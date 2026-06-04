Ali geni res določajo dolžino življenja? Znanost ima presenetljiv odgovor

Zakaj nekateri ljudje dosežejo častitljivo starost sto let, medtem ko njihovi sorojenci preminejo desetletja prej? Odgovor se skriva v zapletenem prepletu genov in okolja. Do nedavnega je veljalo prepričanje, da geni prispevajo le majhen del k naši dolgoživosti, morda le četrtino.

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Toda najnovejši podatki iz obsežne študije švedskih dvojčkov kažejo, da so geni dejansko odgovorni za približno polovico naše življenjske dobe. To pomeni, da so naše biološke predispozicije morda bolj fiksne, kot smo predvidevali, vendar pa to ne pomeni, da so vplivi okolja nepomembni.

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Naravni eksperiment z dvojčki, ki so bili vzgajani ločeno

Znanstveniki so za raziskavo uporabili idealne pogoje: primerjavo identičnih dvojčkov, ki imajo enak genetski zapis. Ker so nekateri od teh dvojčkov živeli ločeno, je bilo mogoče jasno razbrati, kdaj je na dolžino življenja vplivala vzgoja oziroma okolje in kdaj biologija. Rezultati so pokazali, da ko upoštevamo dejavnike, kot so boljša higiena in dostop do zdravil, podedovana polovica postane jasneje vidna. Če se ti zunanji vplivi ne bi upoštevali, bi statistika še vedno kazala le 20 do 30 odstotkov vpliva genov, kar je bila pogosta napaka prejšnjih raziskav.

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Ali obstaja gen, ki bi nam zagotovil 200 let življenja? Odgovor je žal ne. Čeprav so znanstveniki pri nekaterih živalih odkrili gene, ki močno podaljšajo življenje, je pri ljudeh vse veliko bolj zapleteno. Naše lastnosti, vključno z dolgoživostjo, so seštevek tisočev majhnih genskih variacij. Zanimivo pa je, da podedovani geni, ki vplivajo na dolga leta, pogosto delujejo na enak način kot zdrava prehrana in vadba – s tem ko uravnavajo hormone in odzivnost na inzulin. Geni nam torej morda dajejo le vstopnico, naše delovanje pa določa, kako daleč bomo z njo pripotovali.

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Pomemben poudarek: Doživetih sto let ni le vprašanje sreče; vaše vsakodnevne odločitve so odgovorne za kar polovico vašega dolgoročnega zdravstvenega stanja in staranja.

Kaj rezultati raziskave pomenijo za naše osebno zdravje

Pomembno se je zavedati, da so številke v raziskavah le povprečja. Čeprav geni določajo polovico zgodbe, je druga polovica še vedno v naših rokah. Če bi genetika povsem obvladovala našo starost, potem nobena zdrava navada ali novo zdravilo ne bi imela vpliva na nas. Dejstvo, da okolje predstavlja polovico vpliva, pa pomeni, da so stvari, kot so kakovosten spanec, obvladovanje stresa, prehrana in čisto okolje, kritičnega pomena za doseganje našega polnega potenciala. Znanost nam daje vedeti: geni so temelji, na katerih pa gradite sami s svojimi dejanji.