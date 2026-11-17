Zgodbe ljudi, ki dočakajo izjemno visoko starost, vedno znova vzbujajo zanimanje javnosti in znanstvenikov. Ena takšnih je zgodba 111-letne ženske s Kitajske, ki je nedavno delila svoje preproste, a očitno zelo učinkovite navade za dolgo in zdravo življenje. Njena skrivnost ne vključuje dragih prehranskih dopolnil ali strogih zdravstvenih režimov, temveč temelji na vsakodnevnih rutinah. Ključni del njenega vsakdana sta prehrana, v kateri prevladujejo ribe in cmoki, ter reden počitek, saj si vsak dan privošči kar dva dremeža. Ta primer ponovno odpira vprašanje, kako pomembni so osnovni življenjski stebri, kot sta hrana in spanje, za naše dolgoročno zdravje.

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Kaj se skriva na krožniku 111-letnice: ribe in tradicionalni cmoki

Prehrana igra eno najpomembnejših vlog pri ohranjanju vitalnosti, kar potrjuje tudi jedilnik te 111-letne Kitajke. Ribe, ki jih redno uživa, veljajo za eno najbolj zdravih živil na svetu. Bogate so z omega-3 maščobnimi kislinami, ki varujejo srce in ožilje, zmanjšujejo vnetja v telesu ter pomagajo ohranjati zdravje možganov v starosti. Poleg tega so odličen vir lažje prebavljivih beljakovin, ki starejšim pomagajo ohranjati moč. Drugi pomemben del njene prehrane so cmoki, tradicionalna kitajska jed, ki združuje testo in različne nadeve iz zelenjave, mesa ali morskih sadežev. Takšen obrok telesu zagotavlja potrebno energijo in raznolika hranila v zmernih količinah.

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Ribe in zmerni obroki so temelj zdrave prehrane, saj telesu nudijo pomembne beljakovine in zdrave maščobe za zaščito srca in možganov.

Moč dveh dremežev na dan: kako počitek vpliva na dolžino življenja

Poleg prehrane je ključni del vsakdana 111-letnice tudi reden počitek, saj si vsak dan privošči dva dremeža. Znanstveniki ugotavljajo, da se vzorci spanja s staranjem naravno spreminjajo. Starejši ljudje ponoči pogosto spijo manj trdno, zato lahko kratki dnevni počitki učinkovito nadomestijo primanjkljaj spanja. Dremež čez dan pomaga telesu pri regeneraciji, znižuje raven stresnih hormonov in ugodno vpliva na krvni tlak. Dva kratka počitka na dan ji tako omogočata, da ohranja enakomerno raven energije skozi celoten dan in preprečuje kronično utrujenost, ki bi sicer lahko oslabila njen imunski sistem.

icon-expand Starejša ženska (slika je simbolična) FOTO: AdobeStock

Pri razumevanju tako visoke starosti pa ne smemo spregledati pomena duševnega miru in ustaljene rutine. Dejstvo, da ima 111-letnica zelo jasen dnevni ritem (ve, kdaj in kaj bo jedla ter kdaj bo počivala), njenemu telesu in umu prinaša občutek varnosti in stabilnosti. Znanstveno je dokazano, da kronični stres pospešuje staranje celic v telesu. Ljudje, ki dočakajo več kot sto let, so pogosto tisti, ki znajo živeti umirjeno in se ne obremenjujejo po nepotrebnem. Tradicionalne navade, kot je uživanje domače hrane v krogu najbližjih, prav tako krepijo čustveno zdravje, ki je tesno povezano s telesno odpornostjo.

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Koliko je v genih in koliko v naših vsakodnevnih navadah?

Ob takšnih zgodbah se seveda vedno pojavi vprašanje, kolikšen del zaslug za 111 let življenja gre pripisati dobrim genom in koliko načinu življenja. Strokovnjaki za staranje pojasnjujejo, da je za dosego tako izjemne starosti nujna kombinacija obojega. Ljudje, ki živijo več kot 110 let, imajo običajno izjemno dobre gene, ki jih varujejo pred hudimi boleznimi, kot so bolezni srca, rak ali demenca. Vendar pa geni sami po sebi niso dovolj. Zdrave navade, kot sta uravnotežena prehrana z ribami in zadosten dnevni počitek, so tiste, ki omogočajo, da dobri geni sploh pridejo do izraza. Za večino ljudi to pomeni, da lahko z zdravim življenjskim slogom bistveno podaljšamo svoje življenje in izboljšamo njegovo kakovost.

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