, zgodnja večerja ter pravilno načrtovanje vadbe in prigrizkov.

Preventiva

Jutranji ritual, ki vam tiho dviguje raven stresa, a to počnemo skoraj vsi

Večina ljudi je prepričana, da se njihov stres začne nabirati šele skozi dan. Strokovnjaki pa opozarjajo na nekaj precej bolj zahrbtnega.

Jutranji ritual, ki vam tiho dviguje raven stresa, a to počnemo skoraj vsi
Nevidna meja v staranju: Padec odpornosti po 75. letu starosti
Zlata leta

Nevidna meja v staranju: Padec odpornosti po 75. letu starosti

Nova študija razkriva ključno prelomno točko v procesu staranja okoli 75. leta starosti, ko se drastično zmanjša sposobnost organizma za okrevanje po poškodbah ali boleznih, kar označuje vstop v obdobje povečane krhkosti.

Najbolj nevarna jutranja navada, ki vam tiho uničuje zdravje (in skoraj vsi jo počnemo)
Preventiva

Najbolj nevarna jutranja navada, ki vam tiho uničuje zdravje (in skoraj vsi jo počnemo)

Jutranja kava na prazen želodec lahko povzroča prebavne težave, povišanje kortizola in draženje želodca. Preberite nasvete strokovnjakov, kako varno uživati kavo in ohraniti energijo.

Daljše in vitalnejše življenje: navade, ki dokazano podaljšujejo življenje
Zlata leta

Daljše in vitalnejše življenje: navade, ki dokazano podaljšujejo življenje

Če bi obstajala ena sama formula za dolgo življenje, bi jo že vsi poznali.

Živila, ki bi jih morali jesti pogosteje, če želimo dočakati sto let
Zlata leta

Živila, ki bi jih morali jesti pogosteje, če želimo dočakati sto let

Če bi obstajala formula za dolgo življenje, bi bila verjetno zapisana predvsem v prehrani.

Preventiva

5 stranskih učinkov paracetamola, na katere moramo biti pozorni

Stranski učinki pri tovrstnih zdravilih se skoraj nikoli ne pojavijo, če zdravilo užijemo ob bolečinah enkrat, temveč se pojavijo ob dolgotrajni uporabi. Slednja pa lahko poveča tveganje za številne neprijetne stranske učinke in tudi tveganje za številne resne bolezni.

5 stranskih učinkov paracetamola, na katere moramo biti pozorni
