Bi lahko preprosta analiza krvi napovedala tveganje za krajše življenje?

Krvni označevalci, ki bi lahko napovedali daljšo življenjsko dobo

Kot poroča Euronews, so raziskovalci z univerz Duke Health in University of Minnesota odkrili, da bi lahko majhni molekularni delci v krvi postali pomembno orodje pri oceni tveganja za prezgodnjo smrt pri starejših od 71 let. Gre za PIWI-interagirajoče molekule RNA (piRNA), ki imajo ključno vlogo pri uravnavanju razvoja, regeneracije in delovanja imunskega sistema.

Kaj so piRNA in zakaj so pomembne?

piRNA so drobni fragmenti RNA, ki v telesu delujejo kot regulatorji številnih bioloških procesov. Njihova prisotnost v krvi je bila do zdaj slabo raziskana, vendar nova analiza kaže, da bi lahko imele izjemno diagnostično vrednost. Kot navaja članek, so znanstveniki ugotovili, da nižja raven določenih piRNA pomeni večjo verjetnost daljšega preživetja.

icon-expand Kri FOTO: AdobeStock

Kako je potekala raziskava?

Raziskovalna ekipa je analizirala vzorce krvi več kot 1200 starejših oseb in jih primerjala s kar 187 različnimi zdravstvenimi kazalniki ter 828 vrstami majhnih molekul RNA. Ugotovitve so bile presenetljive: - kombinacija le šestih piRNA je napovedala dvoletno preživetje z do 86-odstotno natančnostjo, - piRNA so bile boljši napovedni dejavnik kot starost, raven holesterola, telesna dejavnost ali drugi klinični parametri, - osebe z daljšo pričakovano življenjsko dobo so imele dosledno nižje ravni specifičnih piRNA. Kot piše Euronews, so podobne vzorce opazili tudi pri laboratorijskih organizmih, na primer pri ogorčicah *C. elegans*, kjer zmanjšanje piRNA podvoji življenjsko dobo. To nakazuje, da bi lahko ti molekularni mehanizmi imeli širši biološki pomen.

icon-expand Kri FOTO: AdobeStock

Kaj pomenijo rezultati za prihodnost medicine?

Raziskovalci poudarjajo, da še vedno ne vedo natančno, zakaj so višje ravni določenih piRNA povezane s slabšim zdravjem. Domnevajo pa, da bi lahko šlo za signal, da se v telesu dogaja proces, ki odstopa od zdravega staranja. Zato načrtujejo nadaljnje raziskave, v katerih bodo preverjali: - ali lahko zdravila, vključno z novejšimi razredi, kot so agonisti GLP1, vplivajo na raven piRNA, - ali življenjski slog ali druge terapije spreminjajo te molekule, - kako se ravni piRNA v krvi ujemajo z njihovimi ravnmi v tkivih.

icon-expand Potencial za preprosto, neinvazivno oceno tveganja. FOTO: AdobeStock

Potencial za preprosto, neinvazivno oceno tveganja

Ena največjih prednosti odkritja je, da bi lahko zdravniki v prihodnosti z rutinskim krvnim testom dobili dragocen vpogled v kratkoročno zdravstveno tveganje starejših oseb. Kot poudarja raziskovalna ekipa, bi to lahko omogočilo: - boljše načrtovanje zdravstvene oskrbe, - zgodnejše ukrepanje pri ogroženih posameznikih, - razvoj novih pristopov za podporo zdravega staranja. Raziskava odpira pomembna vprašanja o tem, kako lahko molekularni označevalci pomagajo razumeti procese staranja in napovedati zdravstvena tveganja. Če se bodo ugotovitve potrdile v širših populacijah, bi lahko piRNA postale ključen del prihodnjih diagnostičnih orodij.