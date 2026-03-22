Demenca: manj znani zgodnji znaki, ki jih večina ljudi spregleda

Demenca ni zgolj pozabljanje. To je širši pojem, ki opisuje upad umskih sposobnosti, dovolj resen, da vpliva na vsakdanje življenje, piše net.hr. Najpogostejša oblika je Alzheimerjeva bolezen, vendar obstajajo tudi druge, kot so žilna demenca in demenca z Lewyjevimi telesci.

Preberi še 8 simptomov demence z Lewyjevimi telesci

Preberi še Zakaj Alzheimerjeva bolezen izbriše spomine na najbližje

Medtem ko so izguba spomina, zmedenost in težave z vsakodnevnimi opravili splošno znani simptomi, strokovnjaki opozarjajo na en zgodnji znak, ki ga pogosto spregledamo in se lahko pokaže ob povsem nepričakovani situaciji: pri hoji po stopnicah. Kot poudarjajo pri Alzheimer Scotland, je pomembno iskati simptome, ki presegajo težave s spominom, saj je vsak posameznik edinstven in se bolezen kaže različno, odvisno od prizadetih delov možganov.

Težave z ravnotežjem in gibanjem kot opozorilo

Poleg pozabljivosti demenca pogosto vpliva tudi na telesne sposobnosti, še posebej na presojo razdalje in ravnotežje. Oseba lahko težje ocenjuje višino stopnic ali razdaljo do naslednje stopnice, ker se zmanjša sposobnost možganov, da pravilno interpretirajo prostorske informacije. Zaradi slabše vizualno-prostorske percepcije postanejo dejavnosti, kot je hoja po stopnicah, precej bolj zahtevne. Pojavljajo se lahko težave z dvigovanjem nog, kar poveča nagnjenost k spodrsavanju ali padcem. Alzheimer Scotland opozarja, da demenca spreminja interakcijo posameznika z okoljem, kar povečuje tveganje za spotikanje in padce. Združenje za Alzheimerjevo bolezen še dodaja, da je spremenjen način hoje, ko oseba vleče noge, namesto da bi jih dvigovala, lahko zgodnji pokazatelj demence.

Zaradi demence so spotikanja in padci lahko vse pogostejši. Če oseba pogosteje spodrsava ali se spotika in opažate, da med hojo noge bolj vleče, namesto da bi jih dvignila, so to lahko opozorilni znaki, ki jih ne smemo ignorirati. Opazovanje teh simptomov in njihovo sporočanje zdravniku je ključno.

Kdaj je čas za obisk zdravnika in preventivni ukrepi

Če oseba kaže težave s hojo po stopnicah in se pri njej pojavijo še drugi simptomi demence, je priporočljivo čim prej obiskati zdravnika. Zgodnja diagnostika je ključna za obvladovanje bolezni. Organizacija Alzheimer Scotland za večjo varnost v domačem okolju svetuje pogovor z najemodajalci ali nepremičninskimi agenti o morebitnih prilagoditvah bivališča. Izrednega pomena je tudi izvajanje vaj za moč in ravnotežje vsaj dvakrat tedensko, kar vključuje vaje sedenja, vstajanja in hoje. Po potrebi vas lahko družinski zdravnik napoti tudi k fizioterapevtu. Poleg tega je nujno pregledati dom in odstraniti potencialne nevarnosti, kot so na primer ohlapne preproge in razne ovire na poti, ki bi lahko vodile v padce.

Različni mentalni in fizični znaki demence

Poleg zgoraj opisanih fizičnih znakov obstajajo še drugi ključni opozorilni simptomi demence, na katere opozarja britanska Nacionalna zdravstvena služba (NHS). Mednje spadajo splošne težave s spominom in komunikacijske ovire. Po podatkih organizacije Dementia UK pa se lahko demenca kaže tudi skozi različne druge fizične in vedenjske kazalnike, kot so težave z razumevanjem časa in kraja, na primer zmedenost, zakaj se nekdo zbuja sredi noči za odhod na delo. Pogosto se pojavijo tudi težave pri odločanju, presoji ter izguba zanimanja za dejavnosti, v katerih je oseba prej uživala. Posebna pozornost je namenjena tudi nemiru, kot so hojenje gor in dol ali poskusi odhoda iz hiše brez razloga, kar lahko dodatno obremeni osebo in njene bližnje.

Zgodnji pokazatelji: padec koncentracije in spomina

NHS opozarja, da se demenca pri vsakem posamezniku kaže drugače, vendar obstajajo določeni začetni simptomi, na katere je treba biti še posebej pozoren. Najpogosteje med te spada izguba spomina, ki je lahko sprva blaga, a se s časom stopnjuje. Pomemben znak je tudi otežena koncentracija, ki se kaže kot nezmožnost osredotočenja na določene naloge. Izvajanje že znanih in vsakdanjih nalog, ki so bile prej preproste, lahko postane zmedeno in težko. Poleg tega se pojavijo tudi težave pri spremljanju pogovorov ali iskanju pravih besed, zmedenost glede časa in kraja ter pogoste in nenavadne spremembe razpoloženja. Prepoznavanje teh znakov v zgodnji fazi je ključno za pravočasno ukrepanje.