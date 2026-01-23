Vizita.si
Lahko prehrana pomaga ohranjati močne in zdrave kosti?

N.R.A.
23. 01. 2026 03.19
0

Z leti se gostota kosti naravno zmanjšuje, tveganje za zlome in osteoporozo pa narašča. Po 50. letu – še posebej pri ženskah po menopavzi – postane skrb za zdrave in močne kosti izjemnega pomena.

Poleg gibanja in ustreznega vnosa vitamina D ima prehrana ključno vlogo pri ohranjanju kostne mase. Kot piše Mayo Clinic, lahko ustrezna živila prispevajo k močnejšim kostem in zmanjšajo izgubo kostne gostote, ki se pojavlja s staranjem.

Osteopenija in osteoporoza: vse, kar morate vedeti
Preberi še
Osteopenija in osteoporoza: vse, kar morate vedeti

Zakaj je prehrana tako pomembna za kosti po 60. letu

Kosti niso statična struktura – neprestano se obnavljajo. Z leti pa se ravnovesje med razgradnjo in obnovo zamaje. Kot navaja Verywell Health, je prehrana, bogata s kalcijem, vitaminom D, magnezijem in beljakovinami, ključna za ohranjanje kostne moči. Poleg mineralov igrajo pomembno vlogo tudi živila, ki zmanjšujejo vnetje in podpirajo presnovo kosti.

7 znakov, da vam primanjkuje kalcija (in kaj narediti)
Preberi še
7 znakov, da vam primanjkuje kalcija (in kaj narediti)

Losos – bogat vir vitamina D in omega-3

Vitamin D omogoča absorpcijo kalcija, brez katerega kosti ne morejo ostati močne. Kot poudarja WebMD, je losos eden najboljših naravnih virov vitamina D in zdravih maščob, ki hkrati delujejo protivnetno. Priporočljivo je, da starejši vključujejo mastne ribe v prehrano vsaj dvakrat tedensko.

Losos
LososFOTO: Thinkstock

Jogurt – kalcij in probiotiki v enem

Jogurt je odličen vir kalcija, ki je osnovni gradnik kosti. Kot navaja myClevelandClinic, naravni probiotični jogurti dodatno skrbijo za črevesje, kar lahko posredno vpliva tudi na presnovo kalcija. Izbira naj bo brez dodanega sladkorja in z dodatkom vitamina D.

Kaj se zgodi, če redno uživamo jogurt?
Preberi še
Kaj se zgodi, če redno uživamo jogurt?

Listnata zelena zelenjava – kalcij iz rastlinskih virov

Špinača, ohrovt in brokoli vsebujejo pomembne količine kalcija, magnezija in vitamina K, ki je pomemben za mineralizacijo kosti. Kot piše Johns Hopkins Medicine, je uživanje listnate zelenjave vsak dan eden najboljših načinov za naravno podporo kostem.

Listnata zelenjava
Listnata zelenjavaFOTO: AdobeStock

Mandlji – kalcij, magnezij in zdrave maščobe

Mandlji vsebujejo več kalcija kot večina drugih oreščkov. Poleg tega so bogati z magnezijem, ki sodeluje pri presnovi kalcija. Kot piše TheHealthy, je pest mandljev dnevno idealen prigrizek za starejše, ki želijo okrepiti svoje kosti.

5 živil, ki vam bodo pomagala pri naravnem zniževanju holesterola
Preberi še
5 živil, ki vam bodo pomagala pri naravnem zniževanju holesterola

Sir – koncentriran vir kalcija

Čeprav je kaloričen, je sir zelo bogat s kalcijem. Kot navaja Health, zmerno uživanje sira – zlasti tistih vrst, ki vsebujejo tudi vitamin D – prispeva k boljšemu zdravju kosti. Primerna izbira so poltrdi siri, kot so ementalec ali gavda.

Sir
SirFOTO: Profimedia

Jajca – dostopen vir vitamina D

Jajčni rumenjak vsebuje vitamin D, ki je pri starejših pogosto prenizek, saj se sinteza v koži z leti zmanjšuje. Kot piše WebMD, že eno jajce dnevno lahko pomaga dopolniti prehranski vnos tega ključnega vitamina.

Znaki, da morda ne bi smeli jesti jajc
Preberi še
Znaki, da morda ne bi smeli jesti jajc

Stročnice – rastlinske beljakovine in magnezij

Leča, fižol in čičerika so bogate z beljakovinami, ki pomagajo ohranjati mišično maso, povezano z zdravjem kosti. Poleg tega vsebujejo magnezij in cink, ki podpirata kostno presnovo. Kot poudarja Mayo Clinic, je raznolika rastlinska prehrana ključna pri preprečevanju izgube kostne mase.

Stročnice
StročniceFOTO: Dreamstime

Pomaranče – vitamin C za tvorbo kolagena

Vitamin C je potreben za tvorbo kolagena, ki je sestavni del kosti. Kot piše Verywell Health, uživanje svežih agrumov, kot so pomaranče, spodbuja zdravje kosti s podporo vezivnemu tkivu. Poleg tega vitamin C izboljšuje absorpcijo kalcija iz rastlinskih virov.

9 prednosti rednega uživanja rib
Preberi še
9 prednosti rednega uživanja rib

Sardine – celostni vir kalcija in vitamina D

Sardine, zlasti tiste v pločevinki z mehkimi kostmi, so eno redkih živil, ki hkrati vsebujejo kalcij, vitamin D in omega-3 maščobne kisline. Kot poudarja TheHealth, so odličen dodatek k prehrani starejših, ki ne uživajo mlečnih izdelkov.

Kosti
KostiFOTO: Dreamstime

Tofu – rastlinski vir kalcija za vse, ki ne prenašajo laktoze

Tofu, pripravljen s kalcijevim sulfatom, je bogat vir kalcija in beljakovin. Kot navaja TheHealthy, je odlična izbira za starejše, ki se prehranjujejo rastlinsko ali imajo težave z laktozo. Poleg tega je lahek za prebavo in vsestransko uporaben.

Vitamin D3: Vpliv na zdravje kosti in imunskega sistema
Preberi še
Vitamin D3: Vpliv na zdravje kosti in imunskega sistema

Zgradite močne kosti z vsakodnevno izbiro

Za zdrave kosti ni treba posegati po dragih dopolnilih – narava ponuja številna hranila v živilih, ki jih lahko vključimo v vsakodnevno prehrano. Ključ je v raznolikosti, zmernosti in rednosti. Z vsakim obrokom lahko prispevamo k močnejšim kostem in boljši kakovosti življenja.

Viri: WebMD, Mayo Clinic, Verywell Health, Johns Hopkins Medicine, TheHealthy, Health, myClevelandClinic

